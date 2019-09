WALLIX devient le partenaire stratégique de la cybersécurité de l'Industrie 4.0 (10/09/2019 18:00)

CREATION DE « WALLIX INDUSTRIE », PRACTICE DEDIEE A L'INDUSTRIE PLACEE SOUS LA RESPONSABILITE DE MARK DE SIMONE

SIGNATURE D'UN CONTRAT OEM AVEC ALLEANTIA, EXPERT DE L'IOT INDUSTRIEL

LANCEMENT DE WALL4IOT QUI PERMET d'ACCELERER EN TOUTE SECURITE LA CONNECTIVITE DES INSTALLATIONS INDUSTIELLES 4.0

WALLIX (Euronext - ALLIX) éditeur de cybersécurité européen et expert de la gouvernance des comptes à privilèges (PAM[1]) se positionne sur le marché de l'Industrie 4.0. Cette industrie du futur met le numérique au service d'une usine interconnectée et optimise la gestion des données de masse (Big data) résultant de l'intégration des informations usines, clients et fournisseurs.

Le marché global de l'Industrie 4.0 devrait atteindre 152,31 milliards USD en 2022[2] et conformément à la stratégie de son plan Ambition21, WALLIX souhaite devenir un acteur majeur de la cybersécurité de l'Industrie 4.0.

Pour atteindre cet objectif, WALLIX a créé une Practice Industrielle ayant pour missions de développer de nouvelles offres dédiées à l'industrie 4.0 au travers d'alliances et de répondre plus efficacement aux enjeux des grands comptes industriels internationaux.

Cette Practice, placée sous la responsabilité de Mark De Simone, nommé VP Global Industry Practice, a déjà permis la signature d'un contrat avec Alleantia, acteur Européen de l'iIoT. Ce rapprochement avec Alleantia se concrétise avec le lancement de WALL4iOT, solution cybersécurisée de connectivité des équipements et des applications industrielles, sans équivalent sur le marché à l'heure actuelle.

La practice WALLIX Industrie : une approche globale des enjeux industriels

Avec plus de 300 clients dans l'industrie situés sur l'ensemble des territoires où est présent WALLIX soit en France, en Allemagne, en Pologne, au Royaume-Uni, au Maghreb et aux USA, WALLIX possède déjà une forte expertise des enjeux de la cybersécurité industrielle. Sa solution de gestion des accès à privilèges WALLIX Bastion protège les accès distants aux sites industriels (télémaintenance des SCADA[3] et automates industriels) et présente des différenciateurs forts sur ce secteur avec en particulier un TCO (coût d'acquisition et de maintien en conditions opérationnelles) particulièrement avantageux.

Le monde industriel fonctionnait jusqu'à présent en systèmes fermés, mais la migration vers l'industrie 4.0 fait que les outils, les machines et les usines se connectent de plus en plus à des systèmes Cloud, associés au Big Data et à l'IA. Les entreprises font face à un défi lié à la mise en conformité de leurs infrastructures, et à la protection des données qu'elles collectent ou qu'elles traitent. Ce chantier est vital pour leur compétitivité comme pour leur activité maintenant qu'elles sont connectées.

Ces nouvelles connectivités, qui permettent de faire de la production « juste à temps », d'optimiser les process de production, de réduire les coûts et de gagner en efficacité, entraînent des risques cyber d'une autre nature que ceux de l'informatique traditionnelle, avec des conséquences graves et spécifiques. Ainsi, les projets de déploiement de solutions pour protéger les sites industriels doivent pouvoir être appréhendés de manière globale pour l'entreprise.

WALLIX considère que ce secteur de l'Industrie 4.0 est spécifique, avec une opportunité suffisamment importante, pour lui consacrer des ressources et créer une Practice qui lui soit dédiée sous la responsabilité de Mark De Simone qui indique : « Notre Practice va parler le langage de l'industrie et comprendre ses besoins. Nos missions principales : définir une stratégie de comptes globaux industriels, développer de nouvelles offres qui répondent à leurs enjeux, et enfin mettre en place des partenariats avec des spécialistes de l'industrie, ce qui nous permettra d'ouvrir de nouveaux canaux de distribution et développer un discours adapté à ce secteur. »

WALL4iOT : une solution qui accélère en toute sécurité la connectivité des installations industrielles

