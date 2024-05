La roupie indienne évaluera si les flux étrangers vers les actions indiennes persistent cette semaine et, tout comme les rendements des obligations d'État, attendra la publication de l'inflation de base de la consommation personnelle aux États-Unis, l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale.

La roupie a clôturé à 83,0975 contre le dollar américain vendredi, après avoir atteint un plus haut de deux mois de 83,0350 au cours de la session.

La monnaie a terminé la semaine en hausse de près de 0,3 %, enregistrant ainsi son deuxième gain hebdomadaire consécutif.

L'afflux d'actions indiennes a contribué à la hausse de la roupie vendredi, les indices boursiers de référence, le BSE Sensex et le Nifty 50 ayant atteint des niveaux record.

La roupie devrait s'apprécier légèrement cette semaine, mais l'ampleur de cette appréciation dépendra de l'intervention de la Reserve Bank of India (RBI) pour acheter des dollars, a déclaré Sajal Gupta, directeur exécutif et responsable des devises et des matières premières chez Nuvama Institutional.

Les traders s'attendent à ce que la roupie oscille entre 83 et 83,30 cette semaine.

La RBI pourrait intervenir pour "accumuler (des dollars) une fois que l'USD/INR aura baissé vers 82,90", a déclaré un cambiste d'une banque privée.

Les investisseurs attendront également la publication des données sur l'inflation américaine PCE vendredi, qui influenceront les attentes quant à la date à laquelle la Fed pourrait commencer à assouplir ses taux d'intérêt.

Pendant ce temps, le rendement de l'obligation du gouvernement indien à 10 ans a terminé à 6,9988% vendredi, sa cinquième baisse hebdomadaire consécutive.

Les traders s'attendent à ce que le rendement de l'obligation de référence évolue dans une fourchette de 6,96%-7,05% cette semaine, l'accent étant mis sur les mesures d'amélioration des liquidités prises par le gouvernement après que le transfert de l'excédent record par la RBI ait renforcé sa position de trésorerie.

"La principale chose à surveiller maintenant est ce que le gouvernement fait après le dividende de la banque centrale", a déclaré Yogesh Kalinge, vice-président chez A.K. Capital Services.

"Je m'attends à une amélioration de la situation budgétaire, ce qui entraînera une baisse progressive des rendements, peut-être vers 6,95 %.

La semaine dernière, le conseil d'administration de la RBI a approuvé le transfert d'un excédent record de 2,11 trillions de roupies au gouvernement pour l'exercice 2024.

Les opérateurs surveilleront également les entrées de capitaux étrangers à l'approche de la date limite pour l'inclusion des obligations d'État dans l'indice de JPMorgan.

ÉVÉNEMENTS CLÉS : ** Confiance des consommateurs américains en mai - 28 mai, mardi (19h30 IST) ** PIB américain janvier-mars deuxième estimation - 30 mai, jeudi (18h00 IST) ** Demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage aux États-Unis semaine du 20 mai - 30 mai, jeudi (18h00 IST) ** Production d'infrastructures indiennes en avril - 30 mai, jeudi (18h00 IST) ** Production d'infrastructures indiennes en mai - 30 mai, jeudi (18h00 IST) ** Production d'infrastructures indiennes en mai - 30 mai, mardi (18h00 IST) IST) ** Données sur la production d'infrastructures d'avril en Inde - 31 mai, vendredi ** Données sur la croissance de janvier à mars en Inde - 31 mai, vendredi (17h30 IST) (sondage Reuters - 6,7%) ** Dépenses de consommation personnelles d'avril aux États-Unis, indice PCE de base - 31 mai, vendredi (18h00 IST)