Wells Fargo & Company a annoncé avoir déposé une demande d’agrément d’entreprise d’investissement auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), chargée de la supervision du secteur bancaire et du secteur des assurances en France. Cette annonce, qui fait partie de la stratégie de la banque américaine dans le cadre du Brexit, vise à soutenir les besoins des clients de Wells Fargo sur les marchés des capitaux et en matière de services bancaires d’investissement lorsque le Brexit aura été consommé." Avec le Brexit en ligne de mire, Wells Fargo s'engage à fournir une transition aussi transparente que possible pour ses marchés et ses clients des services bancaires d'investissement dans l'Union européenne (UE) et l'Espace économique européen (EEE) ", explique Alicia Reyes, directrice de Wells Fargo Securities en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.Sous réserve de l'approbation réglementaire de l'ACPR, l'agrément d'entreprise d'investissement sera détenu par Wells Fargo Securities Europe S.A. (WFSE) à Paris, en France. Il est prévu que WFSE (qui sera une nouvelle filiale de Wells Fargo) propose une gamme de services liés aux marchés des capitaux et de services bancaires d'investissement à ses clients européens et internationaux ayant besoin d'accéder à l'UE et à l'EEE.