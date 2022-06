WRAPUP 7 - L'Ukraine affirme que les troupes russes sont repoussées dans une ville clé de l'est.

Samedi, Kiev a déclaré qu'elle repoussait les troupes russes à Sievierodonetsk alors que d'intenses combats faisaient rage autour de la ville industrielle, point central d'une offensive russe visant à prendre la région orientale du Donbas.

Serhiy Gaidai, gouverneur de la province de Luhansk, a déclaré que les forces russes avaient subi de graves défaites et faisaient sauter les ponts traversant la rivière Siverskyi Donets pour empêcher l'Ukraine de faire venir des renforts militaires et de livrer de l'aide aux civils à Sievierodonetsk.

"En ce moment, nos soldats les ont repoussés, ils (les Russes) subissent d'énormes pertes", a déclaré Gaidai dans une émission télévisée en direct samedi.

"L'armée russe, comme nous le comprenons, jette tous ses efforts, toutes ses réserves dans cette direction (Sievierodonetsk)", a-t-il dit. "Les Russes font sauter les ponts, donc nous n'avons pas pu apporter de renforts à nos gars à Sievierodonetsk".

Le gouverneur a déclaré que les forces ukrainiennes avaient repris environ un cinquième du territoire qu'elles avaient perdu dans la ville.

Les deux camps ont subi des pertes importantes dans les batailles rue par rue pour la ville-usine de l'ère soviétique, où les routes sont criblées de cratères et de véhicules détruits.

Si Sievierodonetsk tombe, la ville voisine de Lysychansk serait la dernière ville que la Russie doit capturer pour avoir le contrôle total de la province de Luhansk, qui, avec la province de Donetsk, constitue le Donbas.

La région est devenue le centre de l'invasion russe, le président Vladimir Poutine cherchant à redonner de l'élan après une tentative ratée de prendre la capitale Kiev.

L'armée ukrainienne a déclaré samedi que la Russie avait utilisé l'artillerie pour mener des "opérations d'assaut" à Sievierodonetsk, mais les forces russes ont battu en retraite et les troupes ukrainiennes tiennent des positions à l'intérieur de la ville.

Reuters a atteint Sievierodonetsk jeudi et a pu vérifier que les Ukrainiens tenaient toujours une partie de la ville.

Les soldats russes ont également tenté d'avancer vers Lysychansk, de l'autre côté de la rivière Siverskyi Donets à partir de Sievierodonetsk, mais ont été arrêtés, a déclaré l'état-major militaire ukrainien.

Le ministère britannique de la défense a déclaré samedi que l'activité aérienne russe reste élevée au-dessus de Donbas, les avions russes effectuant des frappes à l'aide de munitions guidées et non guidées.

Le ministère russe de la défense a déclaré samedi que ses forces ont abattu un avion de transport militaire ukrainien transportant des armes et des munitions près du port d'Odessa sur la mer Noire.

LES APPROVISIONNEMENTS EN CÉRÉALES SONT COUPÉS

Des dizaines de milliers de personnes sont mortes, des millions ont été arrachées à leur foyer et l'économie mondiale a été perturbée dans une guerre qui a marqué son 100e jour vendredi.

Le président français Emmanuel Macron, qui a cherché à maintenir un dialogue avec Poutine tout au long de la guerre, a déclaré samedi qu'il était vital que la Russie ne soit pas humiliée afin que, lorsque les combats cesseront, une solution diplomatique puisse être trouvée.

La position de Macron a été critiquée à plusieurs reprises par certains partenaires européens de l'Est et des pays baltes.

L'Ukraine a déclaré samedi qu'il était inutile de négocier avec la Russie tant que les forces de Moscou ne seraient pas repoussées aussi loin que possible vers les frontières de l'Ukraine.

Les responsables ukrainiens comptent sur les systèmes de missiles avancés récemment promis par les États-Unis et la Grande-Bretagne pour faire basculer la guerre en leur faveur, et les troupes ukrainiennes ont déjà commencé à s'entraîner sur ces systèmes.

Moscou a déclaré que les armes occidentales jetteront "de l'huile sur le feu", mais ne changeront pas le cours de ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" pour désarmer l'Ukraine et la débarrasser de dangereux nationalistes.

La guerre a eu un impact dévastateur sur l'économie mondiale, en particulier pour les pays pauvres importateurs de nourriture.

L'Ukraine est l'une des principales sources mondiales de céréales et d'huile de cuisson, mais ces approvisionnements ont été largement interrompus par la fermeture par la Russie de ses ports de la mer Noire, avec plus de 20 millions de tonnes de céréales bloquées dans des silos.

Kiev et ses alliés accusent Moscou de bloquer les ports.

Vendredi, Poutine a nié que Moscou empêchait les ports ukrainiens d'exporter des céréales, rejetant la responsabilité de la hausse des prix alimentaires mondiaux sur l'Occident.

Moscou affirme que les sanctions frappent également ses propres exportations de céréales et d'engrais, aggravant ainsi les pénuries.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a tenté cette semaine de négocier ce qu'il appelle un "accord global" pour reprendre à la fois les exportations alimentaires ukrainiennes et les exportations russes de nourriture et d'engrais.

(Reportages de Natalia Zinets, Pavel Polityuk, Max Hunder et Conor Humphries à Kiev, et des bureaux de Reuters ; Rédaction de Raju Gopalakrishnan et Jacob Gronholt-Pedersen ; Montage de William Mallard et Frances Kerry)