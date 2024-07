La roupie indienne devrait rester sous pression après avoir atteint son plus bas niveau historique la semaine dernière, et les obligations d'État suivront la décision politique de la Réserve fédérale, prévue mercredi.

La roupie a terminé à un niveau historiquement bas de 83,7275 vendredi, sous la pression d'un faible appétit pour le risque et d'une demande persistante de dollars de la part des compagnies pétrolières.

La monnaie locale a été confrontée à des vents contraires la semaine dernière après que la décision du gouvernement d'augmenter les impôts sur les bénéfices des investissements en actions ait affaibli le sentiment, suivi par les investisseurs étrangers qui ont retiré environ 1 milliard de dollars des marchés boursiers indiens.

La paire dollar-rupee est susceptible d'évoluer à la hausse de manière régulière avec un support "se déplaçant vers le haut à 83,45 tout en obtenant une résistance à 83,85", a déclaré Dilip Parmar, un analyste de la recherche sur les devises étrangères chez HDFC Securities.

Les traders s'attendent à ce que la Reserve Bank of India continue d'intervenir sur le marché pour limiter la volatilité.

Pendant ce temps, les données publiées vendredi ont montré que les prix américains ont augmenté comme prévu en juin, soutenant les espoirs d'une réduction des taux par la Réserve Fédérale en septembre.

Le dollar a terminé la semaine dernière en légère baisse, tandis que la plupart des monnaies asiatiques ont progressé.

La Fed devrait largement maintenir ses taux inchangés lors de sa réunion des 30 et 31 juillet, les investisseurs étant très attentifs aux remarques du président Jerome Powell afin d'évaluer la trajectoire future des taux directeurs américains.

Pendant ce temps, le rendement des obligations d'État indiennes à 10 ans a terminé à 6,9419% vendredi, en baisse de 3 points de base la semaine dernière après une détente de deux points de base la semaine précédente.

Les traders s'attendent à ce que le rendement de référence évolue dans une fourchette de 6,90 % à 6,98 % cette semaine, en s'inspirant de la réunion de politique générale de la Fed.

Les rendements obligataires ont baissé la semaine dernière, la dynamique favorable de l'offre et de la demande ayant soutenu le sentiment des investisseurs, tandis que l'annonce du budget fédéral n'a guère aidé l'extrémité la plus longue de la courbe des rendements obligataires.

Le gouvernement a réduit l'objectif de déficit fiscal de 20 points de base à 4,9 % pour cette année, contre 5,1 % dans le budget intérimaire, mais n'a réduit l'emprunt brut que de 120 milliards de roupies, à 14,01 trillions de roupies. Il a toutefois réduit l'émission de bons du Trésor, ce qui se traduira par un afflux net de 500 milliards de roupies.

Les acteurs du marché pensent que d'autres mesures pourraient être prises dans la partie la plus courte de la courbe, ce qui accentuerait la pente de la courbe des rendements dans les prochains jours.

"La partie à 10 ans de la courbe de rendement des obligations ne devrait pas montrer de mouvements majeurs, et devrait rester dans la fourchette 6,92%-7,00%, tandis que l'action se déplacera dans la partie la plus courte", a déclaré Vikas Goel, directeur général de PNB Gilts. ÉVÉNEMENTS CLÉS : ** Confiance des consommateurs américains en juillet - 30 juillet, mardi (19h30 IST) ** Déficit fiscal indien en juin - 31 juillet, mercredi (15h30 IST) ** Production d'infrastructures indienne en juin - 31 juillet, mercredi (17h30 IST) ** Décision de la Banque du Japon sur les taux - 1er août, jeudi ** Taux d'intérêt américains - 1er août, jeudi ** Taux d'intérêt américains - 1er août, jeudi ** Taux d'intérêt américains - 1er août, jeudi ** Taux d'intérêt américains - 1er août, jeudi 1er août, jeudi ** Décision de la Réserve fédérale américaine - 31 juillet, mercredi (23h30 IST) (Reuters poll : Pas de changement attendu) ** HSBC India July manufacturing PMI - 1er août, jeudi ** Décision de la Banque d'Angleterre - 1er août, jeudi (17h30 IST) (Reuters poll : Pas de changement attendu) ** HSBC India July manufacturing PMI - 1er août, jeudi ** Décision de la Banque d'Angleterre - 1er août, jeudi (17h30 IST) (Reuters poll : Pas de changement attendu) (Reuters poll : Pas de changement attendu) IST) (Reuters poll : Pas de changement attendu) ** U.S. initial weekly jobless claims for week ended July 22 - Aug. 1, Thursday (6:00 p.m. IST) ** U.S. July S&P Global manufacturing PMI - Aug. 1, Thursday (7:15 p.m. IST) ** U.S. July ISM manufacturing PMI - Aug. 1, jeudi (19:30 p.m. IST) ** U.S. July non-farm payrolls and unemployment rate - 2 août, vendredi (18:00 p.m. IST) ** U.S. June factory orders - 2 août, vendredi (18:00 p.m. IST) (Reporting by Dharamraj Dhutia and Jaspreet Kalra ; Editing by Sherry Jacob-Phillips)