WRAPUP 7-Russie lance un assaut complet pour encercler les troupes ukrainiennes à l'est

Les forces russes lançaient mardi un assaut total pour encercler les troupes ukrainiennes dans deux villes jumelles situées à cheval sur une rivière dans l'est de l'Ukraine, une bataille qui pourrait déterminer le succès ou l'échec de la principale campagne de Moscou dans l'est.

Exactement trois mois après l'invasion de l'Ukraine par le président russe Vladimir Poutine, les autorités de la deuxième plus grande ville, Kharkiv, devaient ouvrir le métro souterrain, où des milliers de civils se sont réfugiés pendant des mois sous des bombardements incessants.

Cette réouverture est un symbole du plus grand succès militaire de l'Ukraine au cours des dernières semaines : repousser les forces russes largement hors de portée d'artillerie de Kharkiv, comme elles l'ont fait de la capitale Kiev en mars.

Mais les batailles décisives de la dernière phase de la guerre font toujours rage plus au sud, où Moscou tente de s'emparer de la région de Donbas, composée de deux provinces orientales, Donetsk et Louhansk, et de piéger les forces ukrainiennes dans une poche sur le principal front oriental.

La partie la plus orientale de la poche du Donbas tenue par les Ukrainiens, la ville de Sievierodonetsk sur la rive est du fleuve Siverskiy Donets et sa jumelle Lysychansk sur la rive ouest, y sont devenues le champ de bataille central, les forces russes avançant de trois directions pour les encercler.

"L'ennemi a concentré ses efforts sur la réalisation d'une offensive visant à encercler Lysychansk et Sievierodonetsk", a déclaré Serhiy Gaidai, gouverneur de la province de Luhansk, où les deux villes font partie des derniers territoires encore détenus par l'Ukraine.

"L'intensité des tirs sur Sievierodonetsk a augmenté de plusieurs fois, ils détruisent tout simplement la ville", a-t-il déclaré à la télévision, ajoutant qu'il y avait environ 15 000 personnes dans la ville et que l'armée ukrainienne en gardait le contrôle.

Les journalistes de Reuters dans le Donbas, qui ont atteint Bakhmut plus à l'ouest, ont entendu et vu des bombardements intenses sur l'autoroute vers Lysychansk lundi. Des véhicules blindés, des chars et des lance-roquettes ukrainiens se déplaçaient vers les lignes de front, avec et des bus transportant des soldats.

Plus à l'ouest, à Slovyansk, l'une des plus grandes villes du Donbas encore aux mains des Ukrainiens, les sirènes des raids aériens ont hurlé mardi matin, mais les rues étaient toujours animées, avec un marché plein, des enfants à vélo et un musicien de rue jouant du violon près d'un supermarché.

Deux bus de transport public vides, escortés par la police et une voiture militaire, se dirigeaient vers la ville de Lyman, située sur la ligne de front, afin d'évacuer les civils victimes des violents bombardements.

QUI VA LES ENTERRER ?

Gaidai a déclaré que les forces ukrainiennes avaient chassé les Russes du village de Toshkivka, juste au sud de Sievierodonetsk. Cela n'a pas pu être confirmé de manière indépendante. Quatre personnes avaient été tuées dans le bombardement d'une maison à Sievierodonetsk au cours de la nuit.

La bataille qui s'y déroule fait suite à la reddition, la semaine dernière, de la garnison ukrainienne dans le port de Marioupol, après près de trois mois de siège au cours desquels Kiev estime que des dizaines de milliers de civils ont péri.

Petro Andryushchenko, un assistant du maire ukrainien de Mariupol qui opère désormais en dehors de la ville tenue par les Russes, a déclaré à la télévision que l'on continuait à trouver des morts dans les décombres.

Environ 200 corps en décomposition ont été trouvés enterrés dans les décombres du sous-sol d'un immeuble de grande hauteur, a-t-il déclaré. Les habitants avaient refusé de les ramasser et les autorités russes avaient abandonné le site, laissant une odeur nauséabonde dans tout le quartier.

La Russie contrôle désormais une bande ininterrompue de l'est et du sud de l'Ukraine, mais n'a pas encore atteint son objectif de s'emparer de la totalité de Louhansk et de Donetsk.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a tweeté que l'offensive "impitoyable" dans le Donbas montrait que l'Ukraine avait encore besoin de plus d'armes occidentales, en particulier de systèmes de roquettes à lancement multiple, d'artillerie longue portée et de véhicules blindés.

L'invasion de trois mois de la Russie, la plus grande attaque contre un État européen depuis 1945, a vu plus de 6,5 millions de personnes fuir à l'étranger, transformé des villes entières en décombres et fait tomber de sévères sanctions économiques sur Moscou.

En Moldavie voisine, où un gouvernement pro-occidental a mis en garde contre le risque de voir les troubles s'étendre à une région frontalière contrôlée par des séparatistes pro-russes, des enquêteurs ont perquisitionné le bureau et le domicile de l'ancien président pro-russe Igor Dodon.

Les médias locaux ont rapporté que les perquisitions étaient liées à une enquête sur des allégations de corruption et de trahison. Le parti socialiste de Dodon a déclaré que les accusations portées contre lui étaient sans fondement.

En Russie même, où la critique de la guerre est interdite et où les médias indépendants ont été fermés, le chef de l'opposition emprisonné Alexei Navalny a profité d'une comparution devant le tribunal par liaison vidéo depuis une colonie pénitentiaire pour dénoncer la "guerre stupide que votre Poutine a déclenchée".

"Un fou a mis ses griffes en Ukraine et je ne sais pas ce qu'il veut en faire - ce fou voleur", a déclaré Navalny.

Dans un cimetière à l'extérieur de Mariupol, en foulant de longues rangées de tombes fraîches et de croix en bois de fortune, Natalya Voloshina, qui a perdu son fils de 28 ans dans la lutte pour la ville, a déclaré que de nombreux morts de Mariupol n'avaient plus personne pour honorer leur mémoire.

"Qui va les enterrer ? Qui installera une plaque ?" a-t-elle demandé.

"Ils n'ont pas de famille".