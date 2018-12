WELLS FARGO AM étend sa licence au Luxembourg pour soutenir le marché européen

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’autorité de régulation financière du Luxembourg (Commission de surveillance du secteur financier) a donné son feu vert à Wells Fargo Asset Management (WFAM) pour l’extension de sa licence au Luxembourg. Cela lui permettra de proposer des services discrétionnaires de gestion de portefeuille et de conseil en investissement aux investisseurs institutionnels européens de WFAM. Dans le cadre de son initiative en vue de soutenir sa clientèle européenne, la société étendra sa présence avec des filiales à Francfort et Paris."En renforçant les capacités de WFAM au Luxembourg et en créant des filiales WFAM dédiées à la gestion d'actif à Francfort et Paris, nous sommes très bien positionnés pour approfondir nos relations avec nos clients européens ainsi qu'avec les investisseurs basés dans d'autres marchés internationaux" a expliqué Deirdre Flood, directrice de la distribution internationale de WFAM."Avec le climat d'incertitude actuel qui plane autour du Brexit, ce changement minime est toutefois significatif pour notre structure actuelle car il nous permettra d'assurer un service continu pour l'ensemble de nos clients de l'Union Européenne actuels, tout en facilitant l'évolution de WFAM sur ce marché important", a-t-elle continué,Grâce à sa présence à Londres, WFAM continuera de proposer des services à ses clients britanniques et internationaux. Les équipes londoniennes de gestion de portefeuille de WFAM - WFAM Credit Europe et WFAM Global Fixed Income – poursuivront leurs opérations depuis les bureaux de WFAM à Londres.