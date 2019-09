WALLIX : DEVIENT LE PARTENAIRE STRATÉGIQUE DE LA CYBERSÉCURITÉ DE L'INDUSTRIE 4.0

La practice WALLIX Industrie : une approche globale des enjeux industriels

Avec plus de 300 clients dans l'industrie situés sur l'ensemble des territoires où est présent WALLIX soit en France, en Allemagne, en Pologne, au Royaume-Uni, au Maghreb et aux USA, WALLIX possède déjà une forte expertise des enjeux de la cybersécurité industrielle. Sa solution de gestion des accès à privilèges WALLIX Bastion protège les accès distants aux sites industriels (télémaintenance des SCADA (3) et automates industriels) et présente des différenciateurs forts sur ce secteur avec en particulier un TCO (coût d'acquisition et de maintien en conditions opérationnelles) particulièrement avantageux.

Le monde industriel fonctionnait jusqu'à présent en systèmes fermés, mais la migration vers l'industrie 4.0 fait que les outils, les machines et les usines se connectent de plus en plus à des systèmes Cloud, associés au Big Data et à l'I.A. Les entreprises font face à un défi lié à la mise en conformité de leurs infrastructures, et à la protection des données qu'elles collectent ou qu'elles traitent. Ce chantier est vital pour leur compétitivité comme pour leur activité maintenant qu'elles sont connectées.

Ces nouvelles connectivités, qui permettent de faire de la production « juste à temps », d'optimiser les process de production, de réduire les coûts et de gagner en efficacité, entraînent des risques cyber d'une autre nature que ceux de l'informatique traditionnelle, avec des conséquences graves et spécifiques. Ainsi, les projets de déploiement de solutions pour protéger les sites industriels doivent pouvoir être appréhendés de manière globale pour l'entreprise.

WALLIX considère que ce secteur de l'Industrie 4.0 est spécifique, avec une opportunité suffisamment importante, pour lui consacrer des ressources et créer une Practice qui lui soit dédiée sous la responsabilité de Mark De Simone qui indique : « Notre Practice va parler le langage de l'industrie et comprendre ses besoins. Nos missions principales : définir une stratégie de comptes globaux industriels, développer de nouvelles offres qui répondent à leurs enjeux, et enfin mettre en place des partenariats avec des spécialistes de l'industrie, ce qui nous permettra d'ouvrir de nouveaux canaux de distribution et développer un discours adapté à ce secteur. »

WALL4iOT : une solution qui accélère en toute sécurité la connectivité des installations industrielles

Une première alliance a été conclue avec Alleantia le spécialiste de l'iIoT, dont la solution assure la connectivité entre des équipements industriels hétérogènes (machines, matériels de transport…) et les plateformes et applications cloud métiers (maintenance prédictive, gestion de la production…). Cette passerelle Alleantia ISC est une solution facile, rapide et plug & play de transformation numérique des sites industriels dans le paradigme du 4.0. « C'est la combinaison de nos deux expertises, l'une sur l'iIoT et l'autre sur la cybersécurité qui nous permet de lancer dès aujourd'hui l'offre WALL4iOT. La passerelle ISC d'Alleantia va bénéficier des fonctionnalités de protection des mots de passe de la solution de PAM WALLX Bastion, ce qui permet d'accélérer en toute sécurité la connectivité des installations industrielles. WALL4iOT est la première passerelle industrielle multi-protocoles sécurisée de manière native », précise Mark De Simone.

Stefano Linari, CEO d'Alleantia mentionne : « WALL4iOT 'Powered by WALLIX et Alleantia' est une solution de cybersécurité qui va faciliter l'adoption et assurer une croissance rapide de notre passerelle sécurisée IoT. Cette catégorie de solutions nouvellement créées accélère la transformation de l'industrie 4.0 »

Jean-Noël De Galzain, CEO de WALLIX précise : « WALL4iOT est une première réponse innovante et adaptée aux besoins de l'Industrie 4.0. Une chose est sûre, toutes les industries vont avoir besoin de ce type d'offre, et plus elles avanceront dans leur transformation numérique, plus la solution de WALLIX sera indispensable à leur cyber-protection. »

Venez découvrir WALL4iOT à Cybertech EMA - Rome (Italie) du 25 au 26 Septembre, et à IT-SA - Nuremberg (Allemagne) 8 au 10 octobre.

1. Privileged Access Management

2. Source rapport Industrie 4.0 de MarketsandMarkets

3. Supervisory Control And Data Acquisition