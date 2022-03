WRAPUP 2-Les ventes de maisons aux États-Unis chutent ; la hausse des prix et des taux hypothécaires réduit l'accessibilité.

En février, les ventes de logements aux États-Unis ont connu leur plus forte baisse en un an, la pénurie constante de logements et la croissance à deux chiffres des prix continuant à évincer les primo-accédants du marché.

Avec des taux hypothécaires dépassant les 4 % pour la première fois en près de trois ans, les ventes devraient ralentir cette année, mais cela ne contribuerait guère à freiner l'inflation des prix des maisons. Les contrats d'achat de logements anciens, un indicateur avancé des ventes de logements, ont baissé pendant trois mois consécutifs jusqu'en janvier.

"Il faudra une baisse plus marquée des ventes pour ramener le marché à l'équilibre et permettre aux prix d'augmenter à un rythme plus modeste", a déclaré David Berson, économiste en chef chez Nationwide à Columbus, Ohio.

Les ventes de maisons existantes ont chuté de 7,2 % pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 6,02 millions d'unités le mois dernier, la plus forte baisse depuis février 2021, a déclaré vendredi l'Association nationale des agents immobiliers.

Bien que la baisse ait inversé le bond de janvier, les ventes sont restées au-dessus de leur niveau pré-pandémique. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les ventes diminueraient à un taux de 6,10 millions d'unités.

Les ventes ont diminué dans les quatre régions des États-Unis. Les reventes de maisons représentent la majeure partie des ventes de maisons aux États-Unis. Elles ont chuté de 2,4 % sur une base annuelle en février.

Les taux hypothécaires ont bondi en février, le taux fixe à 30 ans approchant son plus haut niveau en trois ans, selon les données de l'agence de financement hypothécaire Freddie Mac. Il s'est établi en moyenne à 4,16 % au cours de la semaine se terminant le 17 mars, dépassant les 4,0 % pour la première fois depuis mai 2019.

Encore bas par rapport aux normes historiques, les taux hypothécaires devraient encore augmenter après que la Réserve fédérale a relevé mercredi son taux d'intérêt directeur de 25 points de base, la première hausse en plus de trois ans, et a présenté un plan agressif pour pousser les coûts d'emprunt à des niveaux restrictifs d'ici 2023.

"Les acheteurs de maison ont probablement raté l'occasion de verrouiller des taux hypothécaires ultra-bas", a déclaré Mark Vitner, économiste principal chez Wells Fargo à Charlotte, en Caroline du Nord.

Mais Vitner a également noté que l'hypothèque conventionnelle à 30 ans a été plus élevée que son niveau actuel pendant plus de 90 % du temps au cours des 30 dernières années, ce qui, selon lui, est "un rappel important que les ventes de maisons devraient rester assez fortes même si les taux hypothécaires augmentent encore un peu."

Un rapport séparé du Conference Board vendredi a montré qu'une jauge de l'activité économique américaine future a rebondi en février, suggérant que l'expansion persisterait malgré le resserrement de la politique monétaire et l'incertitude causée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les actions de Wall Bourse étaient en hausse. Le dollar a augmenté par rapport à un panier de devises. Les rendements du Trésor américain étaient largement inférieurs.

OFFRE SERRÉE

La hausse des taux hypothécaires et des prix des maisons dans un contexte de pénurie prolongée de logements réduira l'accessibilité financière, en particulier pour les primo-accédants. Le prix médian des maisons existantes a augmenté de 15 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 357 300 $ en février. Les prix des maisons ont augmenté sur une base annuelle pendant un record de 120 mois consécutifs.

Bank of America Securities s'attend à ce que la forte croissance des prix des maisons se poursuive cette année et en 2023 en raison de l'offre limitée.

Les ventes sont restées concentrées dans la tranche de prix supérieure du marché. Les ventes dans la gamme de prix très recherchée de 100 000 à 250 000 dollars ont plongé de 26,1 % par rapport à l'année dernière.

Selon la NAR, le paiement mensuel typique d'un prêt hypothécaire a augmenté de 28 % par rapport à l'année dernière, ce qui représente un lourd fardeau pour les premiers acheteurs, qui n'ont représenté que 29 % des ventes le mois dernier. Les économistes et les agents immobiliers affirment qu'une part de 40 % d'acheteurs pour la première fois est nécessaire pour un marché du logement robuste.

"Le gonflement des prix des maisons et la hausse des taux d'intérêt constituent ensemble un mélange toxique qui nous oblige à revoir à la baisse nos prévisions de ventes de logements pour la fin de l'année", a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS à New York. "D'autres mauvaises nouvelles vous attendent si vous essayez activement d'acheter une nouvelle maison".

Il y avait 870 000 maisons déjà possédées sur le marché en février, soit 15,5 % de moins qu'il y a un an. L'offre devrait rester serrée, car les constructeurs doivent faire face à des pénuries et à des prix élevés pour des matériaux clés comme le bois de construction, qui est utilisé pour la charpente.

Les données du Département du Commerce de jeudi ont montré que l'arriéré de maisons à construire a atteint un nouveau record en février. Une enquête de la National Association of Home Builders a montré cette semaine que la confiance des constructeurs de maisons a chuté à son plus bas niveau depuis six mois en mars en raison des contraintes d'approvisionnement et de l'inflation.

Au rythme des ventes de février, il faudrait 1,7 mois pour épuiser le stock actuel, contre 2,0 mois il y a un an. Une offre de six à sept mois est considérée comme un équilibre sain entre l'offre et la demande.

Les ventes au comptant ont représenté 25 % des transactions le mois dernier, contre 22 % il y a un an. Les investisseurs individuels ou les acheteurs de résidences secondaires ont représenté 19 % des ventes le mois dernier, contre 17 % en février 2021. L'offre étant restreinte, les maisons sont généralement restées sur le marché pendant 18 jours le mois dernier, contre 20 jours en février 2021.

Quatre-vingt-quatre pour cent des maisons vendues en février étaient sur le marché depuis moins d'un mois.