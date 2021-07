WIZIBOAT ENTRE EN BOURSE SUR EURONEXT ACCESS PARIS - INSCRIPTION PAR ADMISION TECHNIQUE LE 7 JUILLET 2021

WIZIBOAT (ISIN : FR00140047H7 - Mnémonique : MLWIZ), la première application de référence dans la location de courte durée de bateaux partagés en libre-service, annonce l'inscription de ses titres sur le compartiment Euronext Access Paris par voie d'admission technique. La première cotation interviendra le 7 juillet 2021.

Créée en 2017 par Pierre Olivier Bidault-Siré, entrepreneur expérimenté dans le monde du nautisme, WIZIBOAT offre au plus grand nombre la possibilité de naviguer sans limites et sans contraintes.

Une offre disruptive qui révolutionne la navigation de plaisance et les loisirs nautiques

Depuis sa création, WIZIBOAT révolutionne la navigation de plaisance en répondant pleinement aux nouvelles tendances de consommation, qui visent à se détacher des contraintes associées à la propriété d'un bateau, au coût souvent prohibitif, et à privilégier une consommation simple à l'usage, orientée loisirs et en totale liberté (détente, sports nautiques, pêche).

L'application innovante WIZIBOAT, disponible sur tous les smartphones, permet aux abonnés de réserver en ligne un bateau WIZIBOAT, de réaliser de façon autonome check-in, démarrage du bateau, check out et assure enfin une sécurité complète lors de la sortie en mer grâce à un boîtier embarqué dans le bateau, et un système d'alerte en cas de situations non normées (zone de navigation dangereuse, vitesse excessive, problème moteur, présence d'eau dans les cales, batterie faible etc…). Le plaisancier peut également bénéficier, si besoin, de l'assistance d'un opérateur à distance.

De plus, WIZIBOAT propose, via des partenaires, une gamme de services complémentaires allant de l'accompagnement à l'obtention du permis bateau à la formation aux différentes manœuvres (accostage, ancrage).

Un maillage national de plus en plus dense – Un taux de satisfaction clients remarquable

Contrairement aux offres classiques plus élitistes, l'offre illimitée et sans droit d'entrée de WIZIBOAT est plus avantageuse qu'une location classique et nettement plus économique qu'un achat grâce à la mutualisation des bateaux, permettant l'accès au plus grand nombre.

WIZIBOAT est actuellement présent dans 21 ports français (vs 9 en 2020). Principalement situé sur le littoral méditerranéen (nouvelles bases à Marseille, Canet-en-Roussillon, Saint Raphaël), WIZIBOAT dispose aussi de Wizibases sur la façade Atlantique (Pornic, Arcachon, Lège-Cap-Ferret et Biscarosse). L'offre est également disponible sur la Seine près de Paris à Villennes-sur-Seine, sur le Rhône à Lyon ainsi que sur le Lac d'Annecy.

Le succès est au rendez-vous et le nombre d'abonnés WIZIBOAT ne cesse de croître au fur et à mesure du déploiement des Wizibases et du nombre de bateaux disponibles. Le taux de satisfaction des clients est remarquable, supérieur à 95%, confirmant la qualité de l'offre et la bonne disponibilité des bateaux. Le taux de renouvellement des abonnements est également exceptionnel, ressortant à 96,5% sur un an glissant.

Les 3 premières années entre 2018 et 2020 ont permis de tester, développer et valider avec succès la pertinence de l'offre et du modèle économique avant de passer à un développement à plus grande échelle à compter de 2021.

La croissance s'accélère fortement (+90% de membres en 3 mois)

WIZIBOAT entre désormais dans une phase active de croissance, recueillant les fruits d'une notoriété croissante et d'un « bouche à oreille » très positif.

WIZIBOAT a démarré sa 4ème saison en avril avec plus de 260 abonnés et vise à tripler ce nombre en un an, visant un chiffre d'affaires de plus de 1 M€. À fin juin 2021, WIZIBOAT compte déjà plus de 500 abonnés actifs, soit une croissance de plus de 90% en 3 mois.

Le succès est tel que le Groupe a dû accroître rapidement sa flotte de bateau dans les Wizibases qui frôlaient les 100% de taux de remplissage, à Annecy, Cannes, Beaulieu sur Mer, ou Évian-les-Bains par exemple. La flotte de la base de Cannes, la plus importante, est ainsi aujourd'hui composée de 10 bateaux (vs 3 en 2020).

WIZIBOAT a pour projet également d'ouvrir prochainement une nouvelle Wizibase « super premium » à Marseille, composée de bateaux très haut de gamme afin de répondre à la demande d'une clientèle spécifique.

Un modèle économique éprouvé et pertinent

WIZIBOAT a développé un modèle économique gagnant-gagnant avec des concessionnaires qui peuvent ainsi accéder à des revenus complémentaires et pérennes.

Chaque Wizibase est gérée par un concessionnaire nautique local, qui met à disposition une flotte de bateaux récents (moins de 3 ans), dimensionnée selon le taux d'utilisation des bateaux et la croissance des abonnés et en assure la gestion (maintenance, frais d'assurance, place de port, entretien et réparation le cas échéant). Les abonnements sont perçus par WIZIBOAT qui reverse aux concessionnaires 60%1 du montant. Ces derniers sont également incités à proposer des services de formation auprès des plaisanciers notamment.

WIZIBOAT se concentre sur l'acquisition de nouveaux abonnés, le développement et l'enrichissement de l'application et l'optimisation de la plateforme de back office (suivi des réservations en ligne multibases) fournie aux concessionnaires de bateaux.

EURONEXT ACCESS pour accélérer la croissance

Engagé dans un plan de développement ambitieux, WIZIBOAT a choisi la Bourse comme un levier supplémentaire d'accélération afin de gagner en visibilité, d'accroître sa notoriété et d'accéder à davantage de sources de financement pour soutenir, dans les prochaines années, sa croissance et son déploiement commercial en France et à l'international.

En fonction de ses besoins et dans le cadre de l'exécution de sa stratégie, WIZIBOAT pourra faire appel aux investisseurs et au marché pour d'éventuelles levées de fonds.

À terme, la Société et ses actionnaires, sont engagés dans une dynamique d'élargissement du flottant. Cette admission sur le marché Euronext Access constitue une première étape avant un transfert éventuel, si les conditions sont réunies, sur Euronext Growth.

1 pouvant être porté à 80% si l'abonné est identifié par le concessionnaire lui-même

Modalités de l'opération

Procédure d'inscription : Admission technique

Marché de cotation : Euronext Access

Nombre de titres composant le capital social : 500 000

Nombre de titres cédés à l'inscription : 20 000

Prix d'admission des actions : 9,00 €

Valorisation retenue à l'inscription : 4 500 000,00 €

Code ISIN : FR00140047H7

Code Mnemo : MLWIZ

Date de première admission des actions : Mercredi 7 juillet 2021

Service financier : CIC Market Solutions

L'opération est réalisée dans le cadre d'une procédure d'inscription sur le marché Euronext Access, par voie d'admission technique, des actions de la société WIZIBOAT. Elle ne nécessite pas de visa de l'Autorité des Marchés Financiers conformément aux dispositions de la Note d'Organisation du marché Euronext Access publiée le 17 août 2020. Le Document d'Information est disponible sans frais au siège de la société WIZIBOAT. Il peut être téléchargé sur www.wiziboat.fr rubrique Espace Investisseurs. Il est rappelé que les sociétés admises sur Euronext Access ne sont pas soumises aux mêmes règles que les sociétés du marché réglementé. Elles sont au contraire soumises à un corps de règles moins étendu adapté aux petites entreprises de croissance. Le risque lié à un investissement sur Euronext Access peut en conséquence être plus élevé que d'investir dans une société du marché réglementé.

Partenaires de l'opération :

Conseil et listing sponsor : Atout Capital

Commissaires aux Comptes : Grant Thornton

Communication financière : Actus Finance & Communication

Plus d'informations concernant WIZIBOAT sur : www.wiziboat.com

Prochaines publications :

Situation semestrielle non auditée du 1er semestre 2021 : 31 janvier 2022

Résultats annuels de l'exercice clos au 31 mars 2022 : 29 juillet 2022

À propos de WIZIBOAT

Avec une flotte de bateaux situés dans 21 bases partout en France, WIZIBOAT, créé en 2017 à Cannes, propose la première offre nautique d'autopartage par abonnement. Grâce à son application innovante, WIZIBOAT est aujourd'hui pionnier dans la location de courte durée de bateaux partagés en libre-service. En associant les concessionnaires à son modèle, WIZIBOAT démocratise l'accès à la navigation et participe à la création de valeur pour l'ensemble de l'écosystème. En phase de croissance active, WIZIBOAT souhaite, dans les années à venir, faire progresser sa communauté d'abonnés et dupliquer son modèle à l'international.

CONTACT

WIZIBOAT

Pierre Olivier BIDAULT-SIRE

Fondateur et Directeur Général

po@wiziboat.com

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs

Claire RIFFAUD

Tél : 01 53 67 36 79

criffaud@actus.fr

Relations Presse

Nicolas BOUCHEZ

Tél : 01 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

