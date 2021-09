WRAPUP 1-La croissance de l'emploi aux États-Unis a ralenti en août, la variante Delta freinant la demande de services.

La croissance de l'emploi aux États-Unis a probablement reculé en août après avoir gagné près de 2 millions d'emplois au cours des deux derniers mois, la flambée des affaires COVID-19 ayant réduit la demande de voyages et de loisirs, mais le rythme a probablement été suffisant pour soutenir l'expansion économique.

Le rapport sur l'emploi du département du travail, très surveillé, sera publié vendredi, alors que les économistes ont fortement revu à la baisse leurs estimations du produit intérieur brut pour le troisième trimestre. Parmi les raisons invoquées figurent la recrudescence des infections, alimentée par la variante Delta du coronavirus, et les pénuries incessantes de matières premières, qui pèsent sur les ventes d'automobiles et le restockage.

La recrudescence des cas de COVID-19 pourrait également avoir maintenu certains chômeurs à la maison, contrariant les efforts des employeurs pour relancer l'embauche.

"La variante Delta est comme une tempête de sable dans une économie autrement ensoleillée", a déclaré Sung Won Sohn, professeur de finance et d'économie à l'université Loyola Marymount de Los Angeles. "Si ce n'était pas le cas, l'emploi en août aurait été encore plus élevé".

Selon une enquête Reuters auprès d'économistes, la masse salariale non agricole a probablement augmenté de 750 000 emplois le mois dernier. L'économie a créé 1,881 million d'emplois en juin et juillet. Si la croissance de l'emploi en août répond aux attentes, cela laisserait le niveau d'emploi environ 5 millions d'emplois en dessous de son pic de février 2020.

Mais cette prévision est très incertaine, les estimations allant de 375 000 à 1,027 million.

Les indicateurs à haute fréquence ont suggéré un ralentissement de la demande de voyages aériens, d'hébergement hôtelier et de restauration en personne, ce qui, selon certains économistes, a conduit à une modération de la croissance de l'emploi dans le secteur des loisirs et de l'hôtellerie.

Les rapports de cette semaine ont montré qu'une mesure de l'emploi dans les usines s'est contractée et que les salaires dans le secteur privé ont été inférieurs aux attentes. Toutefois, l'embauche par les petites entreprises s'est accélérée et l'opinion des consommateurs sur le marché du travail est restée assez optimiste.

Au cours des dernières années, y compris en 2020, l'impression initiale de la masse salariale d'août a été inférieure aux attentes et plus lente que la croissance moyenne de l'emploi sur trois mois jusqu'en juillet.

"Les effets COVID peuvent rendre cette comparaison avec la tendance moins utile, mais les chiffres de l'emploi du mois d'août ont été révisés à la hausse lors des deux rapports suivants sur l'emploi au cours de 11 des 12 dernières années, y compris l'année dernière", a déclaré Conrad DeQuadros, conseiller économique principal chez Brean Capital à New York.

Le rapport de vendredi sera crucial pour les marchés financiers, car les investisseurs tentent d'évaluer le moment où la Réserve fédérale annoncera qu'elle commencera à réduire son programme mensuel d'achat massif d'obligations.

La semaine dernière, le président de la Fed, Jerome Powell, a confirmé la poursuite de la reprise économique, mais n'a donné aucun signal sur la date à laquelle la banque centrale américaine envisage de réduire ses achats d'actifs, se contentant de dire que cela pourrait être "cette année".

Jim O'Sullivan, stratège macro américain en chef chez TD Securities à New York, qui prévoit une hausse de 400 000 emplois en août, ne pense pas que cela serait suffisamment faible pour que la Fed revienne sur son signal "cette année".

"Mais cela augmenterait probablement la probabilité d'une annonce formelle lors de la réunion de décembre plutôt que celle de novembre", a déclaré O'Sullivan. "Nous ne nous attendons certainement pas à une annonce lors de la réunion de ce mois-ci, même si les données d'août sont plus fortes que prévu."

LES CONTRAINTES DE L'OFFRE FONT MAL

Malgré la recrudescence des cas de COVID-19, le secteur des loisirs et de l'hôtellerie a probablement représenté une grande partie de la hausse de la masse salariale le mois dernier. Certains économistes s'attendent à ce que le coup porté aux restaurants et aux bars prenne la forme d'une réduction des heures de travail.

L'emploi dans le secteur public a probablement connu une solide progression, les écoles ayant rouvert leurs portes pour l'apprentissage en personne, même si le rythme a ralenti par rapport aux 240 000 emplois créés en juillet.

Les effectifs de l'industrie manufacturière devraient avoir augmenté de 25 000 emplois le mois dernier. L'embauche dans les usines est limitée par les pénuries d'intrants, notamment de semi-conducteurs, qui ont pesé sur la production et les ventes de véhicules automobiles.

Les pénuries de matières premières ont également rendu plus difficile la reconstitution des stocks par les entreprises.

Les ventes de véhicules automobiles ont chuté de 10,7 % en août, ce qui a incité les économistes de Goldman Sachs et de JPMorgan à réduire les estimations de la croissance du PIB pour le troisième trimestre à un taux annualisé de 3,5 %, contre 8,25 % auparavant.

"À un moment donné, la production devrait reprendre, permettant de reconstituer les stocks et de soutenir les ventes, mais on ne sait pas exactement quand cela se produira", a déclaré Daniel Silver, économiste chez JPMorgan à New York. "La récente propagation de la variante Delta et la persistance de problèmes de chaîne d'approvisionnement plus larges ont généré un certain risque de baisse des perspectives à court terme."

L'économie a progressé à un taux de 6,6 % au deuxième trimestre.

Le taux de chômage devrait avoir baissé à 5,2 % en août, contre 5,4 % en juillet. Il a toutefois été sous-estimé par des personnes se déclarant à tort "employées mais absentes du travail".

La pandémie a bouleversé la dynamique du marché du travail, créant des pénuries de travailleurs alors même que 8,7 millions de personnes sont officiellement au chômage. À la fin du mois de juin, on comptait un nombre record de 10,1 millions d'offres d'emploi. Le manque de services de garde d'enfants abordables, la crainte de contracter le coronavirus, les généreuses allocations de chômage financées par le gouvernement fédéral ainsi que les départs à la retraite et les changements de carrière liés à la pandémie ont été mis en cause.

Un optimisme prudent se dégage quant à l'augmentation du réservoir de main-d'?uvre en raison de la réouverture des écoles et de l'expiration lundi des prestations financées par le gouvernement. Mais la variante Delta a probablement retardé le retour au travail de certains.

"Même si nous pensons que la tendance de la participation à la population active est plus élevée en raison de la réouverture des écoles et de la vaccination de masse, nous prévoyons une pause en août en raison des inquiétudes liées à la variante Delta", a déclaré Spencer Hill, économiste chez Goldman Sachs à New York.

La main-d'?uvre étant rare, le salaire horaire moyen a probablement augmenté de 0,3 % après avoir progressé de 0,4 % en juillet. Cela maintiendrait l'augmentation annuelle des salaires à 4 % en août.

(Reportage de Lucia Mutikani ; édition de Chizu Nomiyama)