WRAPUP 4-L'invasion russe en Ukraine est un problème mondial, dit Biden

LVIV, Ukraine/BERLIN, 24 mai (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré mardi que la crise en Ukraine était un problème mondial qui renforçait l'importance du maintien de l'ordre international, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté.

Les commentaires de Biden, prononcés à l'ouverture de la réunion "Quad" des dirigeants de la région Indo-Pacifique à Tokyo, interviennent un jour après qu'il ait rompu avec les conventions et offert le soutien militaire américain à Taïwan, l'île autonome revendiquée par la Chine.

"Il ne s'agit pas seulement d'une question européenne. C'est une question mondiale", a déclaré M. Biden à propos de la crise en Ukraine lors de la réunion de la Quadrilatérale des États-Unis, du Japon, de l'Inde et de l'Australie.

M. Biden a souligné que Washington se tiendrait aux côtés de ses alliés et ferait pression en faveur d'une région indo-pacifique libre et ouverte.

"Le droit international, les droits de l'homme doivent toujours être défendus, quel que soit l'endroit du monde où ils sont violés", a-t-il déclaré.

Lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré aux chefs d'entreprise mondiaux réunis à Davos que le monde devait renforcer les sanctions contre la Russie afin de dissuader les autres pays d'utiliser la "force brute" pour atteindre leurs objectifs.

L'Union européenne (UE) se mettra probablement d'accord sur un embargo sur les importations de pétrole russe "dans les jours qui viennent", a déclaré son plus grand membre, l'Allemagne, alors que Moscou a déclaré que ses liens économiques avec la Chine se développeraient dans le contexte de son isolement par l'Occident en raison du conflit en Ukraine.

Bon nombre des 27 États membres de l'UE sont fortement tributaires de l'énergie russe, ce qui a suscité des critiques de la part de Kiev, qui estime que le bloc n'a pas agi assez rapidement pour mettre fin aux approvisionnements.

La Hongrie exige des investissements dans le secteur de l'énergie avant d'accepter un embargo, ce qui la met en conflit avec les États membres de l'UE qui souhaitent une approbation rapide. L'UE a proposé jusqu'à 2 milliards d'euros (2,14 milliards de dollars) aux nations du centre et de l'est qui manquent d'approvisionnement non russe.

"Nous allons parvenir à une percée dans les jours qui viennent", a déclaré le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, à la chaîne de télévision ZDF.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que le Kremlin se concentrerait sur le développement des liens avec la Chine alors que les liens économiques avec les États-Unis et l'Europe sont coupés.

"S'ils (les Occidentaux) veulent proposer quelque chose en termes de reprise des relations, alors nous examinerons sérieusement si nous en aurons besoin ou non", a-t-il déclaré dans un discours, selon une transcription sur le site Web du ministère des affaires étrangères.

"Maintenant que l'Occident a adopté une 'position de dictateur', nos liens économiques avec la Chine vont se développer encore plus rapidement."

L'invasion russe, longue de trois mois, la plus grande attaque contre un État européen depuis 1945, a vu plus de 6,5 millions de personnes fuir à l'étranger, a transformé des villes entières en décombres et a entraîné l'imposition sans précédent de sanctions occidentales à la Russie.

Lundi, Zelenskiy a appelé les alliés de l'Ukraine à faire pression sur Moscou pour obtenir un échange de prisonniers.

"L'échange de personnes - c'est une question humanitaire aujourd'hui et une décision très politique qui dépend du soutien de nombreux États", a déclaré M. Zelenskiy lors d'une liaison vidéo de questions-réponses avec le public du Forum économique mondial de Davos.

"Nous n'avons pas besoin des militaires russes, nous avons seulement besoin des nôtres", a déclaré M. Zelenskiy. "Nous sommes prêts pour un échange même demain".

COMBATS AU DONBAS

La Russie a envoyé des milliers de soldats en Ukraine le 24 février pour ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" visant à démilitariser son voisin et à éradiquer les dangereux nationalistes - des affirmations rejetées par Kiev et les pays occidentaux comme de faux prétextes pour un accaparement de terres.

Après avoir capturé la semaine dernière la ville portuaire de Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, après un siège de plusieurs mois, les forces russes contrôlent désormais une bande de terre pratiquement ininterrompue à l'est et au sud.

Elles tentent d'encercler les forces ukrainiennes et de s'emparer entièrement des provinces de Louhansk et de Donetsk qui constituent la région orientale de Donbas, où Moscou soutient les forces séparatistes.

Au total, 12 500 Russes tentent de s'emparer de Louhansk, a déclaré le gouverneur de la région, Serhiy Gaidai, sur Telegram. La ville de Sievierodonetsk est en cours de destruction, mais l'Ukraine a forcé les troupes russes à quitter Toshkivka, au sud, a ajouté Gaidai.

Le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré à la télévision locale que des bombardements avaient lieu le long de la ligne de front, la ville minière d'Avdiivka étant frappée 24 heures sur 24.

Lundi, les forces russes ont tiré sur 38 communautés de Donetsk et de Louhansk, faisant sept morts et six blessés, a déclaré le commandement militaire ukrainien de la Force opérationnelle conjointe.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement ces informations.

Lundi, Zelenskiy a révélé les pires pertes militaires de l'Ukraine dues à une seule attaque de la guerre, en déclarant que 87 personnes avaient été tuées la semaine dernière lorsque les forces russes ont frappé une caserne d'une base d'entraînement dans le nord.

La promesse du Danemark d'envoyer des missiles antinavires Harpoon et un lanceur à l'Ukraine, annoncée par les États-Unis lundi, est le premier signe depuis l'invasion russe que Kiev recevra des armes fabriquées aux États-Unis qui étendent considérablement sa portée de frappe.

Les Harpoons, fabriqués par Boeing, pourraient être utilisés pour repousser la marine russe loin des ports ukrainiens de la mer Noire, permettant ainsi la reprise des exportations de céréales et d'autres produits agricoles.

Dans le premier de ce qui pourrait être de nombreux procès pour crimes de guerre découlant de l'invasion, un tribunal de Kiev a condamné un jeune commandant de char russe à la prison à vie pour avoir tué un civil non armé.

L'Ukraine enquête sur plus de 13 000 crimes de guerre russes présumés, selon le site Web de son procureur général.

La Russie a nié avoir ciblé des civils ou être impliquée dans des crimes de guerre.

Dans un cimetière à l'extérieur de Mariupol, en foulant de longues rangées de tombes fraîches et de croix en bois de fortune, Natalya Voloshina, qui a perdu son fils de 28 ans dans la lutte pour la ville, a déclaré que beaucoup de morts de Mariupol n'avaient plus personne pour honorer leur mémoire.

"Qui va les enterrer ? Qui installera une plaque ?" a-t-elle demandé.

"Ils n'ont pas de famille". (1 $ = 0,9363 euros)