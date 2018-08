WENDY'S : le bénéfice par action reste sous les attentes, les ventes les dépassent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Wendy's a renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre, à hauteur de 29,9 millions de dollars alors qu'elle affichait une perte de 5,9 millions un an plus tôt. Son bénéfice par action ressort à 12 cents, et 14 cents une fois ajusté des éléments exceptionnels. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre de la chaine de burgers a augmenté de son côté de 3,9% à 411 millions de dollars. A nombre de restaurants constant aux Etats-Unis, sa croissance ressort à 1,9%. Le consensus Zacks était à 16 cents par action et 407,6 millions de dollars de revenus.Wendy's a maintenu ses objectifs annuels : croissance de 2 à 2,5% des ventes à surfaces comparables aux Etats-Unis et bénéfice par action ajusté compris entre 55 et 57 cents.