La roupie indienne pourrait augmenter cette semaine après avoir atteint son plus haut niveau en deux semaines vendredi, tandis que les rendements des obligations d'État devraient diminuer après que New Delhi ait réduit l'offre de bons du Trésor pour les six prochaines semaines.

La roupie a clôturé à 83,3350 contre le dollar américain vendredi, son plus haut niveau depuis deux semaines, augmentant de près de 0,2% sur la semaine.

Les ventes de dollars des banques publiques, probablement pour le compte de la Reserve Bank of India, ont aidé la roupie vendredi.

La plupart des monnaies asiatiques ont également terminé la semaine en hausse après que les données sur l'inflation d'avril aux États-Unis, plus faibles que prévu, aient exercé une pression sur le dollar et les rendements obligataires américains.

Alors que les analystes s'attendent à ce que la roupie gagne légèrement cette semaine, la poursuite des sorties de capitaux pourrait freiner une hausse potentielle.

Les investisseurs étrangers ont vendu des actions indiennes pour une valeur de plus de 3 milliards de dollars en mai jusqu'à présent, ce qui représente la plus forte sortie mensuelle depuis janvier 2023.

Il y a "plus de chances de se diriger vers le niveau de 83,15", a déclaré Dilip Parmar, un analyste de recherche sur les devises étrangères chez HDFC Securities.

Avec peu de données à disposition pour influencer les attentes concernant la date à laquelle la Réserve fédérale pourrait commencer à assouplir les taux d'intérêt, la roupie pourrait également s'inspirer des remarques des responsables de la politique de la Fed.

Les marchés indiens des changes et de la dette étaient fermés lundi et le resteront jeudi.

Pendant ce temps, le rendement des obligations d'État indiennes à 10 ans a terminé à 7,0925 % vendredi, en baisse d'un point de base pour la semaine, sa deuxième baisse consécutive.

Les rendements obligataires devraient baisser car l'Inde a annoncé qu'elle réduirait l'offre de bons du Trésor de 600 milliards de roupies pour les six prochaines semaines jusqu'à la fin du mois de juin.

Rajeev Pawar, responsable de la trésorerie chez Ujjivan Small Finance Bank, s'attend à ce que le rendement des obligations de référence diminue de 2 à 3 points de base et à ce que les rendements des obligations à plus court terme baissent davantage.

Les traders s'attendent à ce que le rendement obligataire de référence évolue dans une fourchette de 7,05 %-7,12 % au cours de la semaine tronquée par les vacances, l'accent étant également mis sur l'évolution des rendements du Trésor américain. Les rendements obligataires ont récemment baissé, suivant une chute des pairs américains, qui ont fortement chuté après que les données sur l'inflation d'avril aient fait craindre au moins deux baisses de taux de la Fed en 2024.

Pendant ce temps, le marché surveillera la réponse au plan du gouvernement d'acheter jusqu'à 600 milliards de roupies (7,20 milliards de dollars) d'obligations, sa troisième tentative de ce type, mais avec un changement de titres.

"L'appel d'offres pour ce rachat pourrait être bien meilleur que lors des deux précédentes adjudications", a déclaré Abhishek Upadhyay, économiste principal chez ICICI Securities Primary Dealership.

Les opérateurs garderont également un œil sur les entrées étrangères, car les investisseurs étrangers sont restés largement à la vente depuis le début de l'année financière. ÉVÉNEMENTS CLÉS : ** Ventes de logements existants aux États-Unis en avril - 22 mai, mercredi (19h30 IST) ** Demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage aux États-Unis semaine du 13 mai - 23 mai, jeudi (18h00 IST) ** Indice S&P Global de l'activité manufacturière et des services aux États-Unis pour le mois d'avril Avril S&P Global manufacturing, services and composite PMI - 23 mai, jeudi (7:15 p.m. IST) ** Ventes de maisons neuves aux États-Unis - 23 mai, jeudi (7:30 p.m. IST) ** Biens durables aux États-Unis - 24 mai, vendredi (6:00 p.m. IST)

** (1 $ = 83,3700 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia et Jaspreet Kalra ; Rédaction de Eileen Soreng)