Une première alliance a été conclue avec Alleantia le spécialiste de l'iIoT, dont la solution assure la connectivité entre des équipements industriels hétérogènes (machines, matériels de transport…) et les plateformes et applications cloud métiers (maintenance prédictive, gestion de la production…). Cette passerelle Alleantia ISC est une solution facile, rapide et plug & play de transformation numérique des sites industriels dans le paradigme du 4.0. « C'est la combinaison de nos deux expertises, l'une sur l'iIoT et l'autre sur la cybersécurité qui nous permet de lancer dès aujourd'hui l'offre WALL4iOT. La passerelle ISC d'Alleantia va bénéficier des fonctionnalités de protection des mots de passe de la solution de PAM WALLX Bastion, ce qui permet d'accélérer en toute sécurité la connectivité des installations industrielles. WALL4iOT est la première passerelle industrielle multi-protocoles sécurisée de manière native », précise Mark De Simone.

Stefano Linari, CEO d'Alleantia mentionne : « WALL4iOT 'Powered by WALLIX et Alleantia' est une solution de cybersécurité qui va faciliter l'adoption et assurer une croissance rapide de notre passerelle sécurisée IoT. Cette catégorie de solutions nouvellement créées accélère la transformation de l'industrie 4.0. »

Jean-Noël de Galzain, CEO de WALLIX précise : « WALL4iOT est une première réponse innovante et adaptée aux besoins de l'Industrie 4.0. Une chose est sûre, toutes les industries vont avoir besoin de ce type d'offre, et plus elles avanceront dans leur transformation numérique, plus la solution de WALLIX sera indispensable à leur cyber-protection. »

Venez découvrir WALL4iOT à Cybertech EMA - Rome (Italie) du 25 au 26 Septembre, et à IT-SA - Nuremberg (Allemagne) du 8 au 10 octobre.



A PROPOS DE WALLIX

Editeur de logiciels de cyber sécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la gouvernance des comptes à privilèges. Répondant à l'évolution réglementaire récente (NIS/RGPD en Europe et OIV en France) et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des entreprises, les produits et solutions WALLIX aident les utilisateurs à protéger leurs actifs informatiques critiques. Le WALLIX Bastion sécurise les accès aux serveurs, terminaux et objets connectés. Il bénéficie de la certification CSPN de l'ANSSI et répond à la demande de mise en conformité réglementaire. La solution DataPeps protège les données de l'entreprise en mettant à leur disposition une brique logicielle de chiffrement bout-en-bout en mode SaaS qui leur permet de répondre aux contraintes imposées par le RGPD.

WALLIX accompagne plus de 990 entreprises et organisations au quotidien dans leur gestion des accès. Ses solutions sont distribuées à travers un réseau de revendeurs et intégrateurs. Cotée sur Euronext sous le code ALLIX, WALLIX Group est l'un des leaders du marché du PAM avec une forte présence sur toute la zone Europe et EMEA et compte parmi ses actionnaires de référence TDH, société contrôlée par Monsieur Thierry Dassault.

Le WALLIX Bastion a été primé aux Computing Security Awards 2016, élu « Best Buy » par SC Magazine et nommé parmi les leaders dans les catégories Produits et Innovation de la gestion des accès à privilèges du Leadership Compass KuppingerCole2017. La société est membre de Bpifrance Excellence, Champion du Pôle Systematic Paris Région et membre fondateur du Groupement Hexatrust. En 2017, WALLIX GROUP a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40. Pour plus d'information :www.wallix.co m

A PROPOS D'ALLEANTIA

Alleantia est une jeune et dynamique PME du secteur informatique, mondialement connue pour ses solutions novatrices appliquées à l'«l'Internet des objets industriels», en particulier à l'industrie 4.0, et pour son écosystème de partenaires développeurs et intégrateurs de systèmes «Connected by Alleantia». Les solutions logicielles Alleantia, dédiées aux passerelles IoT Edge, intègrent des machines, des installations de fabrication, des équipements de transport et tout dispositif d'automatisation avec le Web, les systèmes d'entreprise et les nouvelles applications Cloud IoT. Avec ses interfaces prêtes à l'emploi utiliser, il est désormais possible de créer un Internet des objets industriel «Plug & Play». Cette approche apporte une nouvelle valeur liée à la disponibilité des données IoT, de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles opportunités de développement et compétences professionnelles dans toutes les entreprises qui souhaitent activer des processus de transformation numérique dans le paradigme 4.0. Pour plus d'information :www.alleantia.com

[1] Privileged Access Management

[2] Source rapport Industrie 4.0 de MarketsandMarkets

[3] Supervisory Control And Data Acquisition