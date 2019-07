WALLIX : SIGNE LA PREMIÈRE ACQUISITION DE SON PLAN AMBITION21 AVEC TRUSTELEM, UNE PÉPITE FRANÇAISE DE LA GESTION DES ACCÈS DANS LE CLOUD

Créée en 2013, Trustelem développe et commercialise une solution logicielle d'Identity as a Service (IDaaS), qui intègre les fonctions de gestion et contrôle des accès pour les applications, d'authentification unique (Single Sign-On - SSO) et d'authentification multi-facteurs (multi-factor authentication - MFA). Selon le cabinet Gartner, 40% des grandes et moyennes entreprises utiliseront des solutions IDaaS pour répondre à leurs besoins de gestion des identités et des accès en 2022 contre seulement 5% aujourd'hui. Flexible et intuitive, la solution Trustelem est une des très rares solutions européennes du marché capable de s'intégrer facilement dans le Système d'Information des entreprises en s'adaptant à leurs spécificités sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir des équipes d'intégrations lourdes.

La société, composée de 5 personnes, a réalisé un chiffre d'affaires de 198 K€ en 2018 et compte déjà une vingtaine de clients, PME et grands comptes.

WALLIX GROUP a acquis 100% du capital de Trustelem, pour un montant de 1 M€ intégralement versé en numéraire pouvant être porté à 1,4 M€. La société sera consolidée dans les comptes de WALLIX à compter du 1er juillet 2019.

À travers cette acquisition, WALLIX répond à plusieurs objectifs définis dans son plan Ambition21 :

Extension de la portée de l'offre vers le marché de la gestion et de la protection des identités , un marché adjacent à celui de la protection des accès à privilèges, sur sa composante la plus dynamique : l'IdaaS.

Développement du pôle Cloud Based Security Services de WALLIX avec l'adjonction d'une expertise reconnue dans le monde du SaaS à son portefeuille de compétences métiers ;

Une nouvelle gamme de produits qui s'adresse à l'ensemble des utilisateurs du Système d'information des entreprises, complétant ainsi la gamme WALLIX Bastion utilisée principalement par les administrateurs système, et permettant à WALLIX de s'adresser tout autant aux Directions Métiers qu'aux Directions des Système d'Information de ses clients.

Grégory Haïk, Président de Trustelem, et Vincent Vanackère, Directeur Technique, rejoignent WALLIX GROUP en tant que, respectivement, Directeur de la Business Unit IDaaS et Directeur de la R&D des solutions IDaaS.

Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP commente : « Nous sommes heureux et fiers d'accueillir Trustelem et son équipe au sein de la famille WALLIX. Cette première acquisition est une étape importante pour la réalisation de notre plan ambition21 car elle apporte une technologie clé dans notre portefeuille. Positionnée sur les secteurs phares de la cybersécurité et de la gestion des accès dans le cloud, l'offre Trustelem Connect est la clé de voute de tous les accès aux process de l'entreprise avec une offre particulièrement facile d'utilisation, en mode SaaS, avec un coût de possession très compétitif. Elle permet également d'ouvrir la gestion des identités et des accès au plus grand nombre, et notamment les organisations de taille moyenne, les filiales de grands groupes ainsi que les PME-PMI. »

Grégory Haïk, Président de Trustelem, explique : « Nous avons trouvé le partenaire idéal pour accélérer le déploiement de notre offre. La force de frappe de WALLIX tant en France qu'à l'international va permettre à notre solution de changer d'échelle au plan commercial. En effet, nos clients nous confient l'un des processus les plus critiques en matière de cybersécurité - l'authentification des utilisateurs et le contrôle d'accès - la notoriété et la marque WALLIX seront un facteur clé de réussite pour Trustelem, avec une ambition désormais mondiale. »

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019, le 25 juillet 2019