Moralité et droits de l’homme ou business et profits, faut-il choisir ? Après H&M, Nike, et Intel, c’est au tour de Walmart de faire l’objet d’un tollé en Chine. Le détaillant américain, qui a pris des mesures pour éviter les approvisionnements en produits venant du Xinjiang et du travail forcé des Ouighours, se heurte désormais aux oppositions locales.

A voir ici :