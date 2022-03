WRAPUP 3-Ménages comprimés alors que les prix à la consommation s'accélèrent aux États-Unis ; la douleur s'accentue.

Les prix à la consommation américains ont bondi en février, obligeant les Américains à creuser davantage pour payer leur loyer, la nourriture et l'essence, et l'inflation est sur le point de s'accélérer encore davantage alors que la guerre de la Russie contre l'Ukraine fait grimper les coûts du pétrole brut et d'autres matières premières.

La large hausse des prix rapportée par le département du travail jeudi a conduit à la plus grande augmentation annuelle de l'inflation en 40 ans. L'inflation hantait déjà l'économie avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, et pourrait éroder davantage la popularité du président Joe Biden.

La Réserve fédérale devrait commencer à augmenter les taux d'intérêt mercredi prochain. Avec une inflation près de quatre fois supérieure à l'objectif de 2 % de la banque centrale américaine, les économistes prévoient jusqu'à sept hausses de taux cette année.

Les ménages à faible revenu supportent le poids d'une inflation élevée car ils consacrent une plus grande partie de leurs revenus à la nourriture et à l'essence.

"Le choc des consommateurs face à l'augmentation rapide des prix de l'essence à la pompe continuera de mettre la pression sur la Fed et les décideurs politiques pour qu'ils fassent quelque chose, n'importe quoi, pour ralentir la vitesse à laquelle les prix augmentent partout", a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Independent Advisor Alliance à Charlotte, en Caroline du Nord.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,8 % le mois dernier après avoir progressé de 0,6 % en janvier. Un rebond de 6,6 % des prix de l'essence a représenté près d'un tiers de l'augmentation de l'IPC. Les prix de l'essence avaient baissé de 0,8 % en janvier. Les prix des aliments ont fait un bond de 1,0 %, le coût des aliments consommés à la maison ayant augmenté de 1,4 %.

Les prix des fruits et légumes ont connu la plus forte hausse depuis mars 2010, tandis que la hausse du coût des produits laitiers et des produits connexes a été la plus importante en près de 11 ans.

Au cours des 12 mois se terminant en février, l'IPC a augmenté de 7,9 %, soit la plus forte hausse en glissement annuel depuis janvier 1982. Cette hausse fait suite à un bond de 7,5 % en janvier et constitue le cinquième mois consécutif de hausse annuelle de l'IPC supérieure à 6 %. L'augmentation de l'IPC de février était conforme aux attentes des économistes.

Les données de l'IPC du mois dernier ne rendent pas pleinement compte de la flambée des prix du pétrole suite au déclenchement de la guerre en Ukraine. Les prix ont grimpé de plus de 30 %, le baril de Brent, référence mondiale, atteignant son plus haut niveau de 2008 à 139 $, avant de reculer pour s'échanger autour de 112 $ le baril jeudi.

Les États-Unis et leurs alliés ont imposé des sanctions sévères à Moscou, M. Biden ayant interdit mardi les importations de pétrole russe aux États-Unis. La Russie est le deuxième plus grand exportateur de pétrole brut au monde.

Les prix de l'essence aux États-Unis atteignent en moyenne le niveau record de 4,318 $ le gallon, contre 3,469 $ il y a un mois, selon les données de l'AAA.

Jeudi, M. Biden a reconnu les difficultés rencontrées par les Américains en raison de la flambée des prix, mais a blâmé les actions du président russe Vladimir Poutine.

"Comme je l'ai dit depuis le début, il y aura des coûts chez nous alors que nous imposons des sanctions paralysantes en réponse à la guerre non provoquée de Poutine, mais les Américains peuvent savoir ceci, les coûts que nous imposons à Poutine et à ses acolytes sont bien plus dévastateurs que les coûts auxquels nous sommes confrontés", a déclaré M. Biden dans un communiqué.

L'inflation galopante anéantit les gains salariaux. Le salaire horaire moyen ajusté à l'inflation a baissé de 2,6 % en glissement annuel en février, selon le département du travail. Moody's Analytics estime que l'inflation au niveau de février coûtait au ménage moyen 296,45 $ par mois, contre 276 $ en janvier.

Les économistes s'attendent à ce que le taux annuel de l'IPC culmine au-dessus de 8 % en mars ou avril et commence à ralentir au cours des mois suivants, car les lectures élevées du printemps dernier disparaissent du calcul.

Les actions à la Bourse étaient en baisse. Le dollar s'est renforcé par rapport à un panier de devises. Les rendements du Trésor américain ont augmenté.

FLAMBÉE DES COÛTS DES LOYERS

L'inflation a été déclenchée par une réorientation des dépenses vers les biens plutôt que vers les services pendant la pandémie de COVID-19 et par les milliers de milliards de dollars d'aide du gouvernement. La poussée de la demande qui en a résulté s'est heurtée à des contraintes de capacité, car la propagation du coronavirus a poussé des millions de travailleurs hors du marché du travail, rendant plus difficile l'acheminement des matières premières vers les usines et des produits finis vers les consommateurs.

En excluant les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, l'IPC a augmenté de 0,5 % le mois dernier après avoir progressé de 0,6 % en janvier.

Une hausse de 0,5 % du coût du logement comme les locations ainsi que les chambres d'hôtel et de motel a représenté plus de 40 % de l'augmentation de l'IPC dit de base. Le coût des loyers a fait un bond de 0,6 %, le plus important depuis mars 2005. Les coûts de location sont collants et garderont l'IPC de base chaud.

"En raison de la manière dont les loyers sont échantillonnés dans l'IPC, rééchantillonnés tous les six mois, l'indice a tendance à être en retard par rapport à d'autres indicateurs tels que l'indice des loyers observés Zillow, ce qui suggère que les loyers de l'IPC vont probablement continuer à augmenter fortement pendant un certain temps encore", a déclaré Daniel Vernazza, économiste international en chef chez UniCredit à Londres.

Les consommateurs ont payé plus cher pour l'ameublement et les opérations ménagères, l'assurance automobile ainsi que l'habillement et les soins personnels. Les tarifs des compagnies aériennes ont grimpé de 5,2 %, la forte baisse des infections au coronavirus ayant stimulé la demande de voyages.

Mais les prix des véhicules automobiles neufs ont augmenté modestement tandis que les voitures et camions d'occasion ont baissé, ce qui suggère un certain relâchement de la demande refoulée. Les véhicules à moteur ont été l'un des principaux moteurs de l'inflation en raison d'une pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Au cours des 12 mois jusqu'en février, l'IPC de base a grimpé de 6,4 %, le plus grand gain en glissement annuel depuis août 1982, après avoir augmenté de 6,0 % en janvier.

Malgré l'inflation élevée, le resserrement de la politique monétaire et le conflit en Ukraine, on ne s'attend pas à une récession. La demande de main-d'œuvre est forte, avec un quasi record de 11,3 millions d'offres d'emploi à la fin du mois de janvier. Les ménages sont assis sur environ 2,6 trillions de dollars d'épargne excédentaire.

"Le coût pour les consommateurs est élevé", a déclaré Ryan Sweet, économiste principal chez Moody's Analytics à West Chester, en Pennsylvanie. "Toutefois, il y a également des raisons d'être optimiste quant à la capacité des consommateurs à surmonter une flambée temporaire des prix de l'essence, car les bilans des ménages dans leur ensemble sont en grande forme". La part des dépenses en essence dans la consommation nominale totale est faible."

Bien qu'un rapport séparé du département du travail ait montré que les demandes initiales d'allocations de chômage d'État ont augmenté de 11 000 pour atteindre 227 000 ajustées des variations saisonnières pour la semaine se terminant le 5 mars, elles sont restées à des niveaux compatibles avec un marché du travail tendu.