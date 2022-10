Waldorf accepte d'acheter Dana, producteur de gaz de la mer du Nord appartenant à la Corée - sources

Korea National Oil Corporation a accepté de vendre son producteur de pétrole et de gaz de la mer du Nord, Dana Petroleum, à la société privée Waldorf Production, ont déclaré deux sources industrielles à Reuters jeudi.

L'entreprise publique sud-coréenne KNOC tente depuis des années de se débarrasser de tout ou partie de ses actifs en mer du Nord afin d'alléger son niveau d'endettement élevé.

Waldorf fait partie d'une nouvelle génération de sociétés de capital-investissement qui rachètent aux majors pétrolières et autres grandes entreprises la production et les champs en production dans le bassin vieillissant de la mer du Nord.

Dana, rachetée par KNOC en 2010 pour environ 2,9 milliards de dollars, dette comprise, possède des champs dans le nord et le sud de la mer du Nord britannique, dont une participation de 50 % dans le champ gazier de Tolmount, qui produit 45 000 barils d'équivalent pétrole par jour (boed).

Dana, qui possède également des actifs aux Pays-Bas et en Égypte, avait une production d'environ 47 000 boed et des revenus d'environ 485 millions de livres (547 millions de dollars) en 2020, selon son site Web. Les sources ont évalué le prix de l'opération à moins d'un milliard de dollars. Dans une transaction distincte, Waldorf a également accepté d'acheter des actifs de stockage et de production de gaz néerlandais à Taqa d'Abu Dhabi, a déclaré cette dernière dans un communiqué jeudi.

Dana Petroleum et KNOC ont refusé de faire des commentaires. Waldorf n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. (1 $ = 0,8866 livre) (Reportage de Shadia Nasralla et Ron Bousso, reportages supplémentaires de Joyce Lee, édition d'Alexandra Hudson)