WALLIX : FAIT L'ACQUISITION DE SIMARKS POUR ENRICHIR SON OFFRE PAM AUX POSTES DE TRAVAIL ET SE POSITIONNER AU NIVEAU DES TOUT PREMIERS ACTEURS MONDIAUX DU SECTEUR

BestSafe : la solution PEDM pour les endpoint et les infrastructures

La solution PEDM BestSafe de Simark permet d'élever les privilèges des utilisateurs sur leur endpoint « à la demande » et seulement sur les applications et les actions autorisées par la DSI évitant à ces dernières de donner les droits d'administrateurs complets aux utilisateurs, une pratique dangereuse mais parfois mise en œuvre faute de meilleures solutions disponibles. Les DSI peuvent ainsi appliquer facilement le principe vertueux du moindre privilège et faire face aux menaces cyber.

Simarks : une expertise reconnue et une ouverture commerciale sur les marchés hispanophones

Basée à Madrid (Espagne), Simarks a démarré la commercialisation de ses logiciels en 2018 en s'appuyant sur une équipe de 5 collaborateurs. A la genèse du développement de Simarks, Jorge Marcos, son CTO avec l'expérience de plus de 20 ans dans les architectures système du monde bancaire a su répondre à cet enjeu de protection des parcs bureautiques et postes utilisateurs à l'échelle d'organisations d'envergure mondiale. Sous sa direction, Simarks a développé une solution innovante avec un parcours utilisateur simplifié qui rend le métier de la sécurisation des postes de travail simple et sans impact sur la productivité.

Plusieurs déploiements expérimentaux ont été conduits auprès de clients majeurs notamment dans le secteur bancaire, un des secteurs historiques du succès commercial de WALLIX. Cette dynamique devrait d'ailleurs se confirmer dans les mois à venir avec la promotion du PEDM au travers du réseau de distribution actuel de WALLIX, et avec l'ouverture prochaine d'une entité en Espagne et de relais commerciaux en Amérique latine avec la signature à terme de contrats de premiers clients significatifs.

Jean-Noël de Galzain, Président de WALLIX GROUP commente : « L'acquisition de Simarks est une belle opportunité de compléter l'offre de WALLIX sur son segment de marché de référence, le PAM, avec une solution qui permet d'étendre les fonctionnalités de sécurité du PAM sur l'ensemble des utilisateurs de l'entreprise et de dérisquer l'usage du poste de travail comme véhicule de cyberattaque d'ampleur telles que les récentes attaques Wanacry, Petya, NotPetya… Outre le fait d'étendre nos marchés couverts à l'Espagne et l'Amérique du sud nous hissons l'offre de WALLIX à l'état de l'art du PAM avec une offre compétitive au rang mondial. »

Jorge Marcos déclare : « Rejoindre le groupe WALLIX est une formidable opportunité de voir les solutions Simarks commercialisées sur de nouveaux marchés. Nous allons bénéficier de la puissance opérationnelle d'un éditeur européen tout en décuplant notre capacité d'innovation. »

Le prix d'acquisition est de 1,3 Million d'Euros intégralement payé en numéraire, auquel s'ajouteront des compléments de prix éventuels en fonction de la performance de Simarks et de la présence de ses fondateurs dans la structure. Cet accord porte sur 100% des actions Simarks.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019, le 25 juillet 2019

[1] Privileged Access Management

[2] Privilege Elevation and Delegation Management

[3] Market Guide for Pam-août 2017