WPP et iHeartMedia lancent le projet "Listen"

Le partenariat stimulera l'innovation et la connaissance dans les stratégies créatives et médiatiques sur l'ensemble des plateformes audio

iHeartMedia, le chef de file de l'audio en Amérique, et WPP, la société de transformation créative, ont annoncé aujourd'hui le lancement de Project Listen pour développer des capacités de prochaine génération dans l'analyse, la planification et la création audio.

Les deux sociétés aideront les marques à mieux interagir avec leurs clients et à rencontrer le succès sur toutes les plateformes audio: radiodiffusion, streaming numérique, podcasts, enceintes connectées et événements en direct.

L'écoute grand public est à son plus haut, selon une nouvelle étude d'iHeartMedia, dans laquelle les consommateurs indiquent écouter du contenu audio pendant 17 heures en moyenne par semaine, générations du millénaire et suivantes en tête. Cette hausse du temps d'écoute est le résultat direct de la croissance rapide du streaming numérique, des podcasts, des enceintes connectées et des airpods, en plus de la portée massive et constante de la radiodiffusion.

Le nouveau partenariat comprend:

Un studio audio créatif – L'audio occupera une plus grande place dans l'agenda des créateurs et des stratégistes des médias avec le lancement d'un nouveau studio au siège de GroupM (3 World Trade Center, à New York). Les clients et créateurs de WPP expérimenterons avec de nouveaux programmes de marketing audio, en travaillant au côté de producteurs sur une série de projets pilotes. Le renforcement de la planification – La solution Smart Audio Insights et les outils d'audience d'iHeartMedia seront intégrés aux outils de données et d'informations propriétaires de GroupM pour générer de nouvelles connaissances et soutenir des approches de mesure novatrices, qui seront partagées dans des rapports trimestriels destinés aux clients et aux acteurs du marché. Un nouveau programme de certification audio pour les planificateurs des agences GroupM sera déployé à la fin 2019. La sensibilisation sur les capacités de l'audio – Un nouveau podcast Project Listen mensuel sera lancé à Cannes et comportera 18 épisodes diffusés jusqu'en 2020. Les conclusions des projets pilotes et des recherches seront communiquées pour sensibiliser les annonceurs quant aux nouvelles capacités de l'audio.

Project Listen a pour objectif de stimuler la créativité audio et la stratégie des médias grâce au partage de connaissances sur un écosystème audio en pleine évolution. Les partenaires aideront les marketeurs à extraire des données audio et à les déployer au sein d'un cadre de planification cohérent, depuis la stratégie créative jusqu'à la planification et l'exécution médiatique.

"Chez iHeartMedia, nous comprenons la puissance inégalée de l'audio et sa capacité à intégrer les marques dans le quotidien, avec des consommateurs de tous âges, sur une échelle massive", déclare Bob Pittman, président du conseil et chef de la direction d'iHeartMedia, Inc. "Le Project Listen est conçu pour exploiter la potentialité de l'audio et passer d'un modèle radio traditionnellement transactionnel à la publicité audio de demain, dans laquelle les informations et les idées ouvriront la voie de la croissance des marques. Pour le dire simplement, l'audio est le plus large axe de croissance des médias aujourd'hui, et nous sommes ravis de ce partenariat avec les talentueuses équipes de WPP pour développer les outils et compétences indispensables à cette croissance."

"Les consommateurs consacrent plus temps à l'écoute que jamais auparavant, et nous connaissons déjà la puissance de la musique, de la voix et du son pour créer des liens émotionnels", déclare Mark Read, chef de la direction de WPP. "À l'heure où les comportements des consommateurs évoluent, depuis les médias qu'ils apprécient jusqu'à leurs manières d'interagir avec les marques et de prendre des décisions d'achat, il est essentiel de disposer d'une approche moderne en matière de création et de stratégie pour l'ensemble des moyens de communication, y compris l'audio."

"Nous sommes réceptifs aux sons. Ils captent notre attention, influencent notre humeur, nous rappellent des souvenirs et stimulent notre imagination. Le son nous transporte jusque sur la scène de notre artiste préféré, dans une salle d'audience ou même dans une autre galaxie. C'est véritablement la bande-son de nos vies", ajoute Brad Hiranaga, responsable des marques chez General Mills. "Étant donné que l'audio est un incroyable vecteur culturel, tout en conservant un caractère très personnel, il s'agit d'un moyen efficace de présenter une marque afin de toucher les audiences de manière authentique, aux bons moments de leur journée. Ce lien est une occasion rêvée pour permettre à nos marques de créer des expériences pour les clients et générer de la valeur dans leurs vies."

"Les marketeurs consacrent beaucoup de temps à perfectionner l'apparence de leurs marques, mais il est aujourd'hui tout aussi important de se concentrer sur l'aspect sonore", déclare Leslie Sims, responsable de la création chez Ogilvy USA. "Avec l'ampleur croissante de l'écoute, la signature sonore des marques joue un rôle encore plus central dans le processus créatif. Project Listen nous incitera à pousser l'exploration encore plus loin et à trouver de nouvelles solutions sonores au côté de nos clients."

"Chez GroupM, notre priorité absolue est d'aider nos clients à mieux utiliser les médias afin de générer de la croissance pour leurs entreprises", déclare Tim Castree, chef de la direction de GroupM North America. "Comme tout autre moyen de communication, l'audio traverse une phase d'évolution rapide. Il faut donc travailler avec nos clients et partenaires pour explorer et apprendre comment tirer parti de l'échelle et de la portée de l'audio, ainsi que du potentiel de création et d'innovation des nouvelles plateformes, et c'est exactement ce que nous allons faire avec Project Listen.”

Project Listen a été annoncé aujourd'hui dans le cadre de l'édition 2019 du Cannes Lions International Festival of Creativity durant un podcast en direct à la WPP Beach, en présence de Brad Hiranaga, responsable marques chez General Mills; Bob Pittman; Tim Castree; Leslie Simms, responsable de la création chez Ogilvy US; Ryan Seacrest, présentateur des programmes On Air with Ryan Seacrest, Live With Kelly and Ryan et American Idol; et Will Pearson, animateur du podcast à succès, Part Time Genius.

À propos d'iHeartMedia

iHeartMedia est le n°1 de l'audio aux États-Unis. Avec 250 millions d'auditeurs mensuels (neuf Américains sur dix), la société a le plus vaste auditoire de toutes les sociétés de médias en Amérique. En qualité de chef de file de l'audio, nous couvrons une multitude de plateformes, notamment 848 stations de radio en direct; le service numérique iHeartRadio disponible sur plus de 250 plateformes et 2 000 appareils (enceintes connectées, téléphones, télévisions et consoles de jeu); nos réseaux d'influenceurs; les réseaux sociaux; les plus grands événements de musique en direct; et les podcasts (n°1 des éditeurs de podcasts commerciaux). iHeartMedia est également à la tête du secteur de l'analytique et des technologies d'attribution pour le compte de ses partenaires marketing, en s'appuyant sur les données de sa vaste clientèle. iHeartMedia est une division d'iHeartMedia, Inc. (PINK:IHTM). Visitez iHeartMedia.com pour de plus d'informations.

À propos de WPP

WPP est une société de transformation créative. Nous bâtissons un avenir meilleur pour nos clients via une gamme de services intégrés dans la communication, l'expérience, le commerce et la technologie. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.wpp.com.

