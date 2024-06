La roupie indienne sera influencée par les flux liés aux actions cette semaine, tandis que les données sur l'inflation nationale et américaine et la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale seront des facteurs majeurs pour la monnaie et les obligations d'État.

La roupie a clôturé à 83,3725 contre le dollar américain vendredi, en hausse de 0,1% sur la semaine.

La monnaie nationale a vacillé la semaine dernière après un résultat électoral étonnamment faible pour l'alliance du Premier ministre indien Narendra Modi, mais les interventions probables de la Reserve Bank of India ont permis de limiter les pertes.

Les données sur l'emploi aux États-Unis, plus solides que prévu, publiées vendredi, ont incité les investisseurs à revoir à la baisse les prévisions de réduction des taux d'intérêt de la Fed, ce qui a stimulé le dollar et les rendements obligataires américains. Le rendement des obligations américaines à 10 ans a augmenté de 14 points de base pour atteindre 4,42 % après la publication des données.

Je pense qu'il est probable que la roupie subisse une certaine pression, mais 83,50-83,55 reste une zone de soutien solide, a déclaré un cambiste d'une banque étrangère.

Alors que la Fed est largement attendue pour maintenir les taux inchangés mercredi, les investisseurs garderont un œil sur tout changement dans le dot plot des taux d'intérêt et les commentaires du président Jerome Powell.

Nous nous attendons à ce qu'une réduction (sur 2024) soit retenue comme médiane, ce qui laisse les options du FOMC ouvertes, a déclaré Société Générale dans une note.

Les données sur l'inflation sont également attendues en Inde et aux États-Unis cette semaine, ces dernières étant un indice plus étroitement surveillé pour la roupie.

Pendant ce temps, le rendement de l'obligation du gouvernement indien à 10 ans a terminé à 7,0168% vendredi, sa première hausse hebdomadaire depuis six ans.

Les traders s'attendent à ce que le rendement de l'obligation de référence évolue dans une fourchette de 6,96 % à 7,06 % cette semaine, tous les regards étant tournés vers les résultats et les orientations de la politique de la Fed.

Les rendements obligataires indiens ont augmenté la semaine dernière après qu'une majorité plus faible pour l'alliance dirigée par le Premier ministre Modi ait soulevé des inquiétudes fiscales.

Les rendements obligataires sont restés élevés alors que la RBI a maintenu son taux d'intérêt directeur inchangé vendredi, déclarant qu'une croissance économique robuste lui permettrait de se concentrer sur la réduction de l'inflation vers son objectif à moyen terme de 4 %.

La banque centrale a également revu à la hausse ses perspectives de croissance économique pour l'année fiscale en cours, mais a maintenu ses perspectives d'inflation inchangées et a mis en garde contre les pressions persistantes sur les prix des denrées alimentaires.

"Si la dynamique de l'inflation alimentaire commence à se stabiliser, nous n'excluons pas un changement de position en août, avec des perspectives de réductions modestes des taux probablement en jeu à partir de la politique d'octobre", a déclaré Suyash Choudhary, responsable des titres à revenu fixe chez Bandhan AMC.

ÉVÉNEMENTS CLÉS : ** Production industrielle indienne d'avril - 12 juin, mercredi (17h30 IST) ** IPC indien de mai - 12 juin, mercredi ** IPC américain de mai - 12 juin, mercredi (18h00 IST) (sondage Reuters : 0,2% sur le mois) ** Décision politique de la Réserve fédérale américaine - 12 juin, mercredi (23h30 IST) (sondage Reuters : pas de changement attendu) ** IPP américain de mai pour la fabrication de machines - 13 juin (sondage Reuters : 0,2% sur le mois) ** IPP américain de mai pour la fabrication de machines - 13 juin (sondage Reuters : 0,2% sur le mois) ** IPP américain de mai pour la fabrication de machines - 13 juin (sondage Reuters) (sondage Reuters : 0,2% sur le mois). PPI de mai pour la fabrication de machines - 13 juin, jeudi (18h00 IST) ** Demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 3 juin - 13 juin, jeudi (18h00 IST) ** Inflation WPI de mai en Inde - 14 juin, vendredi (12h00 IST) ** Préliminaire de l'indice U Mich Sentiment aux États-Unis - 14 juin, vendredi (19h30 IST) (Reportage de Dharamraj Dhutia et Jaspreet Kalra ; Édition de Sonia Cheema)