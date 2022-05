Welltower, la société de placement immobilier axée sur les soins de santé, a fait une offre de 4,8 milliards de dollars, entièrement en espèces, pour s’emparer de Healthcare Realty Trust et ainsi étendre sa présence dans les immeubles de bureaux médicaux. Pour rappel, cette dernière est née de la fusion, en février dernier, de Healthcare Realty et Healthcare Trust of America.

A voir ici :