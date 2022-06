WRAPUP 8 - L'Ukraine dit qu'elle repousse les troupes russes dans une ville du champ de bataille

L'Ukraine a déclaré samedi qu'elle avait repris une grande partie de la ville de Sievierodonetsk, dans une rare contre-offensive contre la principale force d'assaut de la Russie qui avait progressé régulièrement dans l'est.

L'affirmation ukrainienne n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante et Moscou a déclaré que ses propres forces gagnaient du terrain dans la région. Mais c'est la première fois que Kiev affirme avoir lancé une contre-attaque importante à Sieverodonetsk après y avoir cédé du terrain pendant plusieurs jours.

La Russie a concentré ses forces sur Sievierodonetsk ces dernières semaines pour l'une des plus grandes batailles terrestres de la guerre, Moscou semblant miser sa campagne sur la capture d'une des deux provinces orientales qu'elle revendique au nom des proxies séparatistes.

Les deux camps ont affirmé avoir infligé d'énormes pertes dans les combats pour la petite ville industrielle, une bataille qui, selon les experts militaires, pourrait déterminer quel camp a le vent en poupe pour une guerre d'usure prolongée dans les mois à venir.

Dans la sphère diplomatique, Kiev a réprimandé le président français Emmanuel Macron pour avoir déclaré qu'il était important de ne pas "humilier" Moscou.

"Nous ne devons pas humilier la Russie pour que le jour où les combats s'arrêteront, nous puissions construire une rampe de sortie par des moyens diplomatiques", a déclaré Macron dans une interview à des journaux régionaux publiée samedi, ajoutant qu'il était "convaincu que c'est le rôle de la France d'être une puissance médiatrice."

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a réagi sur Twitter : "Les appels à éviter l'humiliation de la Russie ne peuvent qu'humilier la France et tous les autres pays qui l'appelleraient de leurs vœux.

"Car c'est la Russie qui s'humilie elle-même. Nous ferions mieux de tous nous concentrer sur la façon de remettre la Russie à sa place. Cela apportera la paix et sauvera des vies."

L'Ukraine dit maintenant que son objectif est de repousser les forces russes aussi loin que possible sur le champ de bataille, comptant sur les systèmes de missiles avancés promis ces derniers jours par les États-Unis et la Grande-Bretagne pour faire basculer la guerre en leur faveur.

Interrogé sur la proposition de médiation de Macron à la télévision nationale, le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak a déclaré : "Tant que nous ne recevrons pas d'armes dans leur intégralité, tant que nous ne renforcerons pas nos positions, tant que nous ne les repousserons pas (les forces russes) le plus loin possible des frontières de l'Ukraine, il n'y a pas lieu de tenir des négociations."

Moscou a déclaré que les armes occidentales jetteront "de l'huile sur le feu", mais ne changeront pas le cours de ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" pour désarmer l'Ukraine et la débarrasser des nationalistes.

COMBATS INTENSES À SIEVIERODONETSK

Serhiy Gaidai, le gouverneur ukrainien de la province de Luhansk, qui comprend Sievierodonetsk, a déclaré cette nuit que les forces ukrainiennes, qui ne contrôlaient auparavant que 30 % de la ville, avaient monté une contre-attaque, reprenant 20 % de celle-ci.

Le ministère russe de la défense a déclaré que ses troupes forçaient les Ukrainiens à se retirer à travers le fleuve Siverskiy Donets vers Lysychansk sur la rive opposée.

M. Gaidai a déclaré que les Russes faisaient sauter les ponts traversant la rivière pour empêcher l'Ukraine d'amener des renforts militaires et de livrer de l'aide aux civils de Sievierodonetsk.

"En ce moment, nos soldats les ont repoussés, ils (les Russes) subissent d'énormes pertes", a déclaré Gaidai lors d'une émission télévisée en direct. "L'armée russe, comme nous le comprenons, jette tous ses efforts, toutes ses réserves dans cette direction."

On estime que des dizaines de milliers de personnes sont mortes, des millions ont été déracinées de leurs foyers et l'économie mondiale a été perturbée dans une guerre qui a marqué son 100e jour vendredi.

La guerre a eu un impact dévastateur sur l'économie mondiale, en particulier pour les pays pauvres importateurs de nourriture.

L'Ukraine est l'une des principales sources mondiales de céréales et d'huile de cuisson, mais ces approvisionnements ont été largement interrompus par la fermeture par la Russie de ses ports de la mer Noire, avec plus de 20 millions de tonnes de céréales bloquées dans des silos.

