Walgreens et Rite Aid vont commencer à donner les deuxièmes rappels de COVID-19 aux États-Unis.

Les autorités sanitaires américaines ont autorisé mardi les deuxièmes injections de rappel des vaccins de Pfizer et Moderna pour les personnes âgées de 50 ans et plus, citant des données montrant une immunité en déclin et les risques posés par les variantes Omicron du virus.

La sous-variante BA.2 d'Omicron a déclenché une flambée d'infections dans de nombreux pays d'Europe et d'Asie, et suscité des inquiétudes quant à une nouvelle vague potentielle aux États-Unis.

Plus de la moitié des cas de COVID-19 aux États-Unis sont maintenant causés par la sous-variante BA.2, selon les données des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a également autorisé une deuxième dose de rappel des vaccins pour les personnes plus jeunes dont le système immunitaire est compromis. Elle a autorisé la dose de rappel de Pfizer et de son partenaire BioNTech pour les personnes âgées de 12 ans et plus et celle de Moderna pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

Rite Aid a déclaré que les clients éligibles peuvent se rendre immédiatement dans un magasin ou prendre un rendez-vous en ligne à partir de mercredi.

Walgreens a déclaré que les gens peuvent prendre rendez-vous pour recevoir la deuxième injection à partir de vendredi, les rendez-vous sans rendez-vous étant disponibles du mercredi au vendredi, selon la capacité des magasins.

La société rivale CVS Health se prépare à administrer les deuxièmes rappels, a déclaré la société dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters mercredi.

Les patients éligibles pourront bientôt programmer une dose supplémentaire quatre mois après leur dose de rappel initiale, a déclaré la société, ajoutant que des rendez-vous le jour même ou sans rendez-vous pourraient être possibles mais qu'ils sont soumis à la demande locale.