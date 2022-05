WRAPUP 6 - L'Ukraine lance une contre-offensive dans l'est du pays

Les forces ukrainiennes ont lancé une contre-offensive près de la ville d'Izium, tenue par les Russes, dans l'est de l'Ukraine, a déclaré samedi un gouverneur régional, dans ce qui pourrait s'avérer un sérieux revers pour les plans de Moscou visant à capturer la totalité de la région du Donbas.

Les forces russes ont concentré une grande partie de leur puissance de feu sur le Donbas dans une "deuxième phase" de leur invasion annoncée le 19 avril, après avoir échoué à atteindre la capitale Kiev par le nord au cours des premières semaines de la guerre.

Mais l'Ukraine a repris des territoires dans son nord-est, éloignant les Russes de la deuxième plus grande ville ukrainienne, Kharkiv. En maintenant la pression sur Izium et les lignes d'approvisionnement russes, il sera plus difficile pour Moscou d'encercler les troupes ukrainiennes endurcies sur le front oriental dans le Donbas.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a également déclaré que des pourparlers complexes étaient en cours pour trouver un moyen d'évacuer un grand nombre de soldats blessés d'une aciérie assiégée dans le port de Mariupol en échange de la libération de prisonniers de guerre russes.

Mariupol, qui a connu les combats les plus intenses en près de trois mois de guerre, est désormais aux mains des Russes, mais des centaines de défenseurs ukrainiens tiennent toujours bon dans l'aciérie Azovstal malgré des semaines de bombardements russes intensifs.

Selon les analystes militaires occidentaux, le président russe Vladimir Poutine et ses généraux n'avaient pas prévu une résistance ukrainienne aussi féroce lorsqu'ils ont lancé l'invasion le 24 février.

En plus d'avoir perdu un grand nombre d'hommes et beaucoup d'équipements militaires, la Russie subit les conséquences des sanctions économiques. Le Groupe des sept principales économies occidentales s'est engagé dans une déclaration samedi à "accroître encore la pression économique et politique sur la Russie" et à fournir davantage d'armes à l'Ukraine.

Commentant les derniers développements dans l'est de l'Ukraine, le gouverneur régional Oleh Sinegubov a déclaré dans des commentaires diffusés sur les médias sociaux : "Le point le plus chaud reste la direction d'Izium".

"Nos forces armées y sont passées à une contre-offensive. L'ennemi recule sur certains fronts et c'est le résultat du caractère de nos forces armées", a-t-il déclaré.

SECOUSSES DIPLOMATIQUES

L'invasion de Moscou, qu'elle qualifie d'"opération spéciale" pour désarmer l'Ukraine et la protéger des fascistes, a secoué la sécurité européenne. L'Ukraine et ses alliés occidentaux affirment que la revendication du fascisme est un faux prétexte pour une guerre d'agression non provoquée.

La guerre a incité la Finlande et très probablement la Suède à abandonner leur neutralité militaire longtemps chérie et à chercher à devenir membre de l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord).

Le président finlandais Sauli Niinisto a déclaré à Poutine, lors d'un appel téléphonique, que son pays, qui partage une frontière de 1 300 km avec la Russie, souhaitait rejoindre l'OTAN pour renforcer sa propre sécurité. Le bureau de Niinisto a décrit la conversation comme "directe et franche".

Poutine a dit à Niinisto que ce serait une erreur pour Helsinki d'abandonner sa neutralité, a déclaré le Kremlin, ajoutant que cette démarche pourrait nuire aux relations bilatérales.

L'un des objectifs de l'action de la Russie en Ukraine était d'empêcher l'ancienne république soviétique de rejoindre l'alliance de l'OTAN.

Le chancelier allemand Olaf Scholz, qui s'est entretenu avec M. Poutine par téléphone vendredi, a déclaré qu'il ne décelait aucun signe de changement dans la façon de penser du dirigeant russe sur le conflit.

Dans une interview pour le site d'information t-online publiée samedi, Scholz a également déclaré que les sanctions occidentales contre la Russie resteraient en place jusqu'à ce qu'elle parvienne à un accord avec l'Ukraine, ajoutant : "Notre objectif est que cette invasion échoue".

Réunis en Allemagne, les ministres des affaires étrangères du G7, le groupe des nations riches, ont soutenu l'idée de donner plus d'aide et d'armes à l'Ukraine.

Dans leur déclaration, les ministres du G7 - des États-Unis, du Japon, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie et du Canada - se sont également engagés à "accélérer nos efforts pour réduire et mettre fin à la dépendance vis-à-vis des approvisionnements énergétiques russes."

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré samedi que les sanctions de l'Occident équivalaient à une "guerre hybride totale" contre Moscou et qu'il était difficile de prévoir combien de temps elle pourrait durer.

J'AIMAIS CET ENDROIT

Alors que les forces russes et ukrainiennes se livraient des duels d'artillerie samedi près de leur frontière commune au nord de Kharkiv, Vera Kosolapenko, 67 ans, pleurait en se tenant dans les ruines encore fumantes de sa petite maison, frappée par un missile russe vendredi.

"Je ne sais pas comment je vais reconstruire cette maison", a-t-elle dit alors que les explosions résonnaient au-dessus de son village verdoyant de Bezruky.

"J'aimais cet endroit."

Dans une allocution prononcée tard dans la nuit, l'Ukrainien Zelenskiy a abordé le sort des personnes piégées sur le site d'Azovstal.

"En ce moment, des négociations très complexes sont en cours sur la prochaine phase de la mission d'évacuation : le retrait des grands blessés, des médecins", a-t-il déclaré, ajoutant que des intermédiaires internationaux influents participaient aux pourparlers.

La Russie, qui avait initialement insisté pour que les défenseurs des bunkers tentaculaires de l'ère soviétique situés sous l'aciérie se rendent, a peu parlé publiquement des pourparlers.

Dans son dernier bulletin, le ministère russe de la défense a déclaré que ses forces avaient frappé des postes de commandement ukrainiens, des dépôts de munitions et d'autres équipements militaires dans plusieurs régions, dont le Donbas, tuant au moins 100 "nationalistes" ukrainiens.

Reuters n'a pas pu vérifier ce rapport de manière indépendante.

Moscou a imposé une administration militaro-civile dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, et prévoit d'y organiser un référendum sur la volonté de rejoindre ou non la Fédération de Russie, à l'image des votes similaires organisés dans la péninsule adjacente de Crimée en 2014 et dans deux régions du Donbas.

La Russie manipulerait presque certainement les résultats d'un tel vote, a déclaré le ministère britannique de la défense.

Dans une illustration sinistre du bilan de la guerre sur les propres forces russes, des images de Reuters ont montré vendredi les corps de soldats russes amenés dans une gare de triage à l'extérieur de Kiev et empilés avec des centaines d'autres dans un train réfrigéré, en attendant le moment où ils pourront être renvoyés à leurs familles.

"La plupart d'entre eux ont été amenés de la région de Kiev, il y en a quelques-uns de la région de Chernihiv et d'autres régions aussi", a déclaré à Reuters Volodymyr Lyamzin, l'officier de liaison civilo-militaire en chef, tandis que des brancardiers en combinaison de protection blanche soulevaient des sacs mortuaires dans les wagons couverts.