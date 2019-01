WALLIX REMET LES ' WALLIX AWARDS 2019 ' RECOMPENSANT LES MEILLEURES PERFORMANCES DE SES PARTENAIRES (17/01/2019 18:00)

Le 17 janvier, WALLIX Group, éditeur de logiciels de cybersécurité, spécialiste européen de la gestion des accès à privilèges (PAM) a récompensé ses partenaires distributeurs et revendeurs francophones de la zone EMEA (Europe Middle-East Africa) à l'occasion de sa convention annuelle, le Momentum WALLIX. L'éditeur a distingué neuf membres de son réseau de partenaires pour l'excellence de leur performance.

Les partenaires au cœur de la stratégie de développement de wallix

Le plan « Ambition 21 » porté par WALLIX vise à faire de l'éditeur l'un des leaders européens du PAM. Pour y parvenir, WALLIX s'appuie sur le dynamisme et l'expertise de son réseau de partenaires revendeurs et intégrateurs et sur son extension à l'international. Les membres de ce réseau bénéficient d'une autonomie commerciale et technique pour promouvoir le Bastion de WALLIX grâce à des formations certifiantes, un accompagnement technique et un soutien marketing personnalisé.

les Prix du programme partenaires et leurs lauréats :

Meilleur Expert Avant-vente Jean-Baptiste VORON (ATOS), France

France Prix du Projet de l'année Europe CYBER SECURITY MANAGEMENT, Belgique

Belgique Prix du Projet de l'année Moyen Orient et Afrique IT2S, Algérie

Algérie Meilleur Partenaire Distributeur NEVO TECHNOLOGIES, France

France Meilleur Partenaire Elite ATOS, France

France Meilleur Partenaire intégrateur Premier COGITAL, France

France Partenaire avec la meilleure progression de CA ORANGE CYBERDEFENSE, France

France Meilleur Opérateur de services managés (MSSP) EBRC, Luxembourg

Luxembourg « Rising Star » INTERDATA, France

Xavier Lefaucheux, VP Global Channel de WALLIX indique : « Notre programme partenaires affiche un dynamisme croissant année après année. Pour accompagner nos partenaires en 2019, nous faisons évoluer ce programme vers davantage d'agilité et de collaboration. Par exemple, en lançant prochainement un portail qui leur sera entièrement dédié, nous souhaitons personnaliser et simplifier notre relation avec eux afin d'enrichir leur expérience utilisateur ».

Liste des partenaires WALLIX est disponible sur le site www.wallix.com

A PROPOS DE WALLIX

Editeur de logiciels de cyber sécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la gouvernance des comptes à privilèges. Répondant à l'évolution réglementaire récente (NIS/RGPD en Europe et OIV en France) et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des entreprises, les produits et solutions WALLIX aident les utilisateurs à protéger leurs actifs informatiques critiques. Le WALLIX Bastion sécurise les accès aux serveurs, terminaux et objets connectés. Il bénéficie de la certification CSPN de l'ANSSI et répond à la demande de mise en conformité réglementaire. La solution DataPeps protège les données de l'entreprise en mettant à leur disposition une brique logicielle de chiffrement bout-en-bout en mode SaaS qui leur permet de répondre aux contraintes imposées par le RGPD.

WALLIX accompagne plus de 670 entreprises et organisations au quotidien dans leur gestion des accès. Ses solutions sont distribuées à travers un réseau de revendeurs et intégrateurs. Cotée sur Euronext sous le code ALLIX, WALLIX Group est l'un des leaders du marché du PAM avec une forte présence sur toute la zone Europe et EMEA et compte parmi ses actionnaires de référence TDH, société contrôlée par Monsieur Thierry Dassault.

Le WALLIX Bastion a été primé aux Computing Security Awards 2016, élu « Best Buy » par SC Magazine et nommé parmi les leaders dans les catégories Produits et Innovation de la gestion des accès à privilèges du Leadership Compass KuppingerCole2017. La société est membre de Bpifrance Excellence, Champion du Pôle Systematic Paris Région et membre fondateur du Groupement Hexatrust. En 2017, WALLIX GROUP a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.informations sur www.wallix.com