WAVESTONE en repli, l'atteinte de l'objectif de croissance s'annonce plus difficile que prévu

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Wavestone (-5,19% à 21,90 euros) affiche l’une des plus fortes baisses du marché SRD, le cabinet de conseil en management et technologies ayant averti que l’atteinte son objectif d’une croissance annuelle de son chiffre d'affaires supérieure à 5% serait « plus challenging ». Cette prévision s’entend hors l’impact du rachat de WGroup. Wavestone a en effet pris du retard au premier semestre, confronté à un environnement de marché plus difficile, en particulier dans les secteurs des Services financiers, de l'Industrie et du Retail.Le groupe a pâti de ralentissements ou de suspensions de projets chez certains clients.Le taux d'activité a sensiblement reculé durant l'été, et s'est inscrit à 71% au 2ème trimestre (contre 74% au 1er trimestre). Sur l'ensemble du semestre, le taux d'activité s'est élevé à 72%, contre 75% pour l'exercice précédent.Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a atteint 194,5 millions d'euros, en hausse de 7%, dont 4% hors WGroup.Wavestone a en revanche maintenu son objectif d'une marge opérationnelle courante supérieure à 13%.Les objectifs du groupe avaient déçu les investisseurs en mai lors de leur présentation. Président du Directoire, Pascal Imbert avait évoqué à l'époque un manque de visibilité.Sur la première partie de l'exercice, Wavestone a conservé un rythme de recrutement dynamique, conforme à l'objectif de plus de 600 recrutements bruts visés sur l'ensemble de l'exercice. Au 30 septembre 2019, Wavestone comptait 3 262 collaborateurs, contre 3 094 au 31 mars dernier. Pour mémoire, les effectifs du cabinet ont bénéficié de l'apport des 61 collaborateurs permanents de WGroup au 1er août 2019.Dans le sillage de la fin du dernier exercice, le turn-over a poursuivi sa décélération. Au 30 septembre 2019, le turn-over s'établissait à 16% sur 12 mois glissants, contre 17% au 30 juin 2019 et 18% au 31 mars 2019.A l'occasion de la publication des résultats semestriels 2019/20, prévue le 3 décembre, Wavestone actualisera ses objectifs annuels en y intégrant la contribution de WGroup.