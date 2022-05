WRAPUP 4-La bataille fait rage pour la région ukrainienne de Donbas

La Russie a pilonné des positions dans l'est de l'Ukraine dimanche, selon son ministère de la défense, alors qu'elle cherchait à encercler les forces ukrainiennes dans la bataille pour Donbas et à repousser une contre-offensive autour de la ville stratégique d'Izium contrôlée par la Russie.

Lors d'une réunion en Allemagne, le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) a déclaré que l'Ukraine pouvait gagner la guerre, appelant à un soutien militaire accru et à l'approbation accélérée des candidatures attendues de la Finlande et de la Suède pour rejoindre l'alliance.

L'Ukraine a remporté une série de succès depuis l'invasion de la Russie le 24 février, forçant les commandants russes à abandonner une avancée sur la capitale Kiev avant de réaliser des gains rapides pour les chasser de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine.

L'invasion de Moscou, qu'elle qualifie d'"opération spéciale" pour désarmer l'Ukraine et la protéger des fascistes, a secoué la sécurité européenne. Kiev et ses alliés occidentaux affirment que l'affirmation du fascisme est un prétexte sans fondement pour une guerre d'agression non provoquée.

Le président de la Finlande, qui partage une frontière de 1 300 km avec la Russie, a confirmé dimanche que son pays allait demander à rejoindre l'OTAN, un changement de politique majeur provoqué par l'invasion de la Russie. Le parti au pouvoir en Suède a fait de même.

Depuis la mi-avril, les forces russes ont concentré une grande partie de leur puissance de feu pour tenter de capturer deux provinces orientales connues sous le nom de Donbas après avoir échoué à prendre Kiev.

Selon une évaluation des services de renseignements militaires britanniques, la Russie a perdu environ un tiers de la force de combat terrestre déployée en février. Son offensive dans le Donbas a pris "un retard considérable" et il est peu probable qu'elle progresse rapidement au cours des 30 prochains jours, selon l'évaluation.

"La guerre de la Russie en Ukraine ne se déroule pas comme Moscou l'avait prévu", a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg.

L'Ukraine a reçu un coup de pouce moral avec la victoire au concours Eurovision de la chanson samedi soir, un triomphe considéré comme un signe de la force du soutien populaire à l'Ukraine à travers l'Europe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy s'est félicité de cette victoire, mais a déclaré que la situation à Donbas restait très difficile et que les forces russes tentaient toujours de sauver une sorte de victoire dans une région déchirée par le conflit depuis 2014.

"Ils ne cessent pas leurs efforts", a-t-il déclaré.

NULLE PART OÙ ENTERRER QUI QUE CE SOIT

La Russie a déclaré dimanche avoir frappé des positions ukrainiennes dans l'est avec des missiles, ciblant des centres de commandement et des arsenaux alors que ses forces cherchent à encercler les unités ukrainiennes entre Izium et Donetsk. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer ces rapports de manière indépendante.

Izium est à cheval sur le fleuve Donets, à environ 120 km (75 miles) de Kharkiv sur l'autoroute principale en direction du sud-est.

Si l'Ukraine peut maintenir la pression sur Izium et les lignes d'approvisionnement russes, il sera plus difficile pour Moscou d'encercler les troupes ukrainiennes endurcies sur le front oriental du Donbas.

"Le point le plus chaud reste la direction d'Izium", a déclaré le gouverneur régional ukrainien Oleh Sinegubov dans des commentaires diffusés sur les médias sociaux.

"Nos forces armées sont passées à une contre-offensive à cet endroit. L'ennemi bat en retraite sur certains fronts."

À Ruska Lozova, un village situé dans des champs de balayage entre Kharkiv et la frontière de l'Ukraine avec la Russie, les commandants ukrainiens ont déclaré qu'ils pensaient que Moscou redéployait des troupes pour défendre Izium tout en maintenant leurs adversaires cloués au sol par des tirs d'artillerie.

"L'attaque russe sur Kharkiv a été détruite et ils le comprennent", a déclaré Ihor Obolensky, qui commande la Garde nationale et la force de volontaires qui ont capturé Ruska Lozova il y a huit jours. "Ils doivent tenter une nouvelle victoire et veulent tenir Izium".

Mais l'armée ukrainienne a également reconnu des revers dans une mise à jour dimanche matin : "Malgré les pertes, les forces russes continuent d'avancer dans les zones de Lyman, Sievierodonetsk, Avdiivka et Kurakhiv dans la région élargie de Donbas."

Dans l'ouest de l'Ukraine, près de la Pologne, des missiles ont détruit des infrastructures militaires dans la nuit de samedi à dimanche et ont été tirés sur la région de Lviv depuis la mer Noire, selon des responsables ukrainiens.

Neuf civils ont été blessés dans le bombardement russe de l'hôpital de Sievierodonetsk hier soir, a déclaré Serhiy Gaidai, gouverneur de la région orientale de Louhansk, sur l'application de messagerie Telegram.

Dix autres civils ont été blessés dans la région méridionale de Mykolaiv au cours des dernières 24 heures, a déclaré le conseil régional, sans fournir de détails. Ces rapports n'ont pas pu être vérifiés de manière indépendante.

Il n'y a pas eu non plus de relâchement dimanche dans le bombardement par la Russie de l'aciérie du port de Mariupol, dans le sud du pays, où quelques centaines de combattants ukrainiens tiennent bon des semaines après que la ville soit tombée aux mains des Russes, selon l'armée ukrainienne.

Dans une vidéo postée par un commandant séparatiste pro-russe, on voit des munitions brûlantes tomber en cascade sur l'aciérie.

Un important convoi transportant des réfugiés des ruines de Mariupol est arrivé dans la ville de Zaporizhzhia, sous contrôle ukrainien, à la tombée de la nuit samedi, après avoir attendu plusieurs jours que les troupes russes les autorisent à partir.

Iryna Petrenko, une femme de 63 ans dans le convoi, a déclaré qu'elle était restée au départ pour s'occuper de sa mère de 92 ans, qui est ensuite décédée.

"Nous l'avons enterrée à côté de sa maison, car il n'y avait nulle part où enterrer qui que ce soit", a-t-elle dit.

PLUS D'ARMES

La Finlande et la Suède ont toutes deux déclaré qu'elles considéraient l'adhésion à l'OTAN comme un moyen de renforcer leur sécurité, bien que la Russie ait prévenu que ce serait une erreur pour Helsinki d'abandonner sa neutralité.

Les sociaux-démocrates au pouvoir en Suède se sont prononcés dimanche en faveur de l'adhésion du pays à l'OTAN, ouvrant ainsi la voie à une candidature et abandonnant des décennies de non-alignement militaire.

M. Stoltenberg et le secrétaire d'État américain Antony Blinken se sont tous deux déclarés convaincus que les inquiétudes de la Turquie concernant les candidatures des pays baltes pourraient être surmontées, M. Stoltenberg indiquant qu'un processus d'adhésion accéléré et des accords de sécurité provisoires seraient possibles.

En plus de perdre un grand nombre d'hommes et beaucoup d'équipements militaires, la Russie a été frappée par des sanctions économiques, tandis que les États occidentaux ont fourni une aide militaire à l'Ukraine.

L'Ukraine a déployé un grand nombre de ses nouveaux obusiers américains M-777 sur les lignes de front et Washington a livré toutes les pièces d'artillerie sauf une sur les 90 qu'ils devaient envoyer, a déclaré l'ambassade des États-Unis à Kiev.