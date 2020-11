WENDEL : rebond de 4,9% de l'actif net réévalué au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L''actif net réévalué, qui mesure la valeur d'un portefeuille d'actifs, de Wendel au 30 septembre 2020 a atteint 6,493 milliards d'euros, soit 145,3 euros par action, en hausse de 4,9 % depuis fin juin et en baisse de 12,6% depuis le début de l’année. L'augmentation par rapport au 30 juin 2020 s’explique par la hausse de 12 % de la valorisation des actifs non cotésElle reflète pour environ 60 %, la progression des multiples de valorisation des sociétés comparables cotées. Pour environ 40 % de la hausse, elle correspond à l'ajustement à la hausse des estimations 2020 de certaines sociétés du portefeuille à la suite de meilleures performances que celles anticipées au troisième trimestre.Le chiffre d'affaires 9 mois a reculé de 9,1% à 5,48 milliards d'euros. Il a baissé de 7,4% à données comparables.La société d'investissement souligne que sa structure financière est solide, avec 1,9 milliard d'euros de liquidité et un faible niveau d'endettement. Elle affiche en effet un ratio LTV à 6,4 % au 30 septembre 2020.