WRAPUP 8 - Les défenseurs ukrainiens tiennent bon dans la ville de Donbas sous un feu nourri

Les forces ukrainiennes ont subi des barrages d'artillerie lourde dimanche alors qu'elles résistaient aux tentatives russes de prendre Sievierodonetsk, la plus grande ville que Kiev contrôle encore dans la région de Louhansk dans le Donbas, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Les bombardements étaient si intenses qu'il n'a pas été possible d'évaluer les victimes et les dégâts, a déclaré le gouverneur de Louhansk, Serhiy Gaidai. Des dizaines de bâtiments ont été détruits au cours des derniers jours.

"La situation s'est extrêmement aggravée", a déclaré Gaidai.

Entre-temps, le gouvernement ukrainien a exhorté l'Occident à lui fournir davantage d'armes à plus longue portée afin de renverser le cours de la guerre, qui en est à son quatrième mois.

La bataille pour Sievierodonetsk, qui se trouve sur la rive orientale de la rivière Siverskyi Donets, est sous les projecteurs alors que la Russie réalise des gains lents mais solides dans le Donbas, qui comprend les régions de Luhansk et de Donetsk.

N'ayant pas réussi à prendre la capitale Kiev dans la première phase de la guerre, la Russie cherche à consolider son emprise sur le Donbas, dont de grandes parties sont déjà contrôlées par les séparatistes soutenus par Moscou.

Elle a concentré une énorme puissance de feu sur une petite zone - ce qui contraste avec les phases précédentes du conflit où ses forces étaient souvent dispersées - et a matraqué les villes et les villages avec de l'artillerie et des frappes aériennes.

Le gouverneur Gaidai a déclaré dimanche que les forces russes s'étaient retranchées à l'hôtel Myr, à la lisière nord de Sievierodonetsk.

"Elles ne peuvent pas avancer plus loin dans la ville et subissent des pertes, mais nous ne sommes pas en mesure pour le moment de les pousser hors de l'hôtel", a-t-il déclaré sur Telegram.

Des analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre à Washington ont déclaré que les Russes n'avaient toujours pas réussi à encercler la ville et que les défenseurs ukrainiens leur avaient infligé des "pertes effroyables".

Les Ukrainiens subissaient eux-mêmes de sérieuses pertes, tant au niveau des civils que des combattants, ont-ils déclaré dans un document d'information.

La concentration de la Russie sur Sievierodonetsk a drainé des ressources d'autres fronts de bataille et, par conséquent, elle a fait peu de progrès ailleurs, ont déclaré les analystes.

Un journaliste de Reuters présent dans la région a déclaré qu'une usine de céramique avait été presque entièrement détruite à la périphérie de la ville de Bakhmut, à Donetsk, qui chevauche la dernière route principale menant à Sievierodonetsk et se trouve à seulement 10 km de la ligne de front.

Le journaliste a entendu ce qui semblait être des tirs d'artillerie sortants et un avion russe larguant une bombe à proximité de la ville. La ville elle-même n'a pas été gravement endommagée et bien que la ville soit relativement vide, certains résidents se promenaient avec des animaux domestiques et des enfants.

Plusieurs transporteurs avec des soldats ukrainiens pouvaient être vus dans la zone.

ENVOYER DES FUSILS

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy - qui a gagné l'admiration générale de l'Occident pour son leadership dans le conflit - a rendu visite aux troupes ukrainiennes sur les lignes de front dans le nord-est de la région de Kharkiv dimanche.

Plusieurs explosions ont été entendues dans la ville de Kharkiv quelques heures après la visite, son premier voyage en dehors de la région de Kiev depuis le début de l'invasion russe le 24 février, a déclaré un journaliste de Reuters.

On pouvait voir un important panache de fumée s'élever au nord-est du centre de la ville, qui a été la cible de bombardements russes ces derniers jours après plusieurs semaines de calme relatif.

"Vous risquez vos vies pour nous tous et pour notre pays", a déclaré le bureau du président aux soldats lors de la distribution de félicitations et de cadeaux.

Plus tôt, M. Zelenskiy avait exprimé l'espoir que les alliés de l'Ukraine fourniraient les armes dont elle a tant besoin et avait déclaré qu'il attendait de "bonnes nouvelles" dans les jours à venir.

L'Ukraine a commencé à recevoir des missiles antinavires Harpoon du Danemark et des obusiers automoteurs américains, a déclaré son ministre de la défense samedi.

Le conseiller présidentiel Mykhailo Podolyak a réitéré son appel pour des lance-roquettes multiples à longue portée de fabrication américaine. Des responsables américains ont déclaré à Reuters que de tels systèmes étaient activement envisagés, et qu'une décision pourrait être prise dans les prochains jours.

Samedi, dans une interview télévisée, Zelenskiy a déclaré qu'il pensait que la Russie accepterait des pourparlers si l'Ukraine pouvait reconquérir tous les territoires qu'elle a perdus depuis l'invasion.

Mais il a exclu l'idée d'utiliser la force pour reconquérir tous les territoires que l'Ukraine a perdus au profit de la Russie depuis 2014, ce qui inclut la péninsule méridionale de Crimée, annexée par Moscou cette année-là.

"Je ne crois pas que nous puissions restaurer l'ensemble de notre territoire par des moyens militaires. Si nous décidons de suivre cette voie, nous perdrons des centaines de milliers de personnes", a-t-il déclaré.

La Russie affirme qu'elle mène une "opération militaire spéciale" pour démilitariser l'Ukraine et la débarrasser des nationalistes qui y menacent les russophones. L'Ukraine et les pays occidentaux affirment que les revendications de la Russie sont un faux prétexte pour une guerre d'agression.

Des milliers de personnes, dont de nombreux civils, ont été tuées et plusieurs millions ont fui leurs foyers, soit vers des régions plus sûres de l'Ukraine, soit à l'étranger.

CONTRE-ATTAQUES

Ailleurs, le commandement militaire ukrainien a déclaré que ses forces contre-attaquaient dans le sud de la région de Kherson, dont la majeure partie est occupée par la Russie.

Il a déclaré dans son briefing quotidien qu'elles avaient repoussé les troupes russes et les avaient forcées à prendre des positions défensives près de la rivière Pivdennyi Buh après une contre-attaque similaire la veille dans trois villages à la frontière avec la région voisine de Mykolaiv.

L'administration régionale de Mykolaiv a déclaré que des zones résidentielles de la ville de Mykolaiv avaient été bombardées dimanche matin, tuant un civil et en blessant au moins six.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations.