La roupie indienne et les obligations d'État pourraient subir une certaine pression en début de semaine en raison de la demande d'actifs refuges après que l'ancien président américain Donald Trump a reçu une balle dans l'oreille lors d'une tentative d'assassinat au cours d'un rassemblement de campagne samedi.

La roupie a clôturé à 83,5350 contre le dollar américain vendredi, en légère baisse d'une semaine sur l'autre, même si la plupart de ses pairs asiatiques ont gagné sur les attentes croissantes que la Réserve fédérale commencera à assouplir les taux d'intérêt à partir de septembre.

Avant la fusillade, les marchés avaient réagi à la perspective d'une présidence Trump en poussant le dollar à la hausse et en se positionnant pour une courbe de rendement du Trésor américain plus raide, et la fusillade pourrait soutenir ces transactions.

Alors qu'un dollar plus fort pourrait exercer une pression sur la roupie, il est peu probable que la Reserve Bank of India autorise une forte dépréciation, a déclaré un cambiste d'une banque d'État. Les traders s'attendent à ce que la devise oscille entre 83,35 et 83,65 cette semaine.

Les investisseurs garderont également un œil sur les remarques du président de la Fed, Jerome Powell, et d'autres décideurs politiques, ainsi que sur les données des ventes au détail aux États-Unis, pour obtenir des indices sur la trajectoire future des taux directeurs.

La semaine dernière, une inflation plus faible que prévu pour le mois de juin a augmenté les paris selon lesquels la Fed commencerait à réduire ses taux dans deux mois.

Selon Sajal Gupta, directeur exécutif et responsable du marché des changes et des matières premières chez Nuvama Institutional, l'évolution du cours de la roupie devrait se poursuivre jusqu'à l'annonce du budget fédéral indien le 23 juillet.

Pendant ce temps, le rendement des obligations d'État à 10 ans a terminé à 6,9882% vendredi, presque stable pour la semaine et après une baisse de deux points de base au cours de la semaine précédente.

Les traders s'attendent à ce que le rendement de référence évolue dans la fourchette 6,96%-7,02% cette semaine.

Les rendements obligataires ont à peine bougé au cours des deux dernières semaines en raison de flux étrangers plus faibles que prévu depuis que la dette indienne a été incluse dans l'indice de la dette des marchés émergents de JPMorgan le 28 juin.

Les investisseurs étrangers ont acheté pour environ 2 milliards de dollars de dette et d'actions indiennes jusqu'à présent en juillet, selon les données des dépositaires de titres.

Le prochain élément déclencheur du marché devrait être le budget national, le 23 juillet.

Nomura s'attend à ce que le gouvernement abaisse son objectif de déficit budgétaire pour l'année en cours à 5 % du produit intérieur brut, par rapport à l'objectif de 5,1 % fixé dans le budget intérimaire de février.

"Malgré la réduction possible du déficit budgétaire, nous ne prévoyons pas de diminution des emprunts sur le marché. L'emprunt brut devrait être maintenu à 14,13 trillions de roupies (169,23 milliards de dollars), mais nous prévoyons une réduction du calendrier des bons du Trésor", ont déclaré les économistes Sonal Varma et Aurodeep Nandi dans une note.

ÉVÉNEMENTS CLÉS :

** Données sur l'inflation WPI de juin en Inde - 15 juillet, lundi (12:00 p.m. IST) (sondage Reuters : 3,50%)

** Prix des importations américaines de juin - 16 juillet, mardi (12:00 p.m. IST)

** Ventes au détail de juin aux États-Unis - 16 juillet, mardi (12:00 p.m. IST)

** Mises en chantier de juin aux États-Unis - 17 juillet, mercredi (18:00 p.m. IST)

** Production industrielle américaine de juin - 17 juillet, mercredi (18:45 p.m. IST)

** Décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne - 18 juillet, jeudi (17 h 45 IST) (sondage Reuters : pas de changement)

** Demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage aux Etats-Unis pour la semaine du 8 juillet - 18 juillet, jeudi (18:00 p.m. IST)

** (1$ = 83,4950 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia et Jaspreet Kalra ; Rédaction de Savio D'Souza)