La roupie indienne devrait rester dans sa fourchette actuelle et évoluer latéralement cette semaine, l'intervention de la banque centrale devant limiter les pertes dans un contexte de pression sur les monnaies asiatiques, tandis que les obligations pourraient suivre les mouvements des bons du Trésor américain.

La roupie a clôturé à 83,5550 contre le dollar américain vendredi, en baisse de 0,2% pour la semaine et juste à côté de son plus bas record de 83,5750 atteint en avril.

Les marchés financiers indiens étaient fermés lundi en raison d'un jour férié local.

L'indice du dollar a augmenté d'une semaine sur l'autre, tandis que la plupart des devises asiatiques ont reculé la semaine dernière. Les interventions régulières de la Reserve Bank of India (RBI) sur les différents segments du marché la semaine dernière ont permis à la roupie de rester au-dessus de son plus bas niveau historique, selon les traders.

Ils s'attendent à ce que la roupie dérive entre 83,30 et 83,60 cette semaine.

"La hausse de l'indice du dollar et la détente des devises asiatiques maintiendront la dépréciation de la roupie cette semaine, mais la RBI devrait limiter les fortes fluctuations, a déclaré Abhilash Koikkara, responsable du forex et des matières premières chez Nuvama Professional Clients Group.

Cette semaine, l'accent sera mis sur les remarques des décideurs politiques de la Réserve fédérale américaine, alors que les marchés digèrent leurs projections de taux d'intérêt optimistes, même si les données récentes ont signalé que l'inflation se ralentissait dans la plus grande économie du monde.

Les investisseurs surveilleront également les données économiques, telles que les ventes au détail aux États-Unis, mardi, et la décision de la Banque d'Angleterre, jeudi.

Pendant ce temps, le rendement des obligations d'État indiennes à 10 ans a terminé à 6,9832%% vendredi, perdant trois points de base (pb), après avoir augmenté la semaine précédente.

Les traders s'attendent à ce que le rendement de référence évolue dans la fourchette 6,96%-7,04% cette semaine. Ils surveilleront également les rendements américains et les flux étrangers à l'approche de la date limite d'inclusion dans l'indice de la dette des marchés émergents de JPMorgan.

Les rendements obligataires ont baissé la semaine dernière, suivant la baisse des rendements américains, qui ont diminué après que les impressions d'inflation plus faibles que prévu dans le pays ont stimulé les paris que la Fed réduira les taux deux fois en 2024.

Le rendement des obligations américaines à 10 ans a perdu plus de 20 points de base la semaine dernière et se situait autour de la barre des 4,25 %, même si la Fed a réduit ses prévisions de réduction des taux à 25 points de base pour 2024, contre 75 points de base en mars.

Par ailleurs, les entrées de capitaux étrangers ont ralenti mais sont restées positives, les traders anticipant une reprise des obligations après leur inclusion dans l'indice JPM à la fin du mois.

Les traders resteront également concentrés sur les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la RBI, attendues vendredi.

La banque centrale a maintenu le statu quo sur les taux d'intérêt et sa position au début du mois, tout en gardant les perspectives d'inflation inchangées et en mettant en garde contre les pressions persistantes sur les prix des denrées alimentaires.

"Nous pensons que la banque centrale est en mesure de continuer à attendre plus de clarté sur les facteurs nationaux et mondiaux pour envisager une réduction des taux et la clarté sur les perspectives de la Fed devrait être considérée dans ce contexte", a déclaré A Prasanna, responsable de la recherche chez ICICI Securities Primary Dealership, qui pense que la RBI pourrait changer sa position au cours des deux prochaines réunions. ÉVÉNEMENTS CLÉS : ** Ventes au détail de mai aux États-Unis - 18 juin, mardi (18h00 IST) ** Production industrielle de mai aux États-Unis - 18 juin, mardi (18h45 IST) ** Mises en chantier de mai aux États-Unis - 20 juin, jeudi (18h00 IST) ** Demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage aux États-Unis - semaine du 10 juin - 20 juin, jeudi ** Décision sur les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre - 20 juin, jeudi (16h30 IST) (sondage Reuters - pas de changement) ** Indice des affaires de juin de la Fed de Philadelphie aux États-Unis - 20 juin (16h30 IST) (sondage Reuters - pas de changement) ** Indice des affaires de juin de la Fed de Philadelphie aux États-Unis - 20 juin (16h30 IST) (sondage Reuters - pas de changement) ** Indice des affaires de juin de la Fed de Philadelphie aux États-Unis - 20 juin (18h00 IST) Indice Philly Fed des affaires - 20 juin, jeudi (18 h 00 IST) ** Procès-verbal de la décision du Comité de politique monétaire de l'Inde - 21 juin, vendredi (17 h 00 IST) ** É.-U. PMI manufacturier, services et composite de juin de S&P Global - 21 juin, vendredi (19 h 15 IST) ** Ventes de logements existants de mai aux États-Unis - 21 juin, vendredi (19 h 30 IST) (Reportage de Dharamraj Dhutia et Jaspreet Kalra ; Édition de Sonia Cheema)