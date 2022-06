WRAPUP 8 - L'Ukrainien Zelenskiy voit un "point d'inflexion" alors que la Russie resserre son emprise sur une cible clé.

La Russie a resserré son emprise sur une cible clé dans la bataille pour le contrôle de la région orientale ukrainienne de Donbas, tandis que le président Volodymir Zelenskiy a plaidé en faveur d'une augmentation des armes occidentales pour aider l'Ukraine à atteindre un "point d'inflexion" sur le champ de bataille et à l'emporter dans la guerre.

Jeudi, M. Zelenskiy a déclaré au Parlement luxembourgeois par vidéoconférence que les forces russes occupaient désormais environ un cinquième du territoire ukrainien, les lignes de combat s'étendant désormais sur plus de 1 000 km (620 miles).

Alors que l'invasion se dirige vers son 100e jour vendredi, la Russie affirme que Washington ajoute de "l'huile sur le feu" avec un nouveau paquet d'armes de 700 millions de dollars pour l'Ukraine qui comprendra des systèmes de roquettes avancés d'une portée allant jusqu'à 80 km.

Mais s'adressant séparément à un forum en Slovaquie, Zelenskiy a appelé à davantage de fournitures d'armes pour "assurer un point d'inflexion dans cette confrontation", en faveur de l'Ukraine.

Le président américain Joe Biden espère que l'extension de la portée de l'artillerie ukrainienne contribuera à pousser Moscou à négocier la fin d'une guerre au cours de laquelle des milliers de personnes ont été tuées, des villes et des villages ont été rasés et plus de 6 millions de personnes ont été contraintes de fuir le pays.

Son administration a déclaré avoir reçu l'assurance de l'Ukraine qu'elle n'utiliserait pas les systèmes de roquettes pour frapper des cibles à l'intérieur de la Russie.

"L'Ukraine mène une guerre exclusivement défensive, et nous l'affirmons toujours", a déclaré la vice-ministre de la défense du pays, Hanna Malyar, lors d'un briefing, lorsqu'on lui a demandé si Kiev avait fait une telle promesse.

Si Moscou nie avoir ciblé des civils, elle dit considérer les transports d'infrastructures ukrainiens utilisés pour faire entrer des armes occidentales comme une cible légitime. Mais elle a minimisé l'effet que ces fournitures auront sur ce qu'elle appelle son "opération militaire spéciale" visant à désarmer l'Ukraine et à la débarrasser des ultra-nationalistes qui, selon le Kremlin, menacent la sécurité de la Russie.

"L'injection d'armes (occidentales) en Ukraine ne change pas tous les paramètres de l'opération spéciale", a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

"Ses objectifs seront atteints, mais cela apportera davantage de souffrances à l'Ukraine", a déclaré M. Peskov en réponse à une question visant à savoir si les projets américains de vendre à l'Ukraine des drones pouvant être armés de missiles pourraient changer la nature du conflit.

Quatre missiles russes ont touché des cibles d'infrastructure ferroviaire à deux endroits de la région occidentale de Lviv, qui borde la Pologne, tard mercredi, blessant cinq personnes et causant des dommages importants, a déclaré son gouverneur jeudi.

UNE VILLE DE DONBAS EN LIGNE DE MIRE

Les forces russes, soutenues par une artillerie lourde, contrôlent la majeure partie de la ville industrielle orientale de Sievierodonetsk - aujourd'hui en grande partie en ruines - après plusieurs jours de combats acharnés au cours desquels elles ont subi des pertes, a déclaré le ministère britannique de la défense dans son rapport quotidien sur le renseignement.

L'état-major des forces armées ukrainiennes a déclaré qu'outre son assaut sur la ville, les troupes russes attaquaient également d'autres régions de l'est et du nord-est.

La capture de Sievierodonetsk et de sa jumelle Lysychansk, plus petite, donnerait aux forces russes le contrôle de l'ensemble de Luhansk, l'une des deux provinces avec Donetsk dans le Donbas, revendiquée par Moscou au nom des séparatistes.

S'emparer de Louhansk permettrait d'atteindre l'un des objectifs déclarés du président russe Vladimir Poutine et de faire évoluer le champ de bataille en faveur de la Russie après que ses forces aient été repoussées de la capitale Kiev et du nord de l'Ukraine.

Les forces de Moscou tentent également d'avancer vers le sud en direction des villes de Kramatorsk et Sloviansk, tenues par l'Ukraine, dans la province de Donetsk, a déclaré le gouverneur de la province, Pavlo Kyrylenko.

IMPACT MONDIAL

La guerre et les sanctions occidentales imposées en réponse à l'invasion du 24 février ont un impact massif sur l'économie mondiale. En contrôlant certains des plus grands ports maritimes de l'Ukraine et des routes maritimes critiques de la mer Noire, la Russie bloque les exportations agricoles ukrainiennes et aggrave la crise alimentaire mondiale.

La Russie et l'Ukraine représentent ensemble près d'un tiers de l'approvisionnement mondial en blé, tandis que la Russie est également un exportateur clé d'engrais et l'Ukraine un fournisseur majeur de maïs et d'huile de tournesol.

Signe d'une possible percée, l'agence de presse Interfax a cité le ministère russe de la défense, qui a déclaré jeudi que les navires transportant des céréales seront autorisés à quitter les ports ukrainiens de la mer Noire via des "couloirs humanitaires", Moscou étant prêt à garantir leur sécurité.

Le porte-parole du ministère ukrainien des affaires étrangères, Oleg Nikolenko, avait auparavant déclaré que Kiev travaillait avec des partenaires internationaux à une solution soutenue par les Nations unies.

Autre signe du stress économique, la banque centrale ukrainienne a relevé jeudi le taux d'intérêt principal de 10 % à 25 %, son plus haut niveau depuis sept ans, afin de lutter contre l'inflation galopante et de protéger la monnaie hryvnia.

Le gouverneur de la banque, Kyrylo Shevchenko, a également déclaré qu'il était temps d'entamer des discussions avec le Fonds monétaire international sur un nouveau programme de soutien économique.

Alors que Washington a mis sur liste noire davantage de personnes et d'entités ayant des liens avec le Kremlin, y compris un important producteur d'acier et un violoncelliste qu'il a qualifié d'intermédiaire de Poutine, l'Union européenne a donné son approbation finale à la décision de supprimer progressivement 90 % des importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année. Moscou a qualifié cette décision d'"autodestructrice", affirmant qu'elle pourrait déstabiliser les marchés énergétiques mondiaux.

Le conflit a également incité la Finlande et la Suède à demander leur adhésion à l'OTAN, bien que la Turquie, membre de l'alliance, bloque cette démarche, accusant Stockholm et Helsinki d'héberger des personnes liées aux militants kurdes.

La question sera abordée lorsque M. Biden recevra le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, à la Maison Blanche jeudi.

Dans un rare moment de joie pour l'Ukraine, son équipe de football a avancé vers l'obtention d'une place en finale de la Coupe du monde de cette année grâce à une victoire 3-1 sur l'Écosse mercredi soir.

"Cette victoire est pour tous les Ukrainiens, pour ceux qui sont maintenant en première ligne. Nous sommes avec eux", a déclaré le milieu de terrain Ruslan Malinovsky après le match.