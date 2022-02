WE.CONNECT : CHIFFRE D'AFFAIRES 2021 EN PROGRESSION DE 3,1% MALGRÉ UNE PRESSION FORTE SUR LES APPROVISIONNEMENTS

PERSPECTIVES FAVORABLES

WE.CONNECT (Paris:ALWEC):

Chiffre d’affaires Données non auditées consolidées En M€ 2021 2020 Variation 1er semestre 110,3 84,6 +30,3% 2nd semestre 107,3 126,5 -15,2% TOTAL 217,6 211,1 +3,1%

WE. CONNECT enregistre en 2021 un chiffre d’affaires de 217,6 M€, en hausse de 3,1%.

Cette progression de l’activité a été ralentie en fin d’année par les tensions de sourcing et de logistique généralisées à l’ensemble du secteur.

UNE ACTIVITÉ EN HAUSSE SUR L’ENSEMBLE DE L’ANNÉE

Dans la dynamique de l’exercice précédent, le Groupe a tiré parti sur le 1er semestre 2021 de la forte hausse des achats en équipements informatiques par les ménages et de la généralisation du télétravail dans les entreprises éligibles. La gestion proactive des stocks a permis à WE.CONNECT de faire face à l’accélération des ventes d’ordinateurs portables et de moniteurs et de générer sur la période un chiffre d’affaires en forte progression de 30,3%.

Comme anticipé, l’activité du second semestre, période stratégique pour les ventes du Groupe, a été pénalisée notamment par des problèmes d’approvisionnement et par une base de comparaison défavorable consécutive à un effet de rattrapage post- confinement.

Après un 2nd semestre en baisse de 15,2% par rapport au 2nd semestre de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires progresse de 3,1% sur l’ensemble de l’année par rapport à 2020.

PERSPECTIVES

WE.CONNECT anticipe une légère progression de ses résultats 2021 permettant de proposer un dividende en hausse.

La demande soutenue en produits high-tech et la solidité du modèle basée sur des partenariats solides et pérennes avec les grandes marques du digital, permettent à WE.CONNECT d’afficher sa confiance sur le nouvel exercice.

En parallèle, la mise en place réussie du nouvel ERP sur le second semestre de l’exercice écoulé va permettre d’accentuer la productivité des équipes et de renforcer la compétitivité du Groupe.

Dans un environnement de marché porté par la montée en puissance des nouveaux usages numériques dans les entreprises, par l’augmentation des actifs digitaux chez les particuliers et par la croissance de l’e-commerce, WE.CONNECT prévoit d’accélérer sa croissance dans les prochaines années aussi bien en organique que par acquisitions ciblées.

Prochaine publication : Résultats annuels 2021 : mardi 19 avril 2022, avant Bourse.

A propos de WE.CONNECT

WE.CONNECT est un Groupe spécialisé dans :

la conception et la fabrication d’accessoires et produits électroniques sous marques propres pour le grand public et les professionnels :

WE ® (produits de stockage et accessoires pour tablettes, smartphones et ordinateurs portables, accessoires Gaming, mobilité urbaine), D2 Diffusion ® (gamme de connectiques son, image, objets connectés et multimédia), HALTERREGO ® (objets tendances pour le son, l’informatique, la photographie, la mobilité et la décoration), et HEDEN ® (vidéosurveillance et domotique)

la distribution pour compte de tiers, de matériel informatique à la Grande Distribution et aux réseaux spécialisés

l’assemblage de PC sur-mesure pour une clientèle d’institutionnels

WE.CONNECT compte 90 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 211,1 M€ en 2020, en progression de + 38,1% par rapport à 2019.

Le Groupe est coté sur Euronext Growth (code ISIN FR0013079092 – ALWEC).

Eligible PEA PME

Plus d’informations sur www.connect-we.fr

