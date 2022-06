WRAPUP 5-La bataille pour Sievierodonetsk en Ukraine bat son plein dans les rues de la ville.

D'intenses combats entre les forces ukrainiennes et russes ont fait rage dans les rues de la ville industrielle de Sievierodonetsk lundi dans une bataille cruciale pour l'avantage dans l'est de l'Ukraine, a déclaré le gouverneur de la province.

Au cours du week-end, les défenseurs ukrainiens avaient repris le contrôle d'environ la moitié de la ville au moment même où les Russes semblaient au bord de la victoire.

Mais leur position était à nouveau devenue plus périlleuse lundi matin, a déclaré le gouverneur de Louhansk, Serhiy Gaidai, à la télévision d'État.

"Nos défenseurs ont réussi à entreprendre une contre-attaque pendant un certain temps, ils ont libéré presque la moitié de la ville. Mais maintenant, la situation s'est à nouveau un peu dégradée pour nous", a déclaré Gaidai.

Les forces ukrainiennes tiennent des positions dans la zone industrielle de Sievierodonetsk, a-t-il ajouté.

"Des combats rapides se déroulent en ce moment même", a-t-il ajouté.

Les deux parties affirment avoir infligé d'énormes pertes à Sievierodonetsk, la plus grande ville de la province de Louhansk encore tenue par l'Ukraine.

La ville est devenue la principale cible d'une offensive russe dans la région ukrainienne de Donbas - composée des provinces de Louhansk et de Donetsk - alors que l'invasion du pays par le Kremlin se poursuit dans une guerre d'usure qui a vu des villes entières dévastées par les bombardements d'artillerie russes.

La Russie affirme être en mission pour "libérer" le Donbas après que l'Ukraine a repoussé ses troupes de la capitale Kiev et de la deuxième plus grande ville d'Ukraine, Kharkiv, au début de la guerre.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a cherché à rallier ses troupes dimanche avec une visite dans deux villes proches des lignes de front.

"Ce que vous méritez tous, c'est la victoire - c'est la chose la plus importante. Mais pas à n'importe quel prix", a déclaré Zelenskiy, portant son T-shirt kaki caractéristique, dans une vidéo.

Zelenskiy a déclaré s'être rendu à Lysychansk, au sud de Sievierodonetsk, et à Soledar - de rares sorties pour lui en dehors de Kiev depuis le début de l'invasion russe le 24 février.

AVERTISSEMENT DE POUTINE

Dans un coup de pouce à Kiev, la Grande-Bretagne a déclaré lundi qu'elle fournirait à l'Ukraine des systèmes de fusées à lancements multiples pouvant frapper des cibles situées jusqu'à 80 km de distance. Ces systèmes donneraient aux Ukrainiens la puissance de feu plus précise et à longue portée nécessaire pour atteindre les unités d'artillerie russes, un élément clé des plans de bataille de Moscou.

La démarche britannique a été coordonnée avec les États-Unis, qui se sont engagés la semaine dernière à fournir à Kiev des systèmes de roquettes avancés.

Le président russe Vladimir Poutine a averti dimanche les États-Unis que la Russie frapperait de nouvelles cibles si l'Occident fournissait des missiles de plus longue portée à l'Ukraine.

Dimanche, la Russie a attaqué Kiev avec des missiles pour la première fois depuis plus d'un mois. L'Ukraine a déclaré que la frappe avait touché une usine de réparation de wagons, tandis que Moscou a affirmé avoir détruit des chars envoyés par les pays d'Europe de l'Est à l'Ukraine.

Oleksandr Kamyshin, directeur des chemins de fer ukrainiens, a confirmé que quatre missiles s'étaient écrasés sur l'usine de réparation de wagons de Darnytsia, mais a précisé qu'aucun matériel militaire ne se trouvait sur le site.

La vie normale était largement revenue à Kiev depuis que les forces russes ont été chassées de ses faubourgs en mars. Les frappes de missiles n'avaient qu'un seul objectif : "tuer autant de personnes que possible", a déclaré le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak.

La Russie affirme que les frappes font partie d'une campagne visant à dégrader l'infrastructure militaire de l'Ukraine et à bloquer les livraisons d'armes occidentales.

DESTROYER DES TANKS

Le ministère britannique de la Défense a déclaré lundi que si de violents combats se poursuivaient à Sievierodonetsk, les forces russes poussaient également vers Sloviansk, qui se trouve à environ 85 km (53 miles) à l'ouest.

À Lysychansk, séparée de Sievierodonetsk par une rivière, les forces russes ont tiré sur une boulangerie et plusieurs bâtiments administratifs et résidentiels, a déclaré le gouverneur Gaidai lundi. Un civil a été blessé, a-t-il ajouté.

À quelque 60 km (40 miles) au sud, sur la ligne de front près de Bakhmut, les soldats ukrainiens ont déclaré que la situation était difficile mais qu'ils n'avaient d'autre choix que de repousser les Russes.

Un commandant d'unité, qui a donné son nom de Maxym, a lancé un appel pour que les alliés de l'Ukraine fournissent davantage d'armes.

"Nous avons besoin de plus d'armes antichars. Avec plus d'armes antichars, nous serions en mesure de détruire leurs chars, de causer des dommages maximaux et l'ennemi sera obligé de fuir d'où il vient", a-t-il déclaré à Reuters.

"C'est notre maison, notre terre. Nous nous battrons pour chaque parcelle de cette terre".

Les forces russes fortifient leurs positions dans la région de Kharkiv et bombardent les positions ukrainiennes pour garder le contrôle du territoire qu'elles ont occupé, a déclaré l'état-major militaire ukrainien.

Il a ajouté que la Russie visait les infrastructures civiles dans plusieurs villes de la région. L'administration régionale a déclaré que trois civils avaient été tués et 10 blessés dans les bombardements.

Il n'a pas été possible dans l'immédiat de vérifier ce bilan. Moscou nie avoir ciblé des civils.

Le gouverneur de la région occidentale de Koursk en Russie, Roman Starovoit, a déclaré que le village frontalier de Tyotkino avait subi des tirs ukrainiens lundi matin qui ont visé un pont et quelques entreprises. Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat.

La Russie qualifie son action en Ukraine d'"opération militaire spéciale" montée pour éradiquer ce qu'elle considère comme des menaces pour sa propre sécurité. L'Ukraine et ses alliés occidentaux qualifient cette affirmation d'absurde et affirment qu'il s'agit d'une guerre d'agression non provoquée qui risque de se transformer en un conflit européen plus large.