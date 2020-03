WAVESTONE : le covid-19 est susceptible de remettre en cause les objectifs financiers annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Même si Wavestone reste pleinement opérationnel malgré les mesures de confinement en vigueur dans beaucoup de pays, ces dernières commencent toutefois à avoir un impact sensible sur le niveau d’activité. Le groupe de conseil a ainsi dû suspendre un certain nombre de missions à la demande de ses clients, du fait de la difficulté à les délivrer à distance ou des perturbations provoquées par l’épidémie. Par ailleurs, le cabinet commence également à subir des reports de nouvelles missions, voire des annulations." La situation est extrêmement évolutive et il est pour l'instant difficile d'en quantifier les effets. Certaines missions suspendues pourraient reprendre rapidement. Mais dans le même temps, la conjoncture économique dégradée et incertaine est de nature à entraîner des arbitrages et une baisse de la demande ", ajoute Wavestone.Cette situation est susceptible de remettre en cause les objectifs financiers annuels de l'exercice 2019/20, dans des proportions toutefois limitées.Le cabinet entend également maintenir une activité commerciale intense, en l'orientant vers les clients qui conservent du potentiel et vers les offres qui correspondent à leur actualité.Wavestone a en outre pris la décision de geler tout nouveau recrutement jusqu'au 1er juin 2020, une mesure qui pourra être prolongée si nécessaire. La possibilité de recourir à l'activité partielle est également à l'étude, au cas où la situation le nécessiterait.Sur le plan financier, le cabinet souligne disposer d'une assise solide lui permettant d'affronter ce contexte troublé. Pour mémoire, au 30 septembre 2019, l'endettement net s'élevait à 61,7 millions d'euros, avec une trésorerie disponible de 39,8 millions d'euros. Au 31 mars 2020, cette situation financière se sera encore renforcée, avec un endettement net très largement réduit par rapport au 30 septembre.