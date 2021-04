WE.CONNECT : EXCELLENTE PERFORMANCE EN 2020

Regulatory News:

Données non auditées* Au 31 décembre En M€ 2020 2019 Variation Chiffre d’affaires 211,4 155,0 + 36,4% EBITDA En % du CA 8,3 3,9% 5,9 3,8% + 40,2% Résultat d’exploitation En % du CA 8,1 3,8% 5,7 3,7% + 42,1% Résultat financier (0,9) (1,1) - Résultat courant En % du CA 7,2 3,4% 4,6 3,0% +54,8% Résultat net En % du CA 5,1 2,4% 2,3 1,5% +119,2%

*Les procédures d'audit des comptes consolidés sont effectuées et le rapport d'audit relatif à leur certification est en cours d'émission par les commissaires aux comptes.

HAUSSE SPECTACULAIRE DE L’ACTIVITÉ

WE.CONNECT a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 211,4 M€, en forte hausse de 36,4% par rapport à l’exercice précédent et dépasse ainsi le cap des 200 M€, objectif initialement anticipé pour 2022.

Cette performance réalisée dans un environnement économique général impacté par la crise sanitaire, a été portée par la demande soutenue en produits high-tech. La constitution anticipée de stocks conséquents en amont de la crise a permis au Groupe de répondre à la forte hausse des achats en équipements informatiques par les ménages et à la demande croissante des entreprises dont l’organisation en télétravail continue de progresser.

Cette dynamique d’activité a ainsi bénéficié de l’accélération des ventes d’ordinateurs portables et de moniteurs et de la montée en puissance des efforts marketing et commerciaux du Groupe. Grâce à son agilité et à sa gestion des stocks efficiente, WE.CONNECT a validé la pertinence de son modèle dans un contexte de marché exceptionnel et conforté ainsi ses positions de leadership avec ses partenaires historiques, tels que SAMSUNG, ACER et HP.

UNE RENTABILITE EN FORTE HAUSSE

Dans ce contexte de forte croissance liée au succès commercial de son offre, WE.CONNECT s’est attaché à s’approvisionner de manière proactive en produits high-tech et à adapter en permanence ses capacités de production.

Le Groupe génère un EBITDA en forte hausse de 40,2 % grâce à une bonne maîtrise de ses frais de personnel et de sa chaîne d’approvisionnement.

Après comptabilisation d’une dotation aux amortissements et provisions de 0,2 M€, quasi-stable par rapport à l’exercice précédent, le résultat d’exploitation s’affiche à 8,1 M€, en augmentation de 42,1%.

RÉSULTAT NET MULTIPLIE PAR 2,2

Le résultat net s’établit à 5,1 M€ et ressort en très forte augmentation de 119,2%. Il intègre un résultat exceptionnel de (0,2) M€ contre (0,6) M€ en 2019 et un impôt sur les sociétés de (1,9) M€, en progression de 14,0%.

BILAN RENFORCÉ

Au 31 décembre 2020, WE.CONNECT renforce sensiblement sa situation financière.

Les capitaux propres s’élèvent à 29,6 M€, en augmentation de 16,9% par rapport au 31 décembre 2019.

La trésorerie nette d’endettement, y compris les valeurs mobilières de placement, ressort à 13,3 M€ contre 12,4 M€ à la clôture de l’exercice précédent, permettant à WE.CONNECT de disposer de liquidités suffisantes pour financer sa croissance future.

Au 1er semestre 2020, le Groupe a fait appel pour 17 M€ à un prêt garanti par l’Etat (PGE).

PERSPECTIVES 2020 FAVORABLES

Fort de la robustesse de son modèle économique et de de la pertinence de sa stratégie commerciale, WE.CONNECT affiche sa pleine confiance dans sa capacité à poursuivre son rythme élevé de croissance rentable en 2021.

«2020 a été une année exceptionnelle à plus d’un titre. Nous avons largement dépassé notre objectif de chiffre d’affaires de 200 M€ tout en améliorant sensiblement nos indicateurs de rentabilité. L’adaptation permanente de nos ressources, le renforcement rapide de nos capacités de sourcing et de logistique sont autant d’atouts qui nous ont permis de relever avec succès ces challenges extraordinaires. Je souhaite au nom du Conseil d’Administration remercier l’ensemble de nos collaborateurs et leur adresser nos sincères félicitations.

Avec la montée en puissance des nouveaux espaces de travail à domicile ou en entreprise, WE.CONNECT affiche ses ambitions et entend accélérer sa stratégie de développement sur un marché qui offre de belles opportunités de croissance. » déclare Moshey Gorsd, Président-Directeur général de WE.CONNECT.

A propos de WE.CONNECT

WE.CONNECT est un Groupe spécialisé dans :

la conception et la fabrication d’accessoires et produits électroniques sous marques propres pour le grand public et les professionnels :

WE® (produits de stockage et accessoires pour tablettes, smartphones et ordinateurs portables, accessoires Gaming, mobilité urbaine), D2 Diffusion® (gamme de connectiques son, image, objets connectés et multimédia), HALTERREGO® (objets tendances pour le son, l’informatique, la photographie, la mobilité et la décoration), et HEDEN® (vidéosurveillance et domotique)

la distribution pour compte de tiers, de matériel informatique à la Grande Distribution et aux réseaux spécialisés

l’assemblage de PC sur-mesure pour une clientèle d’institutionnels

WE.CONNECT compte 105 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 211,4 M€ en 2020, en progression de + 36,41% par rapport à 2019.

Le Groupe est coté sur Euronext Growth (anciennement Alternext) (code ISIN FR0013079092 – ALWEC).

Eligible PEA PME

