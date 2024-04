La roupie indienne devrait suivre la baisse des chances d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine en juin et, avec les obligations d'État, elle évaluera les prix élevés du pétrole brut et les données sur l'inflation locale et américaine au cours d'une semaine de négociation écourtée par les vacances.

Les marchés des devises et de la dette resteront fermés mardi et jeudi pour cause de vacances locales.

La roupie a clôturé à 83,2950 contre le dollar américain vendredi et a enregistré un gain hebdomadaire de 0,1%, se remettant d'un plus bas record de 83,4550 atteint jeudi.

Les chances d'une réduction des taux de la Fed en juin ont diminué à près de 51% vendredi, selon l'outil FedWatch de CME, après que les données aient montré que l'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu en mars.

L'indice du dollar a légèrement augmenté sur la journée, mais a enregistré une baisse hebdomadaire de près de 0,2 %. "Je ne pense pas que la hausse de la roupie s'étende au-delà de 83,20", a déclaré un cambiste d'une banque privée.

Pendant ce temps, le rendement des obligations du gouvernement indien à 10 ans a terminé la première semaine de la nouvelle année financière avec une tendance à la hausse et s'est établi à 7,1232% vendredi, gagnant sept points de base. Le rendement de référence avait baissé de quatre points de base au cours de la semaine précédente.

Les traders s'attendent à ce que le rendement à 10 ans évolue dans une fourchette de 7,07 %-7,15 %.

Il est évident que la Fed ne réduira pas ses taux dans l'immédiat, étant donné que l'emploi est aussi fort et que les données sur l'inflation américaine devraient rester élevées, a déclaré la banque ING dans une note. La hausse des rendements américains et les prix du pétrole seront des éléments clés, a ajouté le cambiste d'une banque privée cité précédemment.

Les rendements américains ont augmenté après les données sur l'emploi, tandis que le contrat de référence pour le pétrole Brent a atteint son plus haut niveau en près de six mois en raison des inquiétudes sur l'offre, ce qui a pesé sur le sentiment des investisseurs et a forcé les investisseurs en obligations d'État à garder le pétrole à l'œil.

Les rendements des obligations d'État ont augmenté en raison des inquiétudes concernant le calendrier et l'ampleur des réductions de taux de la Fed en 2024.

Les chiffres de l'inflation des consommateurs sont attendus aux États-Unis mercredi, suivis par les chiffres de l'inflation en Inde vendredi. L'inflation de détail indienne est prévue à 4,7 % en glissement annuel en mars, le plus bas depuis mai 2023, a déclaré Barclays.

La décision de politique monétaire de la Reserve Bank of India vendredi, qui a maintenu le taux d'intérêt directeur inchangé pour la septième fois consécutive, n'a guère fait bouger l'aiguille dans une direction ou une autre, obligeant les investisseurs à s'appuyer sur des facteurs mondiaux pour obtenir des déclencheurs directionnels forts.

"Les obligations à court terme sont également bien positionnées, selon nous, avec le changement de la position de la liquidité, le début de la saison creuse du crédit, et une offre plus faible sur les gouvernements à court terme et les bons du Trésor par rapport à la même période il y a un an", a déclaré Suyash Choudhary, responsable des titres à revenu fixe chez Bandhan AMC. ÉVÉNEMENTS CLÉS : ** IPC américain de mars - 10 avril, mercredi (18:00 p.m. IST) (Reuters poll 3,2% en glissement annuel) ** Demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage aux États-Unis semaine au 1er avril - 11 avril, jeudi (18:00 p.m. IST) ** PPI américain de mars pour la fabrication de machines - 11 avril, jeudi (18:00 p.m. IST) ** Production industrielle de février en Inde - 12 avril, vendredi (17:30 p.m. IST) ** Inflation IPC de mars en Inde - 12 avril, vendredi (17:30 p.m. IST)

** Prix des importations de mars aux États-Unis - 12 avril, vendredi (18 h 00 IST) ** Sentiment U Mich d'avril aux États-Unis - 12 avril, vendredi (19 h 30 IST) (Reportage de Dharamraj Dhutia et Jaspreet Kalra ; Rédaction de Janane Venkatraman)