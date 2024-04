La roupie indienne et les obligations d'État évolueront cette semaine en fonction de l'évolution de la crise au Moyen-Orient et d'un indicateur clé de l'inflation américaine qui aura un impact sur les perspectives de taux d'intérêt.

La roupie a chuté à un niveau record de 83,5750 pour un dollar américain vendredi, sur fond d'inquiétudes concernant un conflit plus large au Moyen-Orient et de prévisions selon lesquelles les taux d'intérêt américains resteront probablement élevés plus longtemps.

La monnaie a perdu 0,1 % au cours de la semaine pour terminer à 83,47, et les pertes auraient été plus importantes sans l'intervention de la Reserve Bank of India (RBI).

La roupie devrait évoluer dans une fourchette de 83,25 à 83,75 cette semaine, selon les traders.

Les monnaies des marchés émergents ont été mises sous pression par les craintes de retombées plus importantes des escarmouches entre Israël et l'Iran.

"Je pense que s'il y a d'autres nouvelles négatives sur le Moyen-Orient, la RBI interviendra à nouveau lourdement sur la base de ce qui s'est passé ces derniers jours", a déclaré Kunal Kurani, vice-président associé chez Mecklai Financial.

Le ton hawkish des décideurs de la Réserve fédérale a incité les investisseurs à réduire leurs attentes en matière de réduction des taux d'intérêt.

L'indice des prix de base des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis, la mesure de l'inflation préférée de la Fed, est attendu vendredi et sera surveillé pour des indices sur la trajectoire des taux avant une décision politique la semaine prochaine.

Entre-temps, le rendement des obligations d'État indiennes à 10 ans a terminé à 7,2278 % vendredi, gagnant 5 points de base au cours de la semaine, après avoir augmenté de 11 points de base au cours des deux semaines précédentes.

Les traders s'attendent à ce que le rendement de l'obligation de référence évolue dans une fourchette de 7,16%-7,27% cette semaine.

Les rendements obligataires ont suivi une tendance à la hausse, suivant la trajectoire ascendante des rendements américains ainsi que des prix du pétrole.

Les rendements des bons du Trésor ont augmenté car les marchés s'attendent désormais à des réductions de taux inférieures à 50 points de base en 2024.

Néanmoins, la récente hausse des rendements des obligations indiennes incite les investisseurs à rechercher de la valeur, car les rendements devraient se détendre plus tard dans l'année, malgré le maintien des taux par la banque centrale locale, ont déclaré les responsables du Trésor.

"Le rendement des obligations de référence pourrait ne pas dépasser les niveaux de 7,23 %-7,25 %", a déclaré VRC Reddy, responsable de la trésorerie à la Karur Vysya Bank.

La DBS Bank s'attend à ce que le rendement de référence passe sous la barre des 7 % entre juillet et décembre. Comme les obligations d'État indiennes ont un "faible bêta" par rapport aux mouvements obligataires mondiaux, il s'agit d'une bonne opération de diversification pour les investisseurs du marché international de la dette, a déclaré la banque. ÉVÉNEMENTS CLÉS : ** PMI manufacturier, services et composite S&P Global - 23 avril, mardi (19:15 p.m. IST) ** Ventes de logements neufs - 23 avril, mardi (19:30 p.m. IST) ** Biens durables - 24 avril, mercredi (18:00 p.m. IST) ** Demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage - 24 avril, mercredi (18:00 p.m. IST) ** Biens durables - 24 avril, mercredi (18:00 p.m. IST) ** Biens durables - 24 avril, mercredi (18:00 p.m. IST) PIB anticipé américain janvier-mars - 25 avril, jeudi (18:00 p.m. IST) (Reuters poll 2.1%) ** Dépenses de consommation personnelle de mars aux États-Unis, indice PCE de base - 26 avril, vendredi (18:00 p.m. IST)

** Sentiment U Mich d'avril aux Etats-Unis - 26 avril, vendredi (19h30 IST) (Reportage de Dharamraj Dhutia et Nimesh Vora ; Edition de Mrigank Dhaniwala)