WAVESTONE, parmi les plus fortes baisses du SRD à la clôture du mercredi 6 novembre 2019

WAVESTONE (-5,41% à 21,85 euros)Wavestone affiche l'une des plus fortes baisses du marché SRD, le cabinet de conseil en management et technologies ayant averti que l'atteinte de son objectif d'une croissance annuelle de son chiffre d'affaires supérieure à 5% serait "plus challenging". Cette prévision s'entend hors l'impact du rachat de WGroup. Wavestone a en effet pris du retard au premier semestre, confronté à un environnement de marché plus difficile, en particulier dans les secteurs des Services financiers, de l'Industrie et du Retail.