Le groupe mercenaire russe Wagner est prêt à accroître sa présence en Afrique, a déclaré son chef Evgeniy Prigozhin à un média africain dans une interview audio publiée en ligne en début de semaine.

"Nous ne réduisons pas (notre présence) et nous sommes même prêts à augmenter nos différents contingents", a déclaré M. Prigozhin à Afrique Media, un média camerounais. L'entretien téléphonique a été publié sur YouTube mais n'avait été visionné que 1 400 fois à la fin de la journée de vendredi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement la véracité de l'enregistrement, mais une voix qui semble être celle de Prigozhin peut être entendue sous une traduction en français.

Dans l'interview, il a déclaré que Wagner remplissait toutes ses obligations sur le continent et qu'il était prêt à développer ses relations avec les pays africains.

Se rangeant du côté de la Russie, Wagner a pris part à certaines des batailles les plus sanglantes de la guerre d'Ukraine. Mais son rôle futur a été remis en question lorsque Prigozhin a organisé une brève mutinerie le mois dernier et que le Kremlin a déclaré qu'il quitterait la Russie pour la Biélorussie, où certains de ses combattants ont commencé à entraîner les forces biélorusses.

Cependant, il a été photographié à Saint-Pétersbourg cette semaine lors d'un sommet Russie-Afrique, notamment aux côtés d'un journaliste d'Afrique Media.

Prigozhin a confirmé à Afrique Media qu'une nouvelle rotation des forces Wagner était récemment arrivée en République centrafricaine avant le référendum constitutionnel du 30 juillet qui pourrait voir le président Faustin-Archange Touadera prolonger son mandat.

"De nouvelles forces sont arrivées, nous contrôlons le territoire de la République", a-t-il déclaré, sans préciser l'importance de la force.

Des mercenaires russes, dont beaucoup de Wagner, sont intervenus en 2018 aux côtés du gouvernement centrafricain pour réprimer une guerre civile qui fait rage depuis 2012.

Le rôle de Wagner en RCA, au Mali et ailleurs en Afrique est une source de préoccupation pour les gouvernements occidentaux, notamment la France et les États-Unis. Washington a accusé le groupe de commettre des atrocités à grande échelle et lui a imposé des sanctions en tant qu'organisation criminelle.

Prigozhin nie ces accusations, affirmant dans l'interview que toutes les activités de Wagner sont légales et profitent aux pays où il opère et à leurs relations avec la Russie.