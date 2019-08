WENDY'S : le BPA ajusté dépasse les attentes au deuxième trimestre, mais pas le chiffre d'affaires

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Wendy’s a dégagé un bénéfice net de 32,4 millions de dollars ou 14 cents par action au deuxième trimestre 2019, contre 29,9 millions de dollars ou 12 cents par action un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté ressort à 18 cents, ce qui est supérieur aux estimations FactSet (17 cents). Quant au chiffre d’affaires, il atteint 435,3 millions de dollars contre 411 millions au deuxième trimestre 2018, ce qui est inférieur à l'objectif FactSet ( 440 millions). Concernant ses perspectives pour l'exercice, Wendy's anticipe notamment une progression des ventes globales d'environ 3 à 4%."Nous avons enregistré un autre trimestre de forte croissance des bénéfices et nous sommes heureux des progrès continus que nous avons réalisés pour renforcer encore davantage les assises de la marque Wendy's", a déclaré Todd Penegor, président directeur général."Nous mettons en œuvre notre plan visant à accélérer les ventes de restaurants comparables en Amérique du Nord et à stimuler l'expansion mondiale des restaurants, grâce à un modèle économique sain pour les restaurants", a-t-il ajouté.