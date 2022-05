WRAPUP 5 - L'Ukraine réclame plus de pression de la part de la communauté internationale et affirme avoir repoussé l'attaque russe sur une ville de l'est.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré lundi aux chefs d'entreprise mondiaux que le monde devait renforcer les sanctions contre la Russie afin de dissuader les autres pays d'utiliser la "force brute" pour atteindre leurs objectifs.

Zelenskiy s'est exprimé par liaison vidéo au Forum économique mondial de Davos alors que l'armée ukrainienne affirmait avoir repoussé un assaut russe sur Sievierodonetsk, une ville de l'est devenue la principale cible d'une offensive russe après la reddition de la ville portuaire méridionale de Mariupol la semaine dernière.

Lundi, Zelenskiy a également révélé les pires pertes militaires de l'Ukraine dues à une seule attaque de la guerre, en déclarant que 87 personnes avaient été tuées la semaine dernière lorsque les forces russes ont frappé une caserne abritant des troupes sur une base d'entraînement dans le nord.

Auparavant, Kiev avait déclaré que huit personnes avaient péri dans l'attaque du 17 mai contre la caserne située dans la ville de Desna.

Dans le premier de ce qui pourrait être de nombreux procès pour crimes de guerre découlant de l'invasion russe du 24 février, un tribunal de Kiev a condamné un jeune commandant de char russe à la prison à vie pour avoir tué un civil non armé.

Le procureur général d'Ukraine, Iryna Venediktova, a déclaré au Washington Post qu'environ 13 000 cas de crimes de guerre présumés russes faisaient l'objet d'une enquête.

La Russie a nié avoir ciblé des civils ou être impliquée dans des crimes de guerre alors qu'elle mène ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine.

STARBUCKS À EMPORTER

Alors que le conflit est sur le point d'entrer dans son quatrième mois, M. Zelenskiy a exhorté les pays à exercer davantage de pression sur Moscou et les a accusés de ne pas épuiser les sanctions.

"Les sanctions devraient être maximales, afin que la Russie - et tout autre agresseur potentiel qui veut mener une guerre brutale contre son voisin - connaisse clairement les conséquences immédiates de leurs actions", a-t-il déclaré lors de la réunion de Davos.

Il a exigé un embargo pétrolier, le blocage de toutes les banques russes et la cessation de tout commerce. Les entreprises étrangères devraient se retirer complètement de Russie et l'industrie informatique russe devrait être coupée de l'Occident, a-t-il déclaré.

Les États-Unis, l'Union européenne et d'autres entités ont déjà imposé de larges sanctions à la Russie, et lundi, Starbucks Corp est devenu la dernière marque occidentale à annoncer qu'elle se retirait du pays. La chaîne de cafés basée à Seattle possède 130 magasins en Russie. Sa décision fait suite à une démarche similaire de McDonald's. Les "arches d'or", marque déposée de la chaîne de restauration rapide, ont été abaissées près de Moscou lundi.

POUSSÉE DE DONBAS

La Russie a concentré son offensive sur la région orientale de Donbas depuis que ses troupes ont été chassées de la zone autour de la capitale Kiev et du nord à la fin du mois de mars.

Après avoir capturé Mariupol la semaine dernière après un siège de trois mois, les forces russes contrôlent désormais une bande de terrain pratiquement ininterrompue à l'est et au sud, libérant ainsi davantage de troupes pour rejoindre le combat principal du Donbas.

Moscou tente d'encercler les forces ukrainiennes et de s'emparer entièrement des provinces de Louhansk et de Donetsk qui composent le Donbas et où Moscou soutient les forces séparatistes.

Kiev a déclaré lundi que les forces russes avaient tenté de prendre Sievierodonetsk d'assaut, mais qu'elles n'y étaient pas parvenues et avaient battu en retraite. La ville se trouve dans la partie la plus orientale d'une poche du Donbas tenue par les Ukrainiens et l'une des dernières zones de Louhansk encore hors de l'emprise de la Russie.

Le gouverneur de Louhansk, Serhiy Gaidai, a déclaré que la Russie était en train "d'effacer Sievierodonetsk de la surface de la terre" et qu'elle essayait d'avancer dans trois directions : envahir Sievierodonetsk, couper une autoroute au sud de celle-ci et traverser la rivière plus à l'ouest.

PROCÈS POUR CRIMES DE GUERRE

Lors du procès à Kiev, le juge Serhiy Agafonov a déclaré que le commandant de char Vadim Shishimarin, 21 ans, exécutant l'ordre d'un soldat de rang supérieur, avait tiré plusieurs coups de feu à la tête de la victime avec une arme automatique.

Shishimarin a plaidé coupable pour avoir tué Oleksandr Shelipov, 62 ans, dans le village de Chupakhivka, au nord-est de l'Ukraine, le 28 février, quatre jours après que les troupes russes aient franchi la frontière.

Shishimarin, debout dans un box en verre renforcé dans la salle d'audience, n'a montré aucune émotion à la lecture du verdict.

Le procès, qui n'a débuté que la semaine dernière, revêt une énorme signification symbolique pour l'Ukraine, qui a accusé la Russie d'atrocités et de brutalité généralisée à l'encontre des civils.

Le Kremlin n'a pas commenté le verdict. Il a précédemment déclaré qu'il ne disposait d'aucune information sur le procès.

Le chef des séparatistes de Donetsk soutenus par Moscou, Denis Pushpin, a déclaré que les prisonniers de guerre ukrainiens capturés dans l'aciérie Azovstal à Mariupol pourraient également être jugés.

"Actuellement, ils sont gardés sur le territoire de la République populaire de Donetsk. Il est prévu d'organiser un tribunal international plus tard."

L'Ukraine a tenté d'obtenir un échange de prisonniers pour les combattants qui se sont rendus la semaine dernière à Mariupol. Un vice-ministre russe des affaires étrangères aurait déclaré que Moscou pourrait discuter d'un échange.

Dans d'autres développements, un diplomate russe à la mission permanente du pays aux Nations Unies à Genève a déclaré qu'il quittait son poste en raison de son désaccord avec l'invasion de l'Ukraine par Moscou, une rare démission politique sur la guerre.

Boris Bondage, qui s'est identifié sur LinkedIn comme un conseiller qui travaillait sur le contrôle des armes, a déclaré à Reuters : "L'ampleur de ce désastre m'a poussé à le faire".

"Je ne peux tout simplement plus partager cette ignominie sanglante, sans esprit et absolument inutile."