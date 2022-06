WRAPUP 7 - Les Ukrainiens tiennent bon alors que la Russie prend d'assaut une ville de l'Est au 100e jour de la guerre.

(Ajoute Poutine, Biden, Zelenskiy, détails. Veuillez noter le langage dans le paragraphe sept qui peut offenser certains lecteurs)

SIEVIERODONETSK, Ukraine, 3 juin (Reuters) - Les forces russes ont tenté de passer à gué une rivière depuis la ville-usine de Sievierodonetsk, dans l'est du pays, en ruines, mais les troupes ukrainiennes y tenaient toujours bon, alors que l'assaut de la Russie contre son voisin atteignait vendredi son centième jour.

Le ministre ukrainien de la défense a déclaré que ses soldats s'entraînaient déjà en Europe à utiliser les nouveaux systèmes de missiles avancés promis cette semaine par les États-Unis et la Grande-Bretagne, dont Kiev espère qu'ils contribueront à faire pencher la bataille en sa faveur.

Une guerre que les pays occidentaux estiment que la Russie prévoyait de gagner en quelques heures s'est prolongée pendant plus de trois mois, Moscou ayant été repoussé de la capitale pour lancer un nouvel assaut gigantesque à l'est, au prix de milliers de vies et de perturbations de l'économie mondiale.

Rejetant les critiques occidentales selon lesquelles la guerre est à blâmer pour la hausse mondiale des prix des denrées alimentaires qui frappe les pays pauvres, le président russe Vladimir Poutine a nié que Moscou empêchait les ports ukrainiens d'exporter des céréales.

Reuters a atteint Sievierodonetsk jeudi et a pu vérifier que les Ukrainiens tenaient toujours une partie de la ville. Les troupes se sont dirigées vers un panache de fumée noire à grande vitesse sur des routes jonchées de véhicules blindés accidentés. Un soldat était assis sur le siège arrière, le visage strié de sang suite à des blessures.

À un autre endroit de la ville, des troupes ukrainiennes, dont des volontaires étrangers, ont déchargé des armes d'un camion.

"Nous allons repousser les Russes. Cela prendra un jour, un mois ou un an, peu importe. Nous sommes du bon côté de l'histoire", a déclaré Zurab Kakalidze, un Géorgien qui s'est décrit comme "juste un jeune de 22 ans".

Deux journalistes de Reuters ont été blessés et un chauffeur tué après que leur véhicule ait essuyé des tirs alors qu'ils tentaient de rejoindre Sievierodonetsk depuis une zone contrôlée par les séparatistes soutenus par la Russie.

Ces dernières semaines ont vu la Russie déverser des forces dans la bataille pour la ville connue pour sa grande usine chimique, et que la Russie doit capturer pour atteindre son objectif déclaré de tenir toute la province de Luhansk. Les deux parties y ont subi des pertes importantes dans une bataille rue par rue qui pourrait ouvrir la voie à une longue guerre d'usure.

"J'ai le regret de dire que l'armée russe a réussi à s'enfoncer profondément dans la ville... elle contrôle la majeure partie de la ville", a déclaré le gouverneur régional Serhiy Gaidai dans des commentaires télévisés cette nuit.

Il a ajouté qu'environ un cinquième de la ville était désormais une "zone grise" contestée. Les combattants ukrainiens tiennent bon dans un secteur et sont encore en mesure de chasser les Russes de certaines rues, a-t-il ajouté.

"Je dirais donc aux sceptiques de ne pas faire une croix sur Sievierodonetsk. Il est trop tôt pour le faire".

Les soldats russes ont avancé vers Lysychansk, de l'autre côté de la rivière de Sievierodonetsk, mais ont été retenus et ont battu en retraite, a déclaré l'état-major militaire ukrainien.

Dans la province voisine de Donetsk, également une cible de l'offensive orientale de Moscou, les troupes russes se trouvaient à seulement 15 km de la ville de Sloviansk, a déclaré à Reuters le gouverneur régional Pavlo Kyrylenko.

Donetsk ne tombera pas rapidement, mais a besoin de plus d'armes pour tenir les assaillants à distance, a déclaré Kyrylenko.

Washington a déclaré cette semaine qu'il s'attendait à ce que les Ukrainiens aient besoin de trois semaines de formation pour utiliser les roquettes, dont la portée de 80 km (50 miles) pourrait aider à annuler l'avantage de la puissance de feu de l'artillerie russe.

Le président américain Joe Biden a déclaré aux journalistes qu'un règlement négocié en Ukraine serait nécessaire à un moment donné, mais qu'en attendant, les États-Unis aideraient les Ukrainiens à se défendre.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a déclaré dans un discours prononcé dans la nuit que Kiev attendait d'autres "bonnes nouvelles" en matière d'armes étrangères, après le dernier paquet d'armes américaines de 700 millions de dollars pour l'Ukraine. "La victoire sera la nôtre", a-t-il déclaré plus tard vendredi dans une allocution vidéo prononcée depuis l'extérieur de son bureau de Kiev pour marquer les 100 jours de la guerre.

DES PROGRÈS LENTS MAIS CONSTANTS

Moscou affirme que les armes occidentales jetteront "de l'huile sur le feu", mais ne changeront pas le cours de ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" visant à désarmer l'Ukraine et à la débarrasser de dangereux nationalistes.

Bien qu'elle ait été chassée du nord de l'Ukraine en mars après un assaut raté sur la capitale, la Russie contrôle toujours environ un cinquième du pays, dont la moitié environ a été saisie en 2014 et l'autre moitié capturée depuis le lancement de son invasion le 24 février.

Pour les deux parties, l'assaut massif de la Russie dans l'est ces dernières semaines a été l'une des phases les plus meurtrières de la guerre, l'Ukraine affirmant perdre 60 à 100 soldats par jour.

Moscou a fait des progrès lents mais constants, comprimant les forces ukrainiennes à l'intérieur d'une poche dans les provinces de Luhansk et Donetsk, mais ne parvenant pas jusqu'à présent à les encercler.

Kiev, quant à elle, espère que l'avancée russe drainera suffisamment les forces de Moscou pour que l'Ukraine puisse organiser des contre-offensives et reconquérir des territoires dans les mois à venir.

M. Resnikov a déclaré qu'il espérait qu'il était "absolument réaliste" de chasser les Russes de l'est de l'Ukraine cette année, mais qu'il ne tenait pas les "cartes de tarot" pour dire exactement quand.

FAMINE, DÉSTABILISATION

La guerre a eu un impact dévastateur sur l'économie mondiale, en particulier pour les pays pauvres importateurs de nourriture. L'Ukraine est l'une des principales sources mondiales de céréales et d'huile de cuisson, mais ces approvisionnements ont été coupés par la fermeture de ses ports de la mer Noire.

"L'impossibilité d'ouvrir ces ports entraînera la famine", a déclaré à Genève le coordinateur de crise de l'ONU, Amin Awad, affirmant qu'une pénurie de céréales pourrait toucher 1,4 milliard de personnes et déclencher une migration massive.

Kiev et ses alliés accusent Moscou de bloquer les ports, que l'Ukraine a minés pour empêcher un assaut amphibie russe. Poutine a déclaré que les sanctions occidentales, notamment sur les engrais russes, et la politique énergétique étaient à blâmer. Il a déclaré que les sanctions devraient être levées sur le Belarus, pour permettre à l'Ukraine d'exporter par l'intermédiaire de son voisin, allié de Moscou.

Dans une précédente promesse de "transit sans entrave des marchandises" à travers la mer Noire, le Kremlin a lié la sécurité de la navigation au "danger des mines".

Le ministère allemand des affaires étrangères a déclaré que le "risque de famine dans certaines parties du monde" était une conséquence de la "guerre d'agression de la Russie et non des sanctions occidentales."