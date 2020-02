Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Wendy’s a dévoilé mercredi ses résultats au titre de son quatrième trimestre 2019. Ainsi, la chaîne américaine de restauration rapide a enregistré un bénéfice net de 26,5 millions de dollars sur la période, ou 11 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 18,8 millions de dollars, ou 8 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 8 cents par action, en ligne avec le consensus FactSet.Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 427,2 millions de dollars au quatrième trimestre 2019, en hausse de 7,4% sur un an. Le consensus FactSet visait 425 millions de dollars.Pour 2020, le groupe anticipe un bénéfice par action ajusté compris entre 60 et 62 cents, à comparer avec un consensus de 65 cents.