WALLIX NOMME UNE NOUVELLE DRH ET RECRUTE UNE CINQUANTAINE DE TALENTS POUR ACCOMPAGNER SA CROISSANCE (20/11/2018 07:00)

WALLIX Group, éditeur de logiciels de cybersécurité, lance une campagne de recrutement pour accompagner sa forte croissance organique. Pour cela, le spécialiste européen de la gouvernance des accès à privilèges a nommé Delphine Schoffler au poste de Directrice des Ressources Humaines Groupe. Sa première mission consistera à renforcer les équipes commerciales, marketing, R&D et innovation, en France et à l'international. Cette initiative s'inscrit dans son plan stratégique « Ambition 21 » qui vise à faire de WALLIX l'un des leaders européens de la cybersécurité.

50 OPPORTUNITES DE REJOINDRE UNE AVENTURE TECHNOLOGIQUE ET HUMAINE

Pour atteindre son objectif de devenir l'un des leaders européens de la cybersécurité et soutenir son expansion à l'international, WALLIX ouvre une cinquantaine de postes et offre à des femmes et des hommes passionnés -jeunes diplômés à profils experts- l'opportunité de rejoindre une aventure technologique et humaine exaltante. WALLIX compte aujourd'hui 110 collaborateurs et prévoit de doubler ses effectifs d'ici 2021.

La cybersécurité est au cœur de la transformation numérique. Les entreprises et organisations sont tenues de se mettre en conformité avec les règlementations internationales et doivent garantir la sécurité des accès à leurs infrastructures informatiques. Porté par ces fortes demandes, WALLIX qui affiche un taux de croissance de +64% de son chiffre d'affaires à l'international au 1er semestre 2018, recherche des talents en France, en Europe, EMEA et Amérique du Nord.

WALLIX recrute des profils qui souhaitent s'investir pleinement dans la structure et grandir avec elle. Parmi les postes à pourvoir, on compte des business developers, des ingénieurs commerciaux, des ingénieurs avant-ventes, des chercheurs en cybersécurité et en cryptologie, des consultants techniques, des chefs de projets, des développeurs informatiques et des DevOps. Le positionnement d'expert européen en cybersécurité de WALLIX, son implantation à l'international dans un secteur en pleine croissance sont autant d'atouts pour séduire ces talents.

Les offres (liste non exhaustive) sont consultables en ligne sur le site de l'entreprise : https://www.wallix.com/carrieres-chez-wallix/

DELPHINE SCHOFFLER, NOUVELLE DRH DE WALLIX

Diplômée d'HEC, Delphine Schoffler est titulaire d'un Master 2 en Droit social et relations de travail à de l'Université Paris II. Elle a notamment exercé chez Exton Consulting, en tant que consultante et référente RH du cabinet et au sein du Boston Consulting Group, comme manager Training et Développement de carrière. Avant de rejoindre WALLIX, Delphine a créé le département RH et géré la campagne de recrutement de La Cité du Vin, inaugurée à Bordeaux en 2016.

Delphine Schoffler, DRH de WALLIX indique « Les profils qui s'épanouiront chez WALLIX sont des personnes passionnées ayant envie de participer à une aventure technologique et surtout humaine. Les « Wallixiennes » et « Wallixiens » partagent des valeurs communes d'humanisme, de passion et de conquête. »

A PROPOS DE WALLIX

Editeur de logiciels de cyber sécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la gouvernance des comptes à privilèges. Répondant à l'évolution réglementaire récente (NIS/RGPD en Europe et OIV en France) et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des entreprises, les produits et solutions WALLIX aident les utilisateurs à protéger leurs actifs informatiques critiques. Le WALLIX Bastion sécurise les accès aux serveurs, terminaux et objets connectés. Il bénéficie de la certification CSPN de l'ANSSI et répond à la demande de mise en conformité réglementaire. La solution DataPeps protège les données de l'entreprise en mettant à leur disposition une brique logicielle de chiffrement bout-en-bout en mode SaaS qui leur permet de répondre aux contraintes imposées par le RGPD.

WALLIX accompagne plus de 670 entreprises et organisations au quotidien dans leur gestion des accès. Ses solutions sont distribuées à travers un réseau de plus de 160 revendeurs et intégrateurs. Cotée sur Euronext sous le code ALLIX, WALLIX Group est l'un des leaders du marché du PAM avec une forte présence sur toute la zone Europe et EMEA et compte parmi ses actionnaires de référence TDH, société contrôlée par Monsieur Thierry Dassault.

Le WALLIX Bastion a été primé aux Computing Security Awards 2016, élu « Best Buy » par SC Magazine et nommé parmi les leaders dans les catégories Produits et Innovation de la gestion des accès à privilèges du Leadership Compass KuppingerCole2017. La société est membre de Bpifrance Excellence, Champion du Pôle Systematic Paris Région et membre fondateur du Groupement Hexatrust. En 2017, WALLIX GROUP a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

