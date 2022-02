WRAPUP 2-Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis reprennent leur tendance à la baisse ; le PIB du quatrième trimestre est révisé légèrement à la hausse.

Le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a baissé légèrement plus que prévu la semaine dernière, ce qui indique que la reprise du marché de l'emploi gagne du terrain.

Le rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations de chômage publié jeudi par le département du travail a également montré que les listes de chômeurs ont reculé à des niveaux qui n'avaient plus été vus depuis 1970, soulignant le resserrement des conditions du marché du travail. Il y a une grave pénurie de travailleurs, avec un nombre presque record d'offres d'emploi, ce qui maintient les licenciements à un niveau minimal.

"Au-delà des mouvements hebdomadaires, nous constatons que la tendance à la baisse des dépôts de dossiers persiste alors que les perturbations liées aux virus continuent de se dissiper et que les entreprises retrouvent un fonctionnement plus normal", a déclaré Rubeela Farooqi, économiste en chef pour les États-Unis chez High Frequency Economics à White Plains, New York. "Dans l'ensemble, la forte demande de travail dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre suggère que les licenciements resteront faibles."

Les demandes initiales d'allocations de chômage ont diminué de 17 000 pour atteindre un chiffre corrigé des variations saisonnières de 232 000 pour la semaine se terminant le 19 février. Ce chiffre a presque révisé la hausse de la semaine précédente, que les économistes avaient attribuée à la volatilité des données d'une semaine à l'autre et à l'impact différé des tempêtes hivernales au début du mois.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 235 000 demandes pour la dernière semaine.

Les demandes non ajustées ont chuté de 24 824 à 214 873 la semaine dernière, en raison d'une forte baisse dans le Missouri. Il y a également eu des baisses significatives des demandes à New York, dans l'Ohio, au Tennessee, en Floride et dans le New Jersey. Cela a compensé une forte augmentation dans le Michigan.

Avec 10,9 millions d'offres d'emploi à la fin du mois de décembre, les demandes devraient repasser sous la barre des 200 000 au cours des prochaines semaines. La dernière fois qu'elles ont été inférieures à ce niveau, c'était au début du mois de décembre.

De nombreux responsables de la Réserve fédérale considèrent que les conditions du marché du travail sont déjà au maximum d'emploi ou très proches de celui-ci.

Les actions américaines ont ouvert en baisse après que la Russie a lancé une invasion totale de l'Ukraine. Le dollar s'est redressé par rapport à un panier de devises, tandis que les rendements du Trésor américain ont baissé, les investisseurs recherchant une valeur refuge.

DIMINUTION DU NOMBRE DE CHÔMEURS

Les demandes d'allocations ont chuté par rapport à un record de 6,149 millions au début d'avril 2020. Le nombre de personnes recevant des prestations après une première semaine d'aide a chuté de 112 000 à 1,476 million au cours de la semaine terminée le 12 février. Il s'agit du niveau le plus bas pour ces demandes dites continues depuis le 14 mars 1970.

Les données sur les demandes continues couvrent la période pendant laquelle le gouvernement a interrogé les ménages pour déterminer le taux de chômage de février. Les demandes continues ont diminué entre les semaines d'enquête de janvier et de février, ce qui implique une amélioration du taux de chômage, qui était de 4,0 % le mois dernier.

La diminution du nombre de personnes inscrites sur les listes de chômage suggère également que certaines personnes sans emploi retournent sur le marché du travail, ce qui pourrait contribuer à atténuer la pénurie de travailleurs. La population active compte environ un million de personnes de moins qu'avant la pandémie.

Le resserrement des conditions du marché du travail stimule la croissance des salaires, ce qui contribue à une inflation élevée. La hausse des salaires et l'amélioration de la sécurité de l'emploi devraient toutefois contribuer à soutenir les dépenses de consommation et l'expansion économique, même si la Fed commence à relever les taux d'intérêt pour juguler l'inflation et si les fonds publics destinés aux ménages et aux entreprises se tarissent.

La banque centrale américaine devrait commencer à relever ses taux en mars, les économistes prévoyant jusqu'à sept hausses cette année. Jeudi, un rapport distinct du département du Commerce a confirmé que la croissance économique s'est accélérée au quatrième trimestre, l'impact de la recrudescence des infections au COVID-19 au cours de l'été, sous l'effet de la variante Delta, s'étant atténué.

Le produit intérieur brut a augmenté à un taux annualisé de 7,0 % au dernier trimestre, a indiqué le gouvernement dans sa deuxième estimation du PIB. Il s'agit d'une légère hausse par rapport au taux de 6,9 % annoncé précédemment. L'économie a progressé à un rythme de 2,3 % au troisième trimestre.

La révision à la hausse de la croissance du PIB au quatrième trimestre reflète une augmentation des dépenses des entreprises en structures non résidentielles et des investissements dans la construction de logements par rapport aux prévisions initiales. Les dépenses des administrations locales et d'État ont également été légèrement améliorées.

L'élan économique a toutefois semblé s'essouffler en décembre en raison d'un fort vent contraire dû aux infections à coronavirus, alimentées par la variante Omicron. Mais l'activité a repris depuis lors, la vague d'infections de l'hiver s'étant calmée.

Les ventes au détail ont bondi en janvier et l'activité des entreprises a rebondi en février, selon des données publiées ce mois-ci. Cela a créé un risque à la hausse pour les estimations de la croissance du PIB pour le premier trimestre, qui sont pour la plupart inférieures à un taux de 2,0 %.

Les États-Unis signalent en moyenne 80 131 nouvelles infections au COVID-19 par jour, soit une forte baisse par rapport aux plus de 700 000 enregistrées à la mi-janvier, selon une analyse des données officielles par Reuters.