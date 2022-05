WRAPUP 10 - Fin du siège de l'aciérie ukrainienne de Mariupol, la Russie cherche à prendre le contrôle du Donbas.

Les dernières forces ukrainiennes retranchées dans l'aciérie Azovstal de Marioupol se sont rendues vendredi, a déclaré le ministère russe de la défense, mettant fin au siège le plus destructeur de la guerre, alors que Moscou s'efforçait de cimenter son contrôle sur la région de Donbas.

Quelques heures avant l'annonce de la Russie vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que les derniers défenseurs de l'aciérie avaient été informés par les militaires ukrainiens qu'ils pouvaient sortir et sauver leur vie.

La Russie a déclaré que 531 membres du dernier groupe avaient abandonné. "Le territoire de l'usine métallurgique Azovstal... a été complètement libéré", a déclaré le ministère dans un communiqué, ajoutant qu'un total de 2 439 défenseurs s'étaient rendus au cours des derniers jours.

Les Ukrainiens n'ont pas immédiatement confirmé ces chiffres.

La Russie a également lancé ce qui semble être un assaut majeur pour s'emparer du dernier territoire encore tenu par les Ukrainiens dans la province de Louhansk, l'une des deux provinces du sud-est de l'Ukraine que Moscou proclame comme des États indépendants.

"L'armée russe a commencé une destruction très intensive de la ville de Sievierodonetsk, l'intensité des bombardements a doublé, ils bombardent les quartiers résidentiels, détruisant maison par maison", a déclaré le gouverneur de Louhansk, Serhiy Gaidai, sur son canal Telegram.

"Nous ne savons pas combien de personnes sont mortes, car il est tout simplement impossible de passer en revue chaque appartement", a-t-il ajouté.

La ville de Sievierodonetsk et sa jumelle Lyshchansk, de l'autre côté de la rivière Siverskiy Donets, constituent la partie orientale d'une poche tenue par les Ukrainiens que la Russie tente d'envahir depuis la mi-avril après avoir échoué à prendre la capitale Kiev.

L'état-major ukrainien a déclaré avoir repoussé une offensive sur Sievierodonetsk, dans le cadre de ce qu'il a décrit comme des opérations russes majeures sur une partie de la ligne de front.

Bien qu'elles aient perdu du terrain ailleurs ces dernières semaines, les forces russes ont progressé sur le front de Louhansk, dans ce que certains analystes militaires considèrent comme une poussée majeure pour atteindre les objectifs de guerre réduits à la capture de plus de territoires revendiqués par les rebelles pro-russes.

"Ce seront les prochaines semaines critiques du conflit", a déclaré Mathieu Boulegue, expert au groupe de réflexion Chatham House de Londres. "Et tout dépendra de leur efficacité à conquérir Sievierodonetsk et les terres situées en face".

À Moscou, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a déclaré que la "libération de la République populaire de Louhansk" serait bientôt terminée.

La fin du siège de Marioupol a été un moment symbolique important pour la Russie, après une série de revers depuis le début de l'invasion le 24 février, mais elle s'est faite au prix de destructions massives.

Zelenskiy a décrit les conditions dans le Donbas, qui comprend Luhansk et la province voisine de Donetsk où se trouve Mariupol, comme "l'enfer" et a déclaré que la région avait été "complètement détruite" par la Russie.

VICTOIRE

La capture de Louhansk et de Donetsk permettrait à Moscou de revendiquer une victoire après avoir annoncé le mois dernier que c'était désormais son objectif. Elle a fait un grand pas vers cet objectif cette semaine, lorsque l'Ukraine a ordonné à la garnison de Marioupol, le principal port du Donbas, de se retirer.

Natalia Zarytska, épouse d'un combattant d'Azovstal qui s'est rendu, a déclaré qu'elle n'avait plus de nouvelles de lui depuis un échange de messages Telegram il y a deux jours. Elle croyait qu'il était encore en vie.

"La situation est vraiment dure et horrible et mon mari est en route d'un enfer à l'autre, de l'usine sidérurgique Azovstal à une prison, à la captivité", a déclaré Zarytska à Istanbul, où elle et d'autres parents ont fait pression sur la Turquie pour qu'elle aide à sauver les combattants.

La Croix-Rouge a déclaré avoir enregistré des centaines d'Ukrainiens qui se sont rendus à l'usine comme prisonniers de guerre et Kiev dit vouloir un échange de prisonniers. Moscou affirme que les prisonniers seront traités humainement, mais des politiciens russes ont été cités comme disant que certains doivent être jugés ou même exécutés.

Ces dernières semaines, les forces russes en Ukraine ont été chassées de la zone entourant la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, leur retraite la plus rapide depuis qu'elles ont été chassées du nord et de la région de Kiev à la fin du mois de mars.

Mais ils contrôlent toujours une grande partie du sud et de l'est, et la fin des combats à Mariupol signifie que ce territoire est désormais largement intact.

Signe de la volonté de la Russie de renforcer son effort de guerre, le parlement de Moscou a déclaré qu'il envisagerait de laisser les Russes de plus de 40 ans et les étrangers de plus de 30 ans s'engager dans l'armée.

La semaine dernière a également vu la Suède et la Finlande demander à rejoindre l'OTAN, bien que la Turquie ait menacé de les bloquer, accusant les pays nordiques d'abriter des militants kurdes.

Après avoir menacé de riposter pendant des semaines, Poutine a déclaré cette semaine que l'adhésion de la Finlande ou de la Suède à l'OTAN ne représentait pas une menace, à moins que l'alliance n'envoie de nouvelles armes ou troupes. Néanmoins, Shoigu a déclaré vendredi que Moscou prévoyait de renforcer ses forces à proximité en réponse à ce qu'il a appelé de nouvelles menaces.