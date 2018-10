WPP : Liberum à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Liberum reste à l'Achat sur WPP, assortie d'un objectif de cours de 1750 pence. Le groupe a manqué le consensus sur le chiffre d'affaires net troisième trimestre, affichant -1,5% vs consensus +0,4%. En conséquence, la société a réduit ses prévisions de chiffre d'affaires net pour l'exercice de -0,5% à -1%, et ses prévisions à taux de change constant à -100bps à 150bps.Selon le broker "le problème ici n'est pas Creative, qui est une marge assez faible, mais Media, qui est une marge élevée (nous pensons + de 25% pour WPP) et qui est la seule branche à bénéficier d"économies d'échelle. qui bénéficie de l'échelle car avoir plus de dépenses publicitaires permet à l'acheteur Media de négocier de meilleurs taux pour les annonceurs."Par ailleurs, Liberum estime que la cession de Kantar serait un point positif, permettant au groupe de réduire sa dette.