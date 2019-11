WENDY'S plus optimiste à propos de ses objectifs 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La chaîne de restauration rapide Wendy's a présenté des résultats meilleurs que prévu et rehaussé ses objectifs annuels. Au troisième trimestre, elle a dégagé un bénéfice net de 46 millions de dollars, soit 20 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 391,2 millions de dollars ou 1,60 dollar par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 19 cents, soit 4 cents de mieux que les attentes. Le chiffre d'affaires a augmenté de 9,3% à 437,9 millions de dollars. Le consensus FactSet était de 434 millions de dollars.Le chiffre d'affaires à données comparables pour les magasins gérés en direct en Amérique du Nord a augmenté de 4,4%.Cette année, le groupe anticipe un bénéfice par action, dont l'évolution sera comprise entre -1,5% et +1,5% contre de -3,5% à - 6,5% auparavant. Les ventes du groupes sont vues en progression de 3,5% à 4% contre de 3% à 4% précédemment